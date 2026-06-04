https://ukraina.ru/20260604/kopiruyut-natsistskuyu-germaniyu-glavnoe-iz-doklada-mid-rf-o-situatsii-s-pravami-cheloveka-na-ukraine-1079828947.html

Копируют нацистскую Германию. Главное из доклада МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине"

Копируют нацистскую Германию. Главное из доклада МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине" - 04.06.2026 Украина.ру

Копируют нацистскую Германию. Главное из доклада МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине"

Майский доклад МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине" со ссылкой на материалы международных организаций, мониторинговых миссий, западных и украинских СМИ, на законы и указы властей Украины, а также на показания пострадавших и военнопленных раскрывает жесточайшие формы радикализма и политического насилия на постмайданной Украине.

2026-06-04T21:46

2026-06-04T21:46

2026-06-04T21:46

репрессии на украине

эксклюзив

украина

россия

донбасс

владимир зеленский

степан бандера

роман шухевич

мид

упц

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Нет страховки от фашизмаВ 2022 году в The New York Times вышла колонка небезызвестного пропагандиста эпохи холодной войны Тимоти Снайдера, который уравнивал ответственность нацистской Германии и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Колонка называлась незамысловато: "Россия — фашистское государство". В качестве доказательств — соответствие России "большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм". К слову, у историков и политологов разных школ очень разное мнение по поводу "критериев" фашизма, поэтому сама постановка вопроса ненаучна. Впрочем, академическая честность никогда не входила в кредо Снайдера. Критериями фашизма в РФ он называет: культ одного лидера (Владимир Путин); культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ); миф о былом величии империи и желание это величие вернуть; мощная машина пропаганды; визуальные символы как знак принадлежности (Z и V); массовые мероприятия в поддержку вождя; язык ненависти по отношению к конкретной группе людей.Не обсуждая сейчас адекватность приписывания России каждой из указанных характеристик, следует отметить, что такой список критериев присущ немалому количеству разнообразных государств в разные эпохи. Например, Древнему Риму времен принципата и домината. Иначе говоря, это не критерии фашизма. Или Снайдеру пришлось бы признать фашистской постмайданную Украину — с ее культом лидера (от "проводника" Бандеры до "седовласого гетьмана" Порошенко* и "отца нации" Зеленского); культом умерших "за независимость" бандеровцев и разнообразных "героев Крут" с "расстрелянным Возрождением"; мифом о том, как Россия "украла" у Украины ее великое прошлое (Украина-Русь); машиной пропаганды в виде политики украинизации, телемарафона, сети контролируемых СБУ пропагандистских каналов и т.д.; символов принадлежности в виде флагов УПА* или стилизованных свастик и нацистских рун на шевронах ВСУ и добробатов; факельных шествий; языку ненависти в отношении русских и антифашистов. То же касается и "традиционного фашистского языка" (другие существуют для того, чтобы их колонизировать; Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого; существование Украины — это международный заговор; война – единственно возможный ответ), который, как считает Снайдер, распространен в РФ. Но украинские политики постоянно говорят, что "русифицированные украинцы" — это "недоразвитые совки", которые ради "европейского будущего" Украины должны либо вымереть, либо быть украинизированными; что Украина не может совершать преступления, потому что она жертва агрессии; что все антифашисты на Украине — агенты российских спецслужб; что ужиться с Россией нельзя, ее надо только разгромить и расчленить.Так что играть в эту игру можно вдвоем, хотя, повторим, данные критерии сами по себе не являются критериями фашизма. Фашизм — это открытый шовинистический террор крупного капитала с целью сохранения себя у власти во время кризиса. Но в чем Снайдер прав, так это в том, что страна, некогда победившая фашистов, не застрахована сама стать такой.В свежем докладе МИД РФ "О ситуации с правами человека на Украине" широко раскрыты практики постмайданной Украины, которые Снайдер, будь он хоть тысячу раз "либералом" от науки, но при этом честным человеком, не смог бы не признать фашистскими.Героизация гитлеровских коллаборационистов и запрет на чествование борцов с нацизмомНа Украине узаконены ежегодные факельные шествия в честь Степана Бандеры. Дни рождения Бандеры и Романа Шухевича отмечаются как государственные. Под брендом дивизии СС "Галичина"* выпускают марки, проводят выставки, некоторые горсоветы используют флаг данной дивизии наравне с государственным. Бывшим членам СС предоставляют звания героев Украины, устанавливают памятники, торжественно перезахоранивают. Издаются прославляющие нацистов книги и их мемуары. Героизация сторонников фашизма осуществляется в украинских школах в различных формах "патриотического воспитания" детей и молодежи.В апреле 2015 года принят "декоммунизационный пакет" законов, который приравнивает коллаборационистов ОУН* и УПА*, а также украинских членов вооруженных подразделений Третьего Рейха (батальон "Нахтигаль", 201-й батальон шуцманшафта "Украинский легион") к бойцам Красной армии — ветеранам Великой Отечественной войны. Введена уголовная ответственность за негативную оценку деятельности упомянутых структур. Советская символика, в т.ч. символика Победы над нацизмом, запрещена.За шесть лет (с 2015 по 2021 гг.) были изменены 52 тысяч топонимов, переименованы 987 населенных пунктов и демонтированы более 2,5 тысяч памятников советского периода. Частно их переименовывали в честь гитлеровских коллаборационистов и участников Холокоста. Проспект Генерала Ватутина в Киеве был переименован в проспект Романа Шухевича, Московский проспект – в проспект Степана Бандеры, бульвар Дружбы народов – в бульвар Николая Михновского (автора лозунга "Украина для украинцев!"), а улица Маршала Малиновского переименована в Героев полка "Азов"*.22 мая 2022 года Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне (хотя из СНГ формально не выходила). В 2018 году в качестве приветствия для военных и сотрудников полиции утвердила лозунг бандеровцев "Слава Украине! – Героям слава!", копирующий известное приветствие гитлеровской Германии. С 2023 года 9 мая на Украине больше не является Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне (так назвали День Победы после Майдана), теперь это День Европы.Тогда же принята Стратегия утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2030 года, которая выстраивает воспитание на примерах "героической борьбы" в т.ч. участников антибольшевистских восстаний, отрядов "Карпатской сечи", УПА*, диссидентского движения, участников "оранжевой революции", Майдана и АТО. Летом 2025 года принят закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа", который связывает антисоветскую борьбу бандеровцев на стороне гитлеровской Германии с войной против "агрессии Российской Федерации начиная с 19 февраля 2014 г.". На мемориалах и кладбищах запрещена советская символика, изображения госнаград СССР и названия "Великая Отечественная война". Попытки оспорить данный нарратив приравнены к "антиукраинской пропаганде".Распространение нацистской символики и расистские высказыванияВ 2021 году группа французских сенаторов побывала в Киеве и зафиксировала посреди ярмарки в рамках празднования Дня Киева павильон, где представители батальона "Азов"* обучали детей собирать и разбирать оружие, предлагали пострелять по бумажному Кремлю и продавали на лотках удостоверения личности нацистских солдат времен Второй мировой, свастики и прочие атрибуты. После запроса одного из сенаторов во французский МИД, СБУ начала против него расследование. МИД Франции закрыл глаза на проблему и ответил, что "неонацистские группировки на Украине есть", но их популярность "не превышает среднюю по Европе". При этом захваченные в плен ВС РФ участники целого ряда украинских подразделений носили на одежде свастику, шевроны и символы нацистских батальонов "Ваффен-СС", имеют соответствующие татуировки, открыто читают и пропагандируют книгу Гитлера "Майн кампф". Такая символика зафиксирована даже западными СМИ, причем не только у военных, но и у самого Зеленского. 9 мая 2022 года он на официальной президентской страницу в соцсетях поздравил граждан с Днем Победы фотографией украинского военного с эмблемой нацистской дивизии СС "Мертвая голова" на груди. В нобре 2025 года Зеленский на фоне стилизованного знамени 2-й танковой дивизии СС "Рейх" вручал награды нацгвардейцам в форме с черно-красными нашивками с эмблемами СС.Согласно исследованию американской газеты The Forward, Украина заняла первое место в мире по количеству памятников нацистам и нацистским коллаборантам. В начале 2022 года на Украине имелось около 50 памятников Бандере и более 500 улиц, названных в его честь. 30 января 2024 года глава Львовской областной военной администрации Козицкий сообщил, что местные власти уничтожили все памятники воинам-борцам с нацизмом в регионе. В других регионах происходит то же самое, но иногда с сопротивлением местных жителей.Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в 2016 году высказывал обеспокоенность тем, что на Украине в ходе публичных дискуссий, в том числе в выступлениях общественных и политических деятелей, в СМИ и в ходе митингов все чаще звучат ненавистнические высказывания расистского толка и заявления дискриминационного характера, направленные главным образом против меньшинств.В интервью в августе 2021 года Зеленский посоветовал русским "ради собственных детей" убираться из Украины. Весной 2022 года бывший и.о. президента, председатель Верховной Рады и секретарь СНБО Украины Турчинов призвал "уничтожать русню, где только можно, не только на Украине, но и за ее пределами – на территории России". В марте 2025 года Зеленский в эфире телемарафона назвал русских "динозаврами", которые хотят съесть украинцев. Летом 2025 года назначенный директором Института нацпамяти нацист из "Азова"* Алфёров заявил, что русский народ, который "живет там, на Востоке" — даже не орки, потому что орки — это бывшие эльфы, "а эти – это реально русские". В январе 2026 года Уполномоченный по защите государственного языка Украины Ивановская заявила, что "все украинцы, кто считает себя homo sapiens" перешли с русского на украинский язык.Дерусификацияв 2023 году принят закон "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Согласно нему органы самоуправления и военные администрации обязаны зачистить публичное пространство от "символов русского мира". Было демонтированы памятники и мемориальные таблички Пушкину, Суворову, Потемкину, Ломоносову, Островскому, Толстому, Менделееву, Булгакову, Чкалову, Мичурину, Гагарину, Макаренко и др. В 2025 году Министерство культуры Украины исключило из названия Национальной музыкальной академии Украины им. П. И.Чайковского имени композитора.Закон 2017 года "Об образовании" перевел обучение во всех учебных заведениях на украинский язык. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", закрепивший использование украинского языка во всех сферах общественной жизни, и в соответствии с которым любые попытки введения на Украине официального многоязычия признаны действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Тогда же были учреждены Офис уполномоченного по защите государственного языка и Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которые выполняют функцию репрессивного органа. В 2022 году заработала статья об ответственности за пренебрежительное отношение к украинскому языку. Законом 2020 года "О полном общем среднем образовании" введен режим апартеида в данной сфере, поскольку коренным народам разрешено учиться на родном языке в течение всего периода обучения, представителям народов Евросоюза — первые 4 года, для остальных — 100% украинского языка уже в 5-м классе. Закон 2021 года "О коренных народах Украины" закрепляет права на обучение на родном языке, создание собственных образовательных учреждений и СМИ, а также гарантирует защиту от ассимиляции только для крымских татар, крымчаков и караимов, составляющих 0,1% населения страны. Другим народам не гарантировано ничего.В июле 2021 года КСУ признал законной новую языковую политику и написал, что "русскоязычные граждане Украины не представляют собой цельную социальную единицу, имеющую право на юридическую защиту как этническая или языковая единица".За 2022 год в публичных библиотеках было списано и уничтожено около 11 млн книг на русском языке в рамках программы "дерусификации".3 декабря 2025 года принят закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите на Украине в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств. 8 января 2026 года внесен законопроект, предполагающий запрет русского языка в частных учебных заведениях.Предыдущий языковой омбудсмен заявлял, что под его покровительством действует сеть студентов-доносчиков на русскоязычных преподавателей, деятельность которых он назвал "вопросом самоочищения". По результатам жалоб преподавателей увольняют. Новый языковой омбудсмен Ивановская обратилась к "русифицированным родителям", сообщив, что "украинский детский сад, так же, как и школа – это пространство, где ребенок должен органично расти украинцем". Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишина заявила, что в стране "нет русского меньшинства, его не существует".Насилие, репрессии и пыткиВ 2021 году Комитет ООН по правам человека зафиксировал множество фактов незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, сексуального насилия, в том числе с целью принуждения к признанию вины или сотрудничеству, указав при этом, что число случаев осуждений за подобные нарушения невелико."В результате, — пишут авторы доклада МИД РФ, — в стране распространились хаос и беззаконие. Вызывающие малейшее подозрение люди подвергаются задержаниям, допросам и обыскам со стороны национал-радикалов. Из-за этого мирные граждане сталкиваются с риском быть убитыми под надуманными предлогами их принадлежности к якобы многочисленным "диверсионным группам" и "коллаборационистам". В Интернете публикуется множество кадров с незаконными расправами и издевательствами неонацистов над мирными жителями".Комитет ООН против пыток (КПП) весной 2025 года указал, что получает сообщения о пытках, включая сексуальное насилие, жестокое обращение, угрозы, унижения, а также незаконное лишение жизни и смерть в заключении российских военнопленных, "предположительно совершенных украинскими вооруженными силами и военной полицией, в основном в неофициальных или транзитных местах в нескольких регионах до их интернирования".Кроме того, КПП указал пытки, жестокое обращение и произвольные задержания, применяемые украинскими правоохранителями (особенно СБУ) к "заключенным, связанным с конфликтом". По данным КПП, пытки применялись в том числе в неофициальных тюрьмах. Отсутствуют расследования случаев применения ВСУ пыток, жестокого обращения, насильственных исчезновений, произвольного задержания и содержании в одиночном заключении, которые происходили в "зонах конфликта на востоке с 2014 года". Все еще не рассмотрены дела, касающиеся насилия во время протестов на Майдане, а также в Одессе и Мариуполе в мае 2014 года. Зато, по сообщениям СМИ, одесских праворадикалов наградили медалями с изображением горящей бутылки с "коктейлем Молотова" и надписью "Победа над Русской весной. Одесса, 02.05.2014 г.", отлитыми из снесенного в 2022 году памятника основателями Одессы (Екатерине II, Дерибасу, Потемкину и др.).Власти преследуют крупнейшую в стране церковь — УПЦ, которая в официальном госнарративе считается "агентурой ФСБ". В марте 2023 года советник главы ОП Подоляк заявил, что на Украине должна остаться только ПЦУ, а УПЦ "будет постепенно уезжать в российские города". Экс-президент Порошенко* призвал граждан "вступить в бой с нечистой силой", имея в виду УПЦ. После Майдана несколько сот приходов УПЦ были незаконно перерегистрированы в пользу ПЦУ или захвачены силой. В 2024 году принят закон, позволяющий судам ликвидировать все юрлица УПЦ с передачей их собственности ПЦУ. К концу 2025 года открыто более 200 уголовных дел против священников УПЦ, включая 27 митрополитов и архиепископов якобы за сотрудничество с ФСБ России, сбор разведданных, вербовку прихожан. 78 клириков получили подозрения, 40 – приговорены к реальным срокам, а 19 – лишены украинского гражданства. Были арестованы журналисты церковных или околоцерковных СМИ ("Союз православных журналистов", "Первый Казацкий"), сотрудники Центра правовой защиты УПЦ. Пресс-служба СБУ цинично отчиталась о проведенной спецоперации по "ликвидации самой большой агентурной сети на Украине с начала полномасштабного вторжения".Кроме того, в местах лишения свободы на Украине находятся несколько тысяч политзаключенных. В докладе МИД этому вопросу посвящена особая глава, но останавливаться на ней мы сейчас не будем, так как на сайте "Украина.ру" опубликовано множество материалов по политически-мотивированным преследованиям. С последней статистикой можно ознакомиться здесь. Защищать политзаключенных почти некому, так как большое количество специализирующихся на "политических" делах адвокатов сбежали из страны, а некоторые из них сами сидят в тюрьмах.Бесправные гражданеИспользованные Киевом в качестве предлога для начала АТО обвинения жителей Донбасса в "терроризме" оказались сфальсифицированными. Это подтвердил Международный Суд ООН в своем решении от 31 января 2024 года по иску Украины к Российской Федерации, отказавшись признать республики Донбасса "террористическими организациями", а Россию – "спонсором терроризма". Таким образом, ввод украинских войск на Донбасс в рамках АТО был незаконным, как незаконным является уголовное преследование людей по "террористическим" статьям УК за поддержки ЛДНР.Отношение постмайданных властей Украины к Донбассу и в целом к своим политическим противникам иллюстрируют слова экс-премьера Украины Яценюка, назвавшего летом 2014 года ополченцев Донбасса "недолюдьми" (по аналогии с нацистским "Untermenschen") и Зеленского, сказавшего о гражданах страны, против которых он ввел санкции, что не все люди являются людьми, некоторые – просто "особи".Комитет ООН по правам человека (КПЧ) в ноябре 2021 года признал, что жители Донбасса не обладают таким же объемом прав, как жители подконтрольной киевскому режиму Украины. Различия выражались в том числе в трудностях, с которыми мирное население Донбасса сталкивалось при оформлении свидетельств о рождении детей (допускалось только после соответствующего судебного решения), жестких ограничениях для гражданского населения на пересечение КПП на линии соприкосновения, введенные под предлогом распространения коронавирусной инфекции, а также с дискриминацией внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые, например, не могли голосовать. К началу СВО на Украине было более 850 тысяч ВПЛ, сейчас — до 5 млн, если говорить об официально зарегистрированных.После начала СВО мужскому населению призывного (от 18 до 60 лет) возраста запрещено выезжать за границу, за исключением некоторых категорий лиц. Украинским мужчинам практически невозможно устроиться на работу или учебу без одобрения территориальных центров комплектования (ТЦК). 18 мая 2024 г. вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, в котором определены новые категории граждан, теряющие отсрочку от мобилизации, расширены меры принуждения против нарушителей воинского учета (принудительный привод в военкомат полицией, ограничение прав на вождение автомобиля, на выезд за границу, на получение за границей консульских услуг, в том числе оформление паспорта, и т.д.). Введено правило обязательного ношения с собой военного билета для всех мужчин от 18 до 60 лет вне зависимости от их годности к службе или права на отсрочку. 9 мая 2024 года увеличили штрафы за нарушение правил воинского учета. По состоянию на конец 2025 года возбуждено более 19 тысяч дела за уклонение от мобилизации.Распространена схема, когда граждан, отказавшихся взять повестку или предъявить удостоверяющий личность документ, полиция задерживает, но доставляет не в полицейский участок, а в военкомат. Одновременно наблюдается резкое усиление неприятия украинцев к военкомам (в СМИ получило распространение показательное название "людоловы"). Увеличивается число народных расправ над сотрудниками военкоматов, происходят многочисленные поджоги принадлежащего им автотранспорта и порчи другого имущества. В Интернете также публикуется большое число видео с протестами против насильственной мобилизации. Нередки случаи, когда участникам акции удается отбить своих задержанных. Граждане, стремясь избежать мобилизации, пытаются выехать из страны или иным образом не попасть в ряды ВСУ, используя при этом различные, в т.ч. коррупционные, схемы.Украинские власти обвиняли Россию в "похищении" детей, однако в апреле 2024 года ИА "Укринформ" обнаружило более 160 "похищенных" Россией детей в Германии.Весной 2022 года в рамках проекта Елены Зеленской и бизнесмена Руслана Шостака "Детство без войны" в Турцию в "гуманитарных целях" вывезли группа несовершеннолетних сирот из Днепропетровска. Представители Минсоцполитики Украины в 2023 года на основании проведенного анализа дали положительную оценку условиям пребывания детей в Турции. Однако проверка украинского и турецкого омбудсмена вместе с представителем ЮНИСЕФ в 2024 году показала, что дети стали жертвами психологического и сексуального насилия. Они не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, наказывали лишением пищи, избивали, подвергали унижению. Две воспитанницы вернулись на Украину беременными. Привлечение к ответственности виновных не последовало.Радикализация и концентрация властиПосле начала СВО Зеленский начал формировать юридическую базу для концентрации в своих руках абсолютной власти, по сути, законодательно разрешив самому себе нарушать закон. 24 февраля он подписал указ "О введении военного положения на Украине", который временно отменяет действие ряда положений Конституции. Среди отмененных статей: неприкосновенность жилья (ст. 30), гарантии конфиденциальности (ст. 31), невмешательство в личную и семейную жизнь (ст. 32), свобода передвижения и выбора места жительства (ст. 33), право на свободу мысли и слова (ст. 34), право выбирать и быть выбранными (ст. 38), право на организацию мирных собраний, митингов, демонстраций (ст. 39), возможность пользоваться и распоряжаться своей собственностью (ст. 41), возможность вести предпринимательскую деятельность (ст. 42), право на работу (ст. 43), право на проведение забастовок (ст. 44), право на образование (ст. 53). Также в 2022 году Киев официально заявил о приостановке исполнения обязательств по ряду статей Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.Если все это не "критерии фашизма" по Снайдеру, то что?*лица и организации, признанные в России террористическими и экстремистскимиО судьбе осужденных на Украине по статьям, угрожающим национальной безопасности, — в материале "Избивают и шантажируют. Правда о том, что происходит с политзаключенными в Винницкой ИК №86".

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