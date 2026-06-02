Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока - 02.06.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока
Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока - 02.06.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-06-02T15:39
2026-06-02T15:39
эксклюзив
спецоперация
харьков
волчанск
купянск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
дроны
оскол
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С каждым днем возрастает накал боев на Харьковском направлении.Штурмовые группы из состава подразделений группировки "Север" ведут зачистку лесных зон вокруг освобожденных населенных пунктов вблизи границы с Белгородской областью. Большая активность наблюдается на Волчанском, Великобурлукском и Казачьелопаньском участках фронта. Темпы продвижения по-прежнему невелики, но приносят эффект в решении тактических задач.Продолжается зачистка окрестностей села Великий Прикол, завершается блокирование Охримовки. Это позволяет значительно укрепить и расширить плацдарм вокруг Волчанска, уничтожать мобильную логистику противника на подступах к Белому Колодезю и Великому Бурлуку, а также наносить удары ствольной и реактивной артиллерией по вскрытым целям противника.Украинские подразделения, несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике, для доставки боеприпасов и продуктов питания на передовые позиции продолжают активно использовать наземные роботизированные комплексы (НРТК). Этот комплекс производит украинская компания DevDroid. Его стоимость составляет $30 тыс., с пулеметом Browning натовского производства.В последнее время противник для обеспечения припасами своих передовых позиций начал активно использовать именно наземные роботы, которые постепенно вытесняют пресловутые тяжелые коптеры. "Северяне" эффективно задействуют опытных операторов FPV-дронов из состава 71-й гвардейской мотострелковой дивизии. За минувшие сутки был уничтожены свыше шести наземных роботизированных комплексов в районе Охримовки и Белого Колодезя.На Казачьелопанском участке сохраняется высокая огневая активность с двух сторон. Воины северной группировки войск после освобождения сёл Ветеринарное и Граны, а также блокировки села Шевченко (Суржанка). Дроноводы, ракетчики, артиллеристы и авиация ВКС России сносят мосты в Казачьей Лопани, нарушая логистику ВСУ, выявляются и уничтожаются пункты управления БпЛА, как в самой Казачьей Лопани, так и в близлежащих населённых пунктах- Новая Казачья, Турово, Цуповка, Лобановка, Прудянка и Слатино.Судя по всему, это лето будет очень жарким на данном направлении. Причем, не только северо-восточнее Харькова, но и вокруг Купянска. Подразделениям группировки войск "Запад" удалось в значительной мере взять под контроль "малое небо" и основательно блокировать район обороны ВСУ на левобережье реки Оскол. Украинским военным все труднее удерживать оборонительные позиции, так и маршруты доставки боеприпасов и ротации войск. Более того, часть вражеских подразделений из Купянска переброшена на Великобурлукский участок, который становится для Киева очередной проблемой. Срезав Великобурлукский выступ, российская армия получит возможность начать подготовку к удару в сторону Харькова с восточного фланга. Новые оперативно-тактические возможности в ближайшее время могут появиться на Липцовском участке линии боевого соприкосновения, а это уже удар по Харькову с северного направления.Впрочем, говорить о начале боев за Харьков пока преждевременно, решительный перелом оперативно-тактического характера еще не наступил.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260601/1079668473.html
харьков
волчанск
купянск
оскол
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, спецоперация, харьков, волчанск, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, дроны, оскол, харьковская область
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Волчанск, Купянск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, дроны, Оскол, Харьковская область

Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока

15:39 02.06.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
С каждым днем возрастает накал боев на Харьковском направлении.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Штурмовые группы из состава подразделений группировки "Север" ведут зачистку лесных зон вокруг освобожденных населенных пунктов вблизи границы с Белгородской областью. Большая активность наблюдается на Волчанском, Великобурлукском и Казачьелопаньском участках фронта. Темпы продвижения по-прежнему невелики, но приносят эффект в решении тактических задач.
Продолжается зачистка окрестностей села Великий Прикол, завершается блокирование Охримовки. Это позволяет значительно укрепить и расширить плацдарм вокруг Волчанска, уничтожать мобильную логистику противника на подступах к Белому Колодезю и Великому Бурлуку, а также наносить удары ствольной и реактивной артиллерией по вскрытым целям противника.
Украинские подразделения, несмотря на ощутимые потери в живой силе и технике, для доставки боеприпасов и продуктов питания на передовые позиции продолжают активно использовать наземные роботизированные комплексы (НРТК). Этот комплекс производит украинская компания DevDroid. Его стоимость составляет $30 тыс., с пулеметом Browning натовского производства.
В последнее время противник для обеспечения припасами своих передовых позиций начал активно использовать именно наземные роботы, которые постепенно вытесняют пресловутые тяжелые коптеры. "Северяне" эффективно задействуют опытных операторов FPV-дронов из состава 71-й гвардейской мотострелковой дивизии. За минувшие сутки был уничтожены свыше шести наземных роботизированных комплексов в районе Охримовки и Белого Колодезя.
На Казачьелопанском участке сохраняется высокая огневая активность с двух сторон. Воины северной группировки войск после освобождения сёл Ветеринарное и Граны, а также блокировки села Шевченко (Суржанка). Дроноводы, ракетчики, артиллеристы и авиация ВКС России сносят мосты в Казачьей Лопани, нарушая логистику ВСУ, выявляются и уничтожаются пункты управления БпЛА, как в самой Казачьей Лопани, так и в близлежащих населённых пунктах- Новая Казачья, Турово, Цуповка, Лобановка, Прудянка и Слатино.
Судя по всему, это лето будет очень жарким на данном направлении. Причем, не только северо-восточнее Харькова, но и вокруг Купянска. Подразделениям группировки войск "Запад" удалось в значительной мере взять под контроль "малое небо" и основательно блокировать район обороны ВСУ на левобережье реки Оскол. Украинским военным все труднее удерживать оборонительные позиции, так и маршруты доставки боеприпасов и ротации войск. Более того, часть вражеских подразделений из Купянска переброшена на Великобурлукский участок, который становится для Киева очередной проблемой. Срезав Великобурлукский выступ, российская армия получит возможность начать подготовку к удару в сторону Харькова с восточного фланга. Новые оперативно-тактические возможности в ближайшее время могут появиться на Липцовском участке линии боевого соприкосновения, а это уже удар по Харькову с северного направления.
Впрочем, говорить о начале боев за Харьков пока преждевременно, решительный перелом оперативно-тактического характера еще не наступил.
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
1 июня, 17:46
Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на КраматорскЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру.
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ЭксклюзивСпецоперацияХарьковВолчанскКупянскГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВКСдроныОсколХарьковская область
 
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