Захарова заявила о последствиях "пиратских" действий Парижа против судов с "удобными флагами"

Борьба французов против судов, использующих "удобные флаги" в открытом море, негативно скажется на всём мировом торговом судоходстве. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

2026-06-02T02:51

Комментарий МИД в связи с задержанием французскими военными судна Tagor в открытом море в ночь на 2 июня был опубликован на сайте ведомства."Обращаем внимание наших европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под "удобными" флагами. Перенос французами борьбы с такими судами в пространства открытого моря, где действует свобода судоходства, может дорого обойтись всему мировому торговому судоходству", — отметила Захарова.По её словам, заявления французских властей о том, что их действия якобы осуществлены в соответствии с нормами международного права, представляют собой очередной пример европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя."Международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море. Однако возможность принудительного изменения маршрута судна и его конвоирования из открытого моря – морского пространства, в котором действует неограниченная свобода судоходства, – в порт государства военного корабля международными договорами не предусмотрена", — уточнила представитель МИД РФ.Захарова также назвала безосновательными ссылки президента Франции на некие "международные" санкции, за нарушение которых это судно было перенаправлено во французский порт."Напоминаем, что международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности ООН, а незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема. Противоречие таких "санкций" международному праву неоднократно констатировано Генеральной Ассамблеей ООН", — резюмировала Захарова.1 июня власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. В посольстве РФ в Париже заявили, что Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Франции по задержанию танкера Tagor в Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

