После освобождения откроется дорога на Краматорск: Евсеев о том, как ВС РФ громят ВСУ в Константиновке - 04.06.2026 Украина.ру
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После освобождения откроется дорога на Краматорск: Евсеев о том, как ВС РФ громят ВСУ в Константиновке
После освобождения откроется дорога на Краматорск: Евсеев о том, как ВС РФ громят ВСУ в Константиновке - 04.06.2026 Украина.ру
После освобождения откроется дорога на Краматорск: Евсеев о том, как ВС РФ громят ВСУ в Константиновке
Константиновка перейдет под контроль России примерно через месяц-полтора, что создаст условия для наступления на Краматорск. Освобождение города будет идти быстрее, чем Красного Лимана и Купянской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-06-04T15:10
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Журналист спросил, способен ли киевский режим провести операцию, которая бы замедлила освобождение Константиновки. Отвечая на вопрос, Евсеев заявил, что и Россия, и Украина уверенно контролируют по 25% Константиновки, а другие 50% — серая зона с преимущественно российским контролем, а логистика противника серьезно ограничена"С помощью планирующих авиабомб мы серьезно повыбивали пункты управления вражеских БПЛА. По некоторым данным, число украинских дроноводов, которые сидели на этих пунктах, сократилось в два раза", — добавил эксперт.По словам Евсеева, освобождение Константиновки пройдет быстрее, чем Красного Лимана и Купянской агломерации. "Мне кажется, Константиновка будет нашей примерно через месяц-полтора. И, учитывая ситуацию на соседних участках, это даст нам хорошую возможность наступать на Краматорск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.
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После освобождения откроется дорога на Краматорск: Евсеев о том, как ВС РФ громят ВСУ в Константиновке

15:10 04.06.2026 (обновлено: 15:11 04.06.2026)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Константиновка перейдет под контроль России примерно через месяц-полтора, что создаст условия для наступления на Краматорск. Освобождение города будет идти быстрее, чем Красного Лимана и Купянской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Журналист спросил, способен ли киевский режим провести операцию, которая бы замедлила освобождение Константиновки. Отвечая на вопрос, Евсеев заявил, что и Россия, и Украина уверенно контролируют по 25% Константиновки, а другие 50% — серая зона с преимущественно российским контролем, а логистика противника серьезно ограничена
"С помощью планирующих авиабомб мы серьезно повыбивали пункты управления вражеских БПЛА. По некоторым данным, число украинских дроноводов, которые сидели на этих пунктах, сократилось в два раза", — добавил эксперт.
По словам Евсеева, освобождение Константиновки пройдет быстрее, чем Красного Лимана и Купянской агломерации.
"Мне кажется, Константиновка будет нашей примерно через месяц-полтора. И, учитывая ситуацию на соседних участках, это даст нам хорошую возможность наступать на Краматорск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.
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