Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах

Ничего сложного в Palantir нет — его аналог можно построить даже на базе того искусственного интеллекта, который есть у "Сбера" и "Яндекса". Было бы желание и необходимые технические задания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2026-05-28T04:45

Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.Продолжая разговор о возможностях создания российского аналога Palantir, эксперт заявил, что ничего сложного в нем нет. "Ее можно построить даже на базе того искусственного интеллекта, который есть у "Сбера" и "Яндекса". Это агентные ИИ-модели. Как с ними работать – всем понятно", — пояснил Орлов.По словам эксперта, главная проблема не в технологиях, а в организации информационного обмена. "У нас разные контуры боевого, информационного и государственного управления. Не все системы открыты. Не каждое ведомство готово делиться с другим ведомством по прямым запросам", — заявил собеседник издания.Он отметил, что Алекс Карп подробно рассказывает о работе Palantir, но по сути ничего нового не придумал — подобные технологии давно использовались в индустрии медиа и различных корпоративных секторах, а Карп просто адаптировал их для боевых действий.Орлов добавил, что есть много нюансов, которые мешают внедрить аналог Palantir, но технически это вполне реально. "Было бы желание и необходимые технические задания", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

