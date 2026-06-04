"Надо полагаться на свое": Евсеев о внедрении системы "Рассвет" и переходе на отечественные спутники - 04.06.2026 Украина.ру
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"Надо полагаться на свое": Евсеев о внедрении системы "Рассвет" и переходе на отечественные спутники
"Надо полагаться на свое": Евсеев о внедрении системы "Рассвет" и переходе на отечественные спутники - 04.06.2026 Украина.ру
"Надо полагаться на свое": Евсеев о внедрении системы "Рассвет" и переходе на отечественные спутники
Группировка "Восток" начала подключаться к отечественным спутникам "Рассвет", что позволит усилить возможности в зоне СВО. Эта система имеет большой потенциал, ее использование повысит боевую эффективность и снизит потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-06-04T13:27
2026-06-04T13:27
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В ходе инспекции группировки войск "Восток" генерал Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении ударных беспилотников "дальневосточников" к отечественным низкоорбитальным спутникам связи. Внедрение системы "Рассвет" позволяет обеспечить защищенный канал управления дронами и снизить зависимость от западных технологий в зоне проведения СВО. Глава военного ведомства высоко оценил эту инициативу и поручил масштабировать опыт на другие подразделения.Говоря о переходе на отечественные спутники вместо западных систем, Евсеев подчеркнул важность технологической независимости.Евсеев заявил, что полагаться на "Старлинк" не стоит — это временно, с ними неизбежно возникнут проблемы, а связь и наведение дронов должны быть отечественными."И с помощью спутников от "Рассвета" мы сможем усилить наши возможности. Конечно, у таких спутников есть проблема. Они низкоорбитальные, и быстро выходят из строя, потому что там больше сопротивление", — подчеркнул Евсеев.По словам эксперта, эта система отрабатывается не только на СВО. "Но у этой системы однозначно есть потенциал. И я очень рад, что мы начинаем пользоваться инфраструктурой, которая повысит нашу боевую эффективность и снизит потери", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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"Надо полагаться на свое": Евсеев о внедрении системы "Рассвет" и переходе на отечественные спутники

"Надо

13:27 04.06.2026
 
© Фото : prokosmos.ru
- РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : prokosmos.ru
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Группировка "Восток" начала подключаться к отечественным спутникам "Рассвет", что позволит усилить возможности в зоне СВО. Эта система имеет большой потенциал, ее использование повысит боевую эффективность и снизит потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
В ходе инспекции группировки войск "Восток" генерал Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении ударных беспилотников "дальневосточников" к отечественным низкоорбитальным спутникам связи.
Внедрение системы "Рассвет" позволяет обеспечить защищенный канал управления дронами и снизить зависимость от западных технологий в зоне проведения СВО. Глава военного ведомства высоко оценил эту инициативу и поручил масштабировать опыт на другие подразделения.
Говоря о переходе на отечественные спутники вместо западных систем, Евсеев подчеркнул важность технологической независимости.
Евсеев заявил, что полагаться на "Старлинк" не стоит — это временно, с ними неизбежно возникнут проблемы, а связь и наведение дронов должны быть отечественными.
"И с помощью спутников от "Рассвета" мы сможем усилить наши возможности. Конечно, у таких спутников есть проблема. Они низкоорбитальные, и быстро выходят из строя, потому что там больше сопротивление", — подчеркнул Евсеев.
По словам эксперта, эта система отрабатывается не только на СВО. "Но у этой системы однозначно есть потенциал. И я очень рад, что мы начинаем пользоваться инфраструктурой, которая повысит нашу боевую эффективность и снизит потери", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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