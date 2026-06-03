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Зеленский пригрозил украинским чиновникам отставками из-за срыва поставок Patriot
Зеленский пригрозил украинским чиновникам отставками из-за срыва поставок Patriot - 03.06.2026 Украина.ру
Зеленский пригрозил украинским чиновникам отставками из-за срыва поставок Patriot
Владимир Зеленский предупредил украинских чиновников о возможных кадровых решениях в случае отсутствия ясности по реализации контракта на поставку зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал "Политика страны"
2026-06-03T17:10
2026-06-03T17:10
2026-06-03T17:11
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Владимир Зеленский выразил недовольство в связи со срывом контракта на поставку систем противовоздушной обороны Patriot и пригрозил чиновникам отставками, телеграм-канал "Политика страны"."Либо ясность по реализации нашей договорённости, либо серьёзные кадровые выводы", — цитирует канал заявление Зеленского. Канал уточняет, что неизвестно, с какой именно страной было заключено соглашение о поставках систем ПВО.Ранее британская газета The Guardian сообщала, что нехватка у Киева ракет для американских систем ПВО Patriot создала для украинских военных критическую уязвимость. На этом фоне Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и боеприпасов к ним.2 июня в Министерстве обороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру. По данным ведомства, российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырёх регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Киев, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Guardian, Украина.ру
Зеленский пригрозил украинским чиновникам отставками из-за срыва поставок Patriot
17:10 03.06.2026 (обновлено: 17:11 03.06.2026)
Владимир Зеленский предупредил украинских чиновников о возможных кадровых решениях в случае отсутствия ясности по реализации контракта на поставку зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом 3 июня сообщает телеграм-канал "Политика страны"
Владимир Зеленский выразил недовольство в связи со срывом контракта на поставку систем противовоздушной обороны Patriot и пригрозил чиновникам отставками, телеграм-канал "Политика страны".
"Либо ясность по реализации нашей договорённости, либо серьёзные кадровые выводы", — цитирует канал заявление Зеленского.
Канал уточняет, что неизвестно, с какой именно страной было заключено соглашение о поставках систем ПВО.
Ранее британская газета The Guardian сообщала, что нехватка у Киева ракет для американских систем ПВО Patriot создала для украинских военных критическую уязвимость. На этом фоне Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и боеприпасов к ним.
2 июня в Министерстве обороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру. По данным ведомства, российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырёх регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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