https://ukraina.ru/20260604/nado-polagatsya-na-svoe-evseev-o-vnedrenii-sistemy-rassvet-i-perekhode-na-otechestvennye-sputniki-1079813451.html

"Надо полагаться на свое": Евсеев о внедрении системы "Рассвет" и переходе на отечественные спутники

"Надо полагаться на свое": Евсеев о внедрении системы "Рассвет" и переходе на отечественные спутники - 04.06.2026 Украина.ру

"Надо полагаться на свое": Евсеев о внедрении системы "Рассвет" и переходе на отечественные спутники

Группировка "Восток" начала подключаться к отечественным спутникам "Рассвет", что позволит усилить возможности в зоне СВО. Эта система имеет большой потенциал, ее использование повысит боевую эффективность и снизит потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-06-04T13:27

2026-06-04T13:27

2026-06-04T13:27

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В ходе инспекции группировки войск "Восток" генерал Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении ударных беспилотников "дальневосточников" к отечественным низкоорбитальным спутникам связи. Внедрение системы "Рассвет" позволяет обеспечить защищенный канал управления дронами и снизить зависимость от западных технологий в зоне проведения СВО. Глава военного ведомства высоко оценил эту инициативу и поручил масштабировать опыт на другие подразделения.Говоря о переходе на отечественные спутники вместо западных систем, Евсеев подчеркнул важность технологической независимости.Евсеев заявил, что полагаться на "Старлинк" не стоит — это временно, с ними неизбежно возникнут проблемы, а связь и наведение дронов должны быть отечественными."И с помощью спутников от "Рассвета" мы сможем усилить наши возможности. Конечно, у таких спутников есть проблема. Они низкоорбитальные, и быстро выходят из строя, потому что там больше сопротивление", — подчеркнул Евсеев.По словам эксперта, эта система отрабатывается не только на СВО. "Но у этой системы однозначно есть потенциал. И я очень рад, что мы начинаем пользоваться инфраструктурой, которая повысит нашу боевую эффективность и снизит потери", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.

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