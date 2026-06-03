https://ukraina.ru/20260603/tragediya-v-dnr-ataka-na-peterburg-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-3-iyunya-1079764497.html

Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июня

Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июня - 03.06.2026 Украина.ру

Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июня

Украинские военные убили 7 мирных жителей в ДНР, атаковали при помощи БПЛА Санкт-Петербург и продолжают наносить удары по регионам России

2026-06-03T13:25

2026-06-03T13:25

2026-06-03T13:28

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Утром 3 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале сообщил об атаке Вооружённых сил Украины на Енакиево."Очередной акт беспрецедентной нечеловеческой агрессии совершили ранним утром украинские фашисты. В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь", по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь", – написал Пушилин в 06:59.Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.Удар прокомментировал член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц."Киев убил семь гражданских, ехавших к морю <…> Вдумайтесь: это был обычный гражданский рейс. Не военная колонна, не позиция ПВО, не склад — рейсовый автобус с людьми, которые ехали к семьям, домой, в отпуск к морю. Их сознательно и хладнокровно убили дроном", – отметил военкор.Ещё один российский военкор – Александр Харченко – заявил, что украинские операторы БПЛА рано или поздно понесут наказание."Да, Украина перешла к тактике тотального террора. Беспилотники стали летать дальше и у операторов появилось больше целей. Но поскольку все люди на российской территории - враги для Киева, никакой жалости к автобусам и колледжам БПЛАшники не испытывают. Тем более, несколько лет в подразделения бпла привлекали слоганом "убивай русню с комфортной дистанции". БПЛАшники уверены, что они не понесут никакого наказания. А зря. Законы этой вселенной работают по-другому. Даже если они останутся живы, их родные и близкие в скором времени ощутят последствия этих неразумных действий", – подчеркнул Харченко.Ранее украинские военные уже не раз наносили удары по мирным жителям. Так, 22 мая глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 44.Госдума 27 мая приняла обращение к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с террористической атакой киевского режима на педагогический колледж в ЛНР. Российские парламентарии призвали всех здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности, решительно осудить преступные действия Киева.Атака на Санкт-ПетербургУкраинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах Петербурга, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба администрации главы города."Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов. Повреждены несколько объектов. В настоящее время идёт ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет", — говорилось в заявлении, опубликованном в 08:11.Работает оперштаб под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.В ночь на среду над Ленинградский областью сбили 59 беспилотников. При падении обломков незначительно пострадали четыре частных дома.Атаку на Санкт-Петербург прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я хочу напомнить вам заявление министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, и они, собственно, уже носят системный характер", – завил он журналистам, комментируя атаку украинских БПЛА на Санкт-Петербург.Песков также заявил, что Россия продолжает спецоперацию, чтобы подобне атаки не повторялись."В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", – указал он.В остальном Песков переадресовал вопросы об этой атаке к региональным властям и Минобороны РФ.Обстрелы и налётыУтром 3 июня Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и администрации Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, 2 июня Вооружённые силы Украины совершили 24 атаки на этот регион России: 16 на горловском, 6 на светлодарском и по 1 на донецком и ясиноватском направлениях, выпустив 24 различных боеприпаса.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 6 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 30 мая в Селидово. Огнём ВСУ были повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, грузовые и легковые автомобили.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 14 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 2; Каховка — 4; Новая Каховка — 5; Алёшки — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Козачьи Лагеря, Новая Маячка и Саги.Утром 3 июня Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским округом сбиты 2 БПЛА. В результате падения обломков в городе Алексеевка повреждён частный дом. В Белгородском округе по посёлку Разумное, сёлам Бессоновка, Вергилевка, Красный Хутор, Крутой Лог, Наумовка, Никольское, Отрадное, Петровка, Ровенек, Устинка, Шагаровка, Щетиновка, Ясные Зори и хутору Церковный произведены атаки 31 БПЛА, 27 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское повреждён частный дом, в селе Бессоновка — инфраструктурный объект", – отмечалось в сводке.В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Грузское, Дубино и Зозули атакованы 9 БПЛА, 7 из которых сбиты. Без повреждений."В Валуйском округе по городу Валуйки, сёлам Борки, Знаменка, Ивановка, Казинка, Орехово, Посохово, Солоти, Старая Симоновка, Углово, Храпово, хуторам Бабка и Кургашки нанесены удары 25 БПЛА, 21 из которых сбит и подавлен. В городе Валуйки при детонации БПЛА пострадал мужчина. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждена транспортная инфраструктура. В районе села Посохово в результате атаки дрона на автомобиль ранены трое мужчин. Все продолжают лечение амбулаторно. Машина повреждена", – сообщал Оперштаб.В Вейделевском округе село Белый Плес атаковано БПЛА. Последствий нет.В Волоконовском округе по сёлам Волчья Александровка, Коновалово, Тишанка и хутору Шаховка совершены атаки 4 БПЛА, 2 из которых сбиты. В селе Коновалово огнём уничтожен частный дом, в хуторе Шаховка повреждено домовладение."В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Антоновка, Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мощеное, Рождественка, Смородино, Сподарюшино и хутору Масычево выпущено 16 боеприпасов в ходе 4 обстрелов, сброшено взрывное устройство с БПЛА и произведены атаки 26 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты. В городе Грайворон повреждены частный дом, коммерческий объект и 3 автомобиля, один из которых сгорел, в селе Дорогощь повреждены 2 частных дома, в селе Замостье — административное здание, в селе Дунайка — частный дом. Сегодня ночью в Грайвороне в результате сброса взрывного устройства с БПЛА сгорели грузовой и легковой автомобили", – указывалось в сводке.Над Красногвардейским округом сбиты 3 БПЛА. Без последствий.В Краснояружском округе по посёлкам Быценков, Красная Яруга, Прилесье, сёлам Вязовое, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Романовка, Теребрено, хуторам Высокий, Вязовской, Савченко и Фищево в ходе 2 обстрелов выпущено 12 боеприпасов и совершены удары 42 беспилотников, 21 из которых сбит и подавлен."В посёлке Красная Яруга от детонации БПЛА получили ранения трое мужчин. Один из них госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Остальные продолжают лечение амбулаторно", – сообщил Оперштаб.В посёлке Красная Яруга повреждены 2 автомобиля, 6 частных домов, газовая труба, 3 надворные постройки и гараж, в хуторе Вязовской — инфраструктурный объект, в селе Илек-Пеньковка — грузовой автомобиль, корпус предприятия и объект инфраструктуры.В Прохоровском округе хутора Высокий и Зарницы атакованы 2 БПЛА, один из которых сбит. Последствий нет.В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Доброе, Ивановка, Новая Таволжанка, хутора Марьино и Ржавец подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакованы 34 БПЛА, 24 из которых подавлены и сбиты."В Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автобус пострадал водитель. Лечение продолжает амбулаторно. Автобус сгорел. Ещё один мужчина получил ранения в результате детонации БПЛА на территории коммерческого объекта. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", – отмечалось в сводке.В Шебекино повреждены 4 частных дома, надворная постройка, газовая труба, линия электропередачи и автомобиль, в селе Вознесеновка — 2 частных дома и 2 хозпостройки, одна из которых разрушена, в селе Новая Таволжанка повреждены частный дом, кровля МКД и 2 квартиры, в селе Доброе — автобус.Над Яковлевским округом сбит беспилотник. Без повреждений.Позднее Оперштаб сообщил о новых атаках."В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения головы и голени. Бригада скорой транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. От прилёта снарядов один частный дом загорелся — пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Кроме того, различные повреждения получили ещё четыре домовладения", – гласило сообщение от 11:48.В Белгородском округе в селе Никольское дрон атаковал ГАЗель — разбито лобовое стекло. Также осколками посечено домовладение.В Шебекинском округе в селе Вознесеновка в результате атаки дрона в частном доме и надворной постройке выбиты окна, посечены фасад и забор. В посёлке Маслова Пристань при детонации беспилотника повреждены оборудование, три легковых автомобиля и остекление трёх квартир в МКД. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал многоквартирный дом — повреждено остекление шести квартир."В городе Грайворон от детонации дрона повреждены сооружение и автомобиль на территории социального объекта. В посёлке Хотмыжск Грайворонского округа при атаке FPV-дрона повреждён инфраструктурный объект", – отмечалось в сообщении.В Волоконовском округе в селе Борисовка вследствие детонации дрона загорелась кровля частного дома — возгорание потушено, также разбиты окна.В Краснояружском округе на окраине села Илек-Пеньковка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия — повреждён один из корпусов.В 12:50 Оперштаб сообщил о гибели мирного жителя."В результате удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации FPV-дрона на территории предприятия мужчина получил тяжёлые травмы. Медики Волоконовской ЦРБ боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего...", – гласило сообщение.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.О реакции на Украине на удары возмездия – в статье Марии Илащук ""Где ПВО? Почему Запад нам не помогает?" Что говорят на Украине после ночного удара по Киеву и Харькову".

https://ukraina.ru/20260603/pvo-kieva-provalilas-a-vsu-otygralis-na-mirnykh-dron-atakoval-avtobus-khronika-sobytiy-na-utro-3-1079754840.html

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https://ukraina.ru/20260602/otrechenie-ot-zelenskogo-provaly-vsu-khronika-sobytiy-na-1300-2-iyunya-1079710321.html

https://ukraina.ru/20260602/otbilis-plokho-ukrainskie-voennye-sdalis-posle-udara-po-kievu-khronika-sobytiy-na-utro-2-iyunya--1079699728.html

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эксклюзив, хроники, дмитрий песков, денис пушилин, вооруженные силы украины, госдума, оон, россия, санкт-петербург, украина