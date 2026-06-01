Елена Панина: Европа готовит Украину для будущей войны с Россией, пока Зеленский гонит украинцев в окопы

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Зеленский призвал найти дипломатический путь окончания войны с Россией до начала зимы. По его словам, ситуация с переговорами зависит от давления на Москву и санкций США и Европы.- Елена Владимировна, Зеленский начал реально оценивать состояние критической инфраструктуры Украины, поэтому решился пойти на переговоры?- Главную роль здесь сыграл переход России к новой стратегии ведения боевых действий на Украине. Наконец-то начались массированные удары всей военной инфраструктуре, железнодорожным узлам и центрам принятия решений в Киеве. Понятно, что решения принимаются, как мы часто говорим, на Западе, но весь управленческий аппарат Украины находится в Киеве.Когда мы перешли от предупреждений к системному нанесению ударов, о чем было объявлено президентом и начальником Генштаба, возымело эффект. Зеленский сейчас будет пытаться с помощью Европы навязать выгодные для себя лично условия.- Все ли в Европе согласны, что необходимо выходить на мирный трек с Россией, ведь там до сих пор раздаются голоса, которые предупреждают о начале войны с Россией к 2029-30 году?- В Европе далеко не все с этим согласны. В первую очередь, это брюссельская верхушка, Еврокомиссия, Германия и Франция. Им нужно любым способом додержать войну на украинском направлении до 2028-2030 года, когда они планируют обеспечить готовность к войне с Россией. Во всяком случае в документах Евросоюза установлены именно эти даты.В Европе понимают, что плацдарм в виде Украины нужно сохранить хотя бы в каком-то виде, чтобы под видом миротворческих контингентов с участием НАТО или отдельных стран, входящих в НАТО. Такой вариант Европа поддержит, чтобы навязать России наиболее выгодные для будущей войны условия.- Тем временем Украина усилила атаки беспилотников по российской инфраструктуре, в том числе по трассе "Новороссия". Это делается в рамках стратегии по навязыванию России невыгодных переговоров?- Это попытка заставить Россию принять невыгодные для себя условия. Исторически мы очень терпеливый народ. Но этими атаками они добились того, что мы начали системные удары по украинской инфраструктуре.Опасность нынешней ситуации заключается в следующем. Украинский режим не просто ужесточил атаки, а фактически пытается спровоцировать ядерную войну, нанося удары по Запорожской АЭС. Повреждение ядерного реактора будет равнозначно взрыву "грязной" бомбы, пострадают территории России, Украины и Европы.Таким образом они эскалируют конфликт. Увязано ли это с дипломатическим урегулированием? Думаю, что нет. Если эта катастрофа произойдет, то речи не может быть о каком-то дипломатическом решении.- Давайте поговорим о внутрироссийской повестке. Еще в феврале президент Владимир Путин назвал демографию приоритетом национального развития. Как вы оцениваете усилия, которые предпринимаются в нашей стране для исправления демографической ситуации на фоне значительных расходов при поведении СВО?- В России для этого делается многое. Это и материнский капитал, и льготная семейная ипотека. В последнее время из-за экономической ситуации поддержку по семейной ипотеке несколько убавили. Сопротивляться нападению коллективного Запада, разгоняя оборонную промышленность, очень дорого для бюджета.Но я думаю, что эти программы сворачивать никак нельзя. Надо продолжать реализацию проекта одноэтажного строительства. Возведение больших многоэтажных домов, которые строятся даже в небольших населенных пунктах, никак не способствует решению демографических проблем.Страна сильна тогда, когда переживает прирост населения. Один из подвигов Александра Невского заключается в том, что он, пойдя на различные формы взаимодействия с Ордой, побратавшись с сыном хана Батыя Сартаком, обеспечил мир и прирост населения. За годы его правления численность населения Руси выросла значительно.- А что можно сказать об украинском народе? Приближается ли он к грани, за которой наступит демографическая катастрофа из-за больших потерь на фронте и бегства населения за границу?- Это вопрос даже не завтрашнего дня. Численность населения на Украине уменьшилась примерно в два раза. Перепись не проводилась, но, по некоторым оценкам, населения составляет 20-22 миллиона человек. Поэтому ресурс для мобилизации у Зеленского не исчерпан.Можно провести аналогию с гитлеровской Германией, в которой было мобилизовано 20% населения. При этом она вела войну на разных фронтах.Если отталкиваться от этих показателей, то у Зеленского еще есть резерв в примерно четыре миллиона человек. При этом мы не берем в расчет тех, кто уехал и тех, кого Европа пытается загнать обратно на Украину в окопы. Так что демографический риск потери населения на Украине есть, но он не столь велик, как полагают некоторые наши эксперты.Украина – не Прибалтика. Это гораздо более крупная страна и по численности населения, и по общей площади. Мигрантов на Украину будут завозить, но это бич для той же Западной Европы.Украинцы же в значительной мере потеряли свою культуру, особенно среди молодого поколения, когда вместо культуры Малороссии, которая своими корнями была связана с русской культурой. Ее поменяли на западноукраинскую галицийскую культуру, помесь украинства и польского влияния. Война оставит неизбежный след, и должно пройти не одно поколение мирного сосуществования с Россией, чтобы восстановить украинскую нацию и украинскую культуру. 