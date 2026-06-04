https://ukraina.ru/20260604/posle-osvobozhdeniya-otkroetsya-doroga-na-kramatorsk-evseev-o-tom-kak-vs-rf-gromyat-vsu-v-1079819869.html

После освобождения откроется дорога на Краматорск: Евсеев о том, как ВС РФ громят ВСУ в Константиновке

После освобождения откроется дорога на Краматорск: Евсеев о том, как ВС РФ громят ВСУ в Константиновке - 04.06.2026 Украина.ру

После освобождения откроется дорога на Краматорск: Евсеев о том, как ВС РФ громят ВСУ в Константиновке

Константиновка перейдет под контроль России примерно через месяц-полтора, что создаст условия для наступления на Краматорск. Освобождение города будет идти быстрее, чем Красного Лимана и Купянской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-06-04T15:10

2026-06-04T15:10

2026-06-04T15:11

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Журналист спросил, способен ли киевский режим провести операцию, которая бы замедлила освобождение Константиновки. Отвечая на вопрос, Евсеев заявил, что и Россия, и Украина уверенно контролируют по 25% Константиновки, а другие 50% — серая зона с преимущественно российским контролем, а логистика противника серьезно ограничена"С помощью планирующих авиабомб мы серьезно повыбивали пункты управления вражеских БПЛА. По некоторым данным, число украинских дроноводов, которые сидели на этих пунктах, сократилось в два раза", — добавил эксперт.По словам Евсеева, освобождение Константиновки пройдет быстрее, чем Красного Лимана и Купянской агломерации. "Мне кажется, Константиновка будет нашей примерно через месяц-полтора. И, учитывая ситуацию на соседних участках, это даст нам хорошую возможность наступать на Краматорск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.

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