Политические заключенные на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ

Более 50 тысяч уголовных дел заведено на Украине, как считает издание Украина.ру, по политическим мотивам, 3,5 тысячи из этой категории граждан наказаны лишением свободы. Чтобы доказать, что на Украине идут политические процессы и есть реальные политзаключенные, наше издание исследовало сотни открытых источников и создало свою уникальную базу

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в ответ на слова американской конгрессвумен Анны Паулины Луны о гонениях на УПЦ, заявила: "На Украине нет политических заключённых". Однако, только в 2025 году на Украине, согласно отчетам, опубликованным Офисом генпрокурора Украины, по минимальным расчетам 2607 человек получили подозрения в совершении преступлений по основным статьям, связанным с конфликтом (по ст.109—114-2, 161, 258—258-3, 260, 436—436-2). Среди них 55 детей до 18 лет, 125 пожилых людей старше 60 лет и 429 женщин. 565 человек из получивших подозрение были арестованы и отправлены в СИЗО.Всего за 4 года конфликта подозрения получили 13,5 тысяч человек. Их мы называем политически преследуемыми лицами, поскольку их предполагаемые преступления касаются выражения ими в разной форме оппозиционных политических взглядов. Минимум 2119 человек было отправлено под стражу, став в результате этого политическими заключенными.Граждан с оппозиционными взглядами на Украине преследуют по ряду ключевых статей УК."Преступления против основ национальной безопасности"Статья 109 – "действия, направленные на свержение конституционного строя или захват государственной власти". Осужденным по ней грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Статья не входит в число самых массовых, она применяется скорее точечно против отдельных оппозиционных политиков или общественных деятелей.По этому обвинению власти преследуют, например, членов Компартии Украины и руководителей белорусского культурного сообщества Украины Александра и Михаила Кононовичей. Обвинение считает, что братья в начале СВО собирались захватить административные здания в Киеве. С момента их ареста в 2022 году доказательств этому так и не было представлено, судебные заседания переносятся и рассмотрение дела по сути не происходит.В 2025 году по ст. 109 УК 26 человек получили подозрение и 5 были арестованы. За 4 года СВО — 169 подозрений и 39 арестов.Статья 110 – "посягательство на территориальную целостность Украины", до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Она была особо "популярна" после 2014 года и до начала СВО, но и сейчас применяется довольно часто. Людей по этой статье как правило преследуют не за "сепаратизм с оружием в руках", а за посты в интернете. Достаточно что-то сказать о целесообразности федерализации Украины или о том, что в Крыму люди проголосовали за присоединение к России, чтобы получить подозрение. Несмотря на то, что диспозиция преступления заключается в "призывах" к отделению территорий от Украины (т.е. констатация факта отделения Донбасса или анализ причин этого отделения не являются преступным действием), для ареста часто хватает одного лишь обсуждения вопроса. Затем специально подобранный эксперт-лингвист находит признаки "призывов" даже если их там нет. Если же не находит, человека все равно могут продержать в СИЗО несколько лет, пока суд не рассмотрит все экспертизы и не примет решение.В прошлом году по ст. 110 взяли 70-летнего адвоката из Николаева Анатолия Секкера, который во время празднования с друзьями 9 мая произнес тосты: "За нашу победу!" и "За возвращение родного языка в родную гавань!"Всего в 2025 году — 51 подозрение и 11 арестов. За 4 года СВО — 732 подозрения и 81 арест.Статья 110-2 – "финансирование действий", предусмотренных статьями 109 и 110, до 10 лет лишения свободы с конфискацией. Это тоже статья, по которой преследуют точечно, исключительно политических оппонентов. К обычным гражданам ее как правило не применяют. В 2025 года — 22 подозрения и 6 арестов. За 4 года — 64 подозрения и 9 арестов. Среди пострадавших — экс-нардеп Олег Царев, заочно приговоренный к 8 годам с конфискацией, и нардеп Нестор Шуфрич, в данный момент находящийся под арестом.Статья 111 – "государственная измена", до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией. Госизменой считаются умышленные действия гражданина Украины, направленные против суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.В 2025 году 13 лет за госизмену дали, например, львовской оппозиционерке Инне Иваночко. Ее обвинили в том, что в 2015 году она участвовала в неких научно-практических конференциях, семинарах и уличных акциях с требованиями предоставления особого экономического и культурного статуса Галиции. В частности, речь идет о конференции на тему "Особый статус Львова: региональная самоидентификация и европейская самостоятельность". 8 лет Иваночко никто не трогал, а затем вдруг оказалось, что конференция была незаконной, потому что якобы проводилась на российские деньги. Прямых доказательств этому не представили. Кроме того, в 2015 году проведение конференций на российские деньги не было преступлением.Но ст. 111 — массовая, по ней преследуют далеко не только политиков. Тот же эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, которого посадили за госизмену, не делал никаких политических заявлений, только писал профильную аналитику в российских государственных изданиях, причем до начала СВО.15 лет за госизмену дали студентке запорожского медвуза Наталье Талибовой. В обвинительном акте нет ни материального вреда, ни потерпевших. Наташу обвинили в том, что она передавала данные своей крестной из Каменки-Днепровской (Запорожская область под контролем РФ), которая якобы дала согласие неким органам РФ на "проведение подрывной деятельности против Украины путём выполнения заданий по сбору информации о местах дислокации ВСУ на территории города Запорожья с целью и дальнейшего огневого поражения со стороны ВС РФ". Доказательства такого согласия не приведены. И, если "с целью огневого поражения", то почему не было самого поражения? Ведь материального ущерба и потерпевших нет. Передала Талибова фото здания СБУ в Запорожье с подписью: "Там суши бар и какой-то гос.объект", фото старой заброшки с выбитыми окнами напротив ж/д вокзала с подписью: "В тупую заброшенное здание. Рядом ничего нету. И никого", фотку частного дома рядом с одной из райадминистраций, где поблизости есть блокпост, потому что там рядом военкомат. Ни один из объектов, отснятых Талибовой, не был поражен в ходе ударов ВС РФ, никто не пострадал. Суд доказательства не рассматривал, потому что девушку склонили к признанию вины. Но признала она, что отправила крестной фото общеизвестных зданий, которые есть на любой карте. Доказательств сотрудничества крестной с какими-то органами РФ нет. Объекты не поражены.В 2025 году выдали 408 подозрений в госизмене и арестовали 147 человек. За 4 года СВО — 2,5 тысячи подозрений и 647 арестов.Статья 111-1 — "коллаборационизм", до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией. Одна из самых массовых статей по количеству преследуемых.В "коллаборационизме" СБУ обвиняет людей, продолжавших работать в детских садах, школах, университетах, больницах, социальных и коммунальных службах, органах местного самоуправления или раздававших гуманитарную помощь на территориях, находившихся под контролем ВС РФ.В прошлом году по ст. 111-1 дали 10 лет с конфискацией полицейскому Вячеславу Артюхову из Харьковской области. Сама по себе служба в полиции на оккупированной (по терминологии международного права) территории преступлением не является. В международном гуманитарном праве (МГП) есть соответствующий раздел. Преступлением может стать только какая-то конкретная деятельность полицейского, например, грабеж, убийство и т.д. Просто факт службы — нет. Так что эти конкретные преступные действия надо доказывать, а в подозрении ничего такого не было, только служба и "склонение" к службе других бывших украинских полицейских.Аналогична история еще одного жителя Харьковской области — Валерия Ткача. Ему дали 6 лет лишения свободы за то, что с апреля по сентябрь 2022 года, во время пребывания ВС РФ под Харьковом, он выполнял обязанности главы своего поселка: привлекал местных жителей для работ в жилищно-коммунальном хозяйстве, организовал перепись населения села, собирал документы и составлял списки одиноких пенсионеров и несовершеннолетних для получения ими российской денежной помощи в размере 10 тысяч рублей. Ткач в суде признал, что делал все, о чем говорит прокурор, но не считает это преступлением. По его словам, в тот момент в селе жило 1063 человека, из которых 120 лежачих больных и 80 детей. 10 марта 2022 года все представители украинской власти покинули село Оскол. 12 апреля в село зашли ВС РФ, а 15-18 апреля начала поступать российская гуманитарная помощь. Кто-то должен был организовать ее раздачу. Никаких официальных должностей в российской администрации он не занимал. Это, кстати, подтверждено документами, которые нашли в сельсовете украинские военные. Ткач подписывал все как "волонтер". Документы о создании или даже функционировании оккупационной администрации не нашли. За волонтерство получали продуктовые пайки все, кто вместе с Ткачом составлял списки и производил другие работы. Например, врачи, работники школы и детсада. Лекарства получали не от военных, а в российском Красном кресте. Удалось сделать так, чтобы местная больница не прекратила работать. На совете в ВГА Ткач договаривался о подключении света, вывозе мусора, заказывал хлеб.Преследование таких людей запрещено Женевской конвенцией IV.Управление Верховного комиссара ООН по правах человека еще в 2023 году писало: "Международное право предусматривает, что оккупирующая сторона может приобщать население к работе, которая является необходимой для обеспечения людей питанием, жильем, одеждой, транспортными и медицинскими услугами (4-я Женевская конвенция, ст. 50 и 56)"."Украинское законодательство о борьбе с коллаборационизмом допускает уголовное преследование гражданских лиц за законную гражданскую деятельность в условиях российской оккупации, — говорится в докладе Human Rights Watch*. — Некоторые украинские гражданские лица, в том числе волонтёры, муниципальные служащие, медицинский персонал и работники сферы образования, были привлечены к ответственности за действия, которые не имели криминальной составляющей и не причинили общественного вреда. Не проводится различие между сотрудничеством в целях подрыва государственной безопасности и ситуациями, когда украинские граждане занимают государственные должности при оккупационных властях, чтобы обеспечить продолжение гражданской жизни или осуществлять другую деятельность в интересах гражданского населения".Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch* по Европе и Центральной Азии: "Многие украинцы рискуют подвергнуться судебному преследованию со стороны собственного правительства просто за то, что пытаются выжить в условиях оккупации".В 2025 году было вручено 680 подозрений по "коллаборационизму", арестовано 22 человека. За 4 года СВО — 4839 подозрений и 321 арест. Преследование по этой статье идет на спад, поскольку с конца 2022 года больше нет территорий, которые были бы сначала заняты, а затем оставлены ВС РФ. Соответственно СБУ не имеет доступа к новым лицам, которые работают на контролируемых Россией территориях.Статья 111-2 – "пособничество государству-агрессору", до 12 лет с конфискацией.Диспозиция статьи не вполне понятна даже украинским юристам. Никто точно не знает, чем конкретно она отличается от "госизмены", "коллаборационизма" или "передачи данных о ВСУ". По ней могут задержать как "наводчика ракет", так и создателя правозащитного интернет-ресурса, на котором публикуются данные о политически-мотивированных арестах. Как пример, в прошлом году эту статью предъявляли женщине с Западной Украины, которая "по заданию российских кураторов" приехала в Киев взрывать пустое здание СБУ и транслировать "кураторам" взрыв онлайн. Или мужчине, который якобы взял мобильный телефон, подсоединенный к пауэр-банку, засунул его в тетра-пак от сока с вырезанной дыркой и поставил его где-то около железной дороги "шпионить за военными эшелонами на Днепропетровщине". Через камеру телефона в упаковке из-под сока сотрудник ФСБ должен был прямо из Москвы наблюдать за эшелонами и вычислять, что и куда они возят.В 2025 году — 116 подозрений и 7 арестов. Всего за 4 года — 499 подозрений и 29 арестов.Статья 113 — "диверсия", до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества.Обвиняют за действия, направленные на массовое уничтожение людей, разрушение или повреждение объектов инфраструктуры с целью ослабления государства. Сейчас чаще всего за поджоги автомобилей ВСУ. Участились случаи в последние пару лет, первые два года СВО такого почти не было.В 2025 году — 107 подозрений и 62 ареста, за 4 года — 242 подозрения и 100 арестов.Статья 114 – "шпионаж", до 15 лет с конфискацией. Речь о сборе и передаче иностранному государству сведений об Украине, составляющих гостайну, в том числе по идейным соображениям. В шпионаже обычно обвиняют иностранцев и лиц без гражданства, а граждан Украины за те же действия преследуют по ст. 111 "госизмена". В 2025 году подозрение в шпионаже предъявили 1 человеку (студенту из Китая), он же был задержан. За 4 года — 21 подозрение, 3 ареста.Статья 114-1 — "препятствование деятельности ВСУ", до 15 лет. Большинство обвиненных — люди, размещающие в сети информацию о перемещении рекрутеров ТЦК или призывающие отказаться от мобилизации. Также силовики задерживают администраторов Telegram-каналов, которые сообщают о рейдах ТЦК.В 2025 году — 568 подозрений и 116 арестов. За 4 года СВО — 990 подозрений и 186 арестов. Подавляющая часть — в последние 2 года, когда появилась проблема ТЦК.Статья 114-2 – "несанкционированное распространение информации о ВСУ", до 12 лет лишения свободы.В основном преследуют блогеров и пользователей соцсетей как таковых за публикацию сообщений (фото, видео) о местоположении объектов, подвергшихся бомбардировкам, и перемещении патрулей ТЦК. От госизмены или пособничества отличается тем, что материалы не отправлены предполагаемому представителю России, а выложены в общий доступ в соцсетях.В 2025 году предъявлено 90 подозрений и проведено 50 арестов. За 4 года — 474 подозрения и 265 арестов."Преступления против мира и человечности" и другие статьиСтатья 161 – "нарушение равноправия граждан по признаку их расы, национальности или религии", до 8 лет.Силовые структуры применяют эту статью для преследования верующих, священников и иерархов Украинской православной церкви (УПЦ), критикующих религиозную политику властей и поддерживаемую государством Православную церковь Украины (ПЦУ). Радикальных националистов за чаще всего русофобские, но иногда и антисемитские высказывания не привлекают. Например, ультраправая журналистка Соня Кошкина, выступив в поддержку экс-главы СБУ Василия Малюка**, безнаказанно заявила, что при нем впервые ведомство стало "гонять московских чертей под крестным прикрытием", имея ввиду священников и верующих УПЦ.В 2024 году задержали священника УПЦ, настоятеля Преображенского храма в селе Миньковцы Хмельницкой области и отца троих детей о. Николая Хланя, предъявив ему в качестве преступных действий несколько постов в соцсетях, которые он сделал еще в 2021 году. Посты с критикой церковного раскола, переноса ПЦУ празднования Рождества с 7 января на 25 декабря и публикацию антивоенной картинки с изображением человека в рясе священника на фоне кладбища с украинскими флагами, которая иллюстрирует трагедию войны и масштабы жертв среди военнослужащих и обычных граждан Украины. В 2025 году о. Николая с мерой пресечения в виде запрета покидать родное село и GPS-браслетом на ноге мобилизовало ТЦК и отправило на "ноль", где он и погиб.В 2025 году предъявлено 37 подозрений, арестовано 6 человек. За 4 года — 175 подозрений и 20 арестованных.Статья 258 — "теракт", до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.Абсолютное большинство случаев выпадает на 2025 год. Теракты как правило не доводятся до конца и подозреваемых задерживают в момент закладки взрывчатки, что наводит на подозрение о провокациях со стороны СБУ. Так, в прошлом году СБУ "сработала на опережение" и взяла на месте преступления 22-летнюю львовянку, которая якобы по заказу "кремлевских кураторов" приехала в Киев с бомбой мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте, арендовала квартиру напротив пустого еще с 2022 года здания СБУ, установила на балконе камеру, чтобы все записывать, и пошла взрывать это пустое здание. То есть покушение на теракт было абсолютно безопасным.В 2025 году предъявлено 136 подозрений, произведено 88 арестов. За 4 года — 182 подозрения и 98 арестов.Статья 258-3 — "иное содействие террористической организации", до 15 лет с конфискацией.Чаще всего эту статью применяли с 2014 по 2022 годы против тех, кто выражал сочувствие ЛДНР. Несмотря на то, что ни ДНР, ни ЛНР Украиной никогда не были в законном порядке признаны террористическими организациями, а в 2024 году суд ООН отказал Украине в признании их таковыми, людей продолжают привлекать к ответственности. В 2025 году немного — 10 подозрений и 8 арестов, но за 4 года СВО — 289 подозрений и 49 арестов. Ситуация до начала СВО в данном анализе не учитывается.Статья 258-5 — "финансирование террористической организации", до 12 лет с конфискацией. По ней до 2022 года преследовали тех, кто отправлял гуманитарную помощь на Донбасс, а также платил налоги госорганам ЛДНР. После начала СВО проблема стала неактуальной, поэтому за последние 4 года только 4 предъявленных подозрения и ни одного ареста.Статья 260 — "создание непредусмотренных законом вооруженных формирований", до 15 лет.Еще одна "популярная" статья в период до начала СВО, но применяемая и сейчас. По ней преследуют в основном тех граждан Украины, которые служили в народных милициях ЛДНР. Военнопленными они не считаются. 425 подозрений и 89 арестов в основном в первый год СВО. После включения НМ ЛДНР в состав ВС РФ таких дел почти нет.Статья 436 – "пропаганда войны", до 3 лет.Используется для преследования тех, кто, по версии СБУ, "распространяет кремлёвские нарративы" или поддерживает руководство или армию РФ. Спецслужба также привлекла по этой статье заочно российских актёров кино.Всего 35 подозрений и 5 арестов за 4 года, потому что основную массу людей за подобные действия преследуют по более тяжелой ст. 436-2, до которой мы еще дойдем.Статья 436-1 – "изготовление или распространение коммунистической или нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов" – до 10 лет с конфискацией.Эта статья используется силовыми структурами для преследования граждан левых взглядов, а также тех, кто ностальгирует по советскому прошлому, публикуя на 9 мая, 8 марта или другие праздники открытки с советской символикой. Преследуют также за публичное исполнение советских песен. Так 20 октября прошлого года СБУ сообщила о "разоблачении восьми приспешников РФ" в Киевской, Черкасской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях, которые пытались "дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине с помощью неокоммунистических ячеек в 8 регионах нашего государства". По словам СБУ, вина "неокоммунистов" заключалась в том, что они "создали собственные каналы в Telegram и TikTok, через которые распространяли советскую символику.При этом на Украине существуют многочисленные проявления нацизма, в том числе в вооруженных силах. Например, 10 января 2026 года нидерландская газета De Telegraaf опубликовала статью, в которой говорится о нацистских практиках в 3-м штурмовой бригаде ВСУ. Однако нет ни одного известного нациста, осужденного по этой статье.За 4 года СВО — 302 подозрения, но только 8 арестов. В основном ограничиваются более легкими мерами пресечения.Статья 436-2 – "оправдание, отрицание, признание правомерности российской агрессии", до 8 лет с конфискацией.Это одна из самых широко применяемых украинскими силовыми структурами статей для репрессий против инакомыслящих. Любой, кто критикует нынешние власти или националистические формирования в соцсетях или даже в частной беседе, рискует быть обвинённым в "оправдании агрессии".Так в прошлом году 5,6 лет с конфискацией за "оправдание агрессии" дали инженеру ГП "Антонов" в Киеве и внуку знаменитого советского партизана Георгию Кудре. Его сдали коллеги, сообщив СБУ, что Георгий "высказывал сомнения относительно военных преступлений России в Буче" и утверждал, что "Украина в 2014 году направила армию против народа, а Путин восемь лет ждал и лишь потом был вынужден начать войну". Также в прошлом году по этой статье взяли жителя Киевской области Семена Аванесяна, который писал о бессмысленности войны и вреде бусификации, жителя Киева Сергея Латыша и ивано-франковца Ивана Гаврилюка, которые в соцсетях называли нынешнюю войну гражданской.В 2025 году предъявлено 227 подозрений и произведено 34 ареста. За 4 года — 1555 подозрений и 170 арестов.Не вошедшее, но требующее осмысленияНе все политически мотивированные преследования на Украине ограничиваются уголовными делами по указанным выше статьям УК. В перечень не внесена ст. 338 "надругательство над государственными символами" (до 3 лет лишения свободы), по которой за акции протеста открыто порядка 200 уголовных дел, но нет арестов, потому что статья легкая. Также в перечне нет ст. 332-1 "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" и ст. 331-2 "незаконное пересечение государственной границы Украины", поскольку по ним открыто буквально несколько дел, и они не влияют на конечный статистический результат. Тем не менее действия людей, обвиненных по этим статьям, тоже могут быть вызваны их политическими взглядами.Ст. 335 "уклонение от призыва на срочную военную службу" неактуальна, поскольку на Украине объявлена мобилизация. Уклонистов же (которые тоже могут отказываться воевать по политическим убеждениям) преследуют по ст. 336 "уклонение от призыва". За 2022 год статистики нет. В 2023 году выданы 1193 подозрения, но только 3 человека отправлены под стражу; в 2024 году открыто 4125 уголовных дел, выдано 1853 подозрения, а в СИЗО — 7 человек; в 2025 году открыто 2616 дел, выданы 1185 подозрений, 9 человек арестованы. Под стражу почти никого не отправляют, задержанных — сразу на фронт. Новый министр обороны Федоров заявил, что на Украине 2 млн уклонистов.С ноября 2025 года статистику по военным уголовным правонарушениям публиковать перестали. По ст. 402 "неповиновение", ст. 407 "самоволка", ст. 408 "дезертирство", ст. 409 "уклонение путем членовредительства" с 2022 года до октября 2025 года было заведено почти 314 тысяч уголовных дел, сейчас, очевидно, больше.Со взглядами может быть связано и преследование по ст. 332 "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Несмотря на то, что многие из перевозчиков делают это исключительно с целью обогащения, есть и идейные, которые создают специальные чаты в мессенджерах, чтобы помогать покинуть Украину подвергающимся преследованиям русским, верующим УПЦ, людям левых взглядов и нежелающим воевать. В 2025 году — 1444 подозрения и 206 арестов, за 4 года СВО — 9382 уголовных дела, 2436 подозрений и 212 арестов.Не все политически мотивированные преследования касаются Уголовного кодекса. Например, силовики штрафуют родителей тех детей, которые публично поют российские песни. Штрафы также применяются к тем, кто пользуется русским языком в публичной и официальной сферах (бытового общения это не касается, но в определенных регионах страны остракизму можно подвергнуться и за русский язык в бытовом общении).ИтогиЗа 2022-2025 годы заведено порядка 376 тысяч уголовных дел, связанных с конфликтом (порядка 51 тысячи, если без уклонистов и дезертиров), направлено в суд с обвинительным актом 28 тысяч дел.По данным за 2022-2024 годы (данные за 2025 год не опубликованы) вынесено более 12 тысяч приговоров, из которых более 3 300 приговоров с реальным лишением свободы вплоть до пожизненного. Правда, часть из этих приговоров вынесена заочно, поскольку фигуранты не находятся на территории Украины.Если включать в статистику политически-мотивированных преследований уклонистов и тех, кто помогал уклонистам незаконно пересекать границу, то за 4 года конфликта подозрения получили (стали политически преследуемыми) более 20 тысяч человек, а под стражу отправлены (стали политическими узниками) около 2,5 тысяч человек. Не все арестованные получили приговоры, связанные с лишением свободы, но такие приговоры получили некоторые из тех, кто не был арестован во время следствия.Количество приговоров с лишением свободы не отражают в полной мере количество людей, прошедших места лишения свободы, так как человек в результате давления и "сделки со следствием" мог получить условный срок после нескольких месяцев или лет в СИЗО, поэтому в статистику включены аресты. Также это не касается тех, кто находится в тайных тюрьмах СБУ или прошел их. Учитывая "спортзал" в Киеве, где единовременно содержали несколько сот человек и постоянно их ротировали, некоторых освобождая и приводя новых, подвалы в зданиях СБУ во всех областных центрах, где в начале СВО незаконно держали тех, кому не могли официально предъявить подозрение, а также "пыточные" для гражданских в зоне боевых действий, политических узников за годы СВО может быть несколько тысяч.Точное число пострадавших за свои взгляды и мнения на Украине еще предстоит выяснить после окончания войны.*нежелательная в РФ организация**лицо, внесенное в реестр террористов и экстремистовПодробнее о преследовании уклонистов — в материале "Два миллиона мужчин в розыске. Почему кризис уклонизма на Украине не имеет решения".

