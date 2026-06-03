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Панина об ударах по ЗАЭС: "Украинский режим пытается спровоцировать ядерную войну"

Панина об ударах по ЗАЭС: "Украинский режим пытается спровоцировать ядерную войну" - 03.06.2026 Украина.ру

Панина об ударах по ЗАЭС: "Украинский режим пытается спровоцировать ядерную войну"

Украинский режим не просто ужесточил атаки, а пытается спровоцировать ядерную войну, нанося удары по ЗАЭС. Повреждение реактора будет равнозначно взрыву "грязной" бомбы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина

2026-06-03T16:12

2026-06-03T16:12

2026-06-03T16:12

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Журналист спросил, связано ли усиление атак беспилотников по российской инфраструктуре с попыткой навязать Москве невыгодные переговоры. Панина ответила, что это лишь часть проблемы — гораздо опаснее другое. "Опасность нынешней ситуации заключается в следующем. Украинский режим не просто ужесточил атаки, а фактически пытается спровоцировать ядерную войну, нанося удары по Запорожской АЭС", — заявила эксперт.Панина предупредила, что будет, если замысел Киева удастся: повреждение ядерного реактора повлечет катастрофу планетарного масштаба, от которой пострадают Россия, Украина и Европа. По своим последствиям это будет равносильно взрыву "грязной" бомбы."Повреждение ядерного реактора будет равнозначно взрыву "грязной" бомбы, пострадают территории России, Украины и Европы", — предупредила политик. "Если эта катастрофа произойдет, то речи не может быть о каком-то дипломатическом решении", — резюмировала собеседница Украина.ру.Полный текст материала "Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты международной политики — в материале "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.

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