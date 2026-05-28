Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/analog-palantir-mozhno-postroit-na-baze-ii-sbera-i-yandeksa-orlov-o-tsifrovykh-perspektivakh-1079506561.html
Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах
Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах - 28.05.2026 Украина.ру
Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах
Ничего сложного в Palantir нет — его аналог можно построить даже на базе того искусственного интеллекта, который есть у "Сбера" и "Яндекса". Было бы желание и необходимые технические задания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2026-05-28T04:45
2026-05-28T04:45
новости
украина
россия
яндекс
украина.ру
главные новости
главное
ии (искусственный интеллект)
технологии
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/10/1079064892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97ccc73cb8c5b5a4afba96017ffcbf8.jpg
Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.Продолжая разговор о возможностях создания российского аналога Palantir, эксперт заявил, что ничего сложного в нем нет. "Ее можно построить даже на базе того искусственного интеллекта, который есть у "Сбера" и "Яндекса". Это агентные ИИ-модели. Как с ними работать – всем понятно", — пояснил Орлов.По словам эксперта, главная проблема не в технологиях, а в организации информационного обмена. "У нас разные контуры боевого, информационного и государственного управления. Не все системы открыты. Не каждое ведомство готово делиться с другим ведомством по прямым запросам", — заявил собеседник издания.Он отметил, что Алекс Карп подробно рассказывает о работе Palantir, но по сути ничего нового не придумал — подобные технологии давно использовались в индустрии медиа и различных корпоративных секторах, а Карп просто адаптировал их для боевых действий.Орлов добавил, что есть много нюансов, которые мешают внедрить аналог Palantir, но технически это вполне реально. "Было бы желание и необходимые технические задания", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/10/1079064892_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_02149478bd744165ed71c23f3b07cea2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, яндекс, украина.ру, главные новости, главное, ии (искусственный интеллект), технологии, вс рф, компьютерные технологии, цифровизация, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Россия, Яндекс, Украина.ру, Главные новости, главное, ИИ (искусственный интеллект), технологии, ВС РФ, компьютерные технологии, цифровизация, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Аналог Palantir можно построить на базе ИИ "Сбера" и "Яндекса": Орлов о цифровых перспективах

04:45 28.05.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота связистов на Запорожском направлении
Работа связистов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ничего сложного в Palantir нет — его аналог можно построить даже на базе того искусственного интеллекта, который есть у "Сбера" и "Яндекса". Было бы желание и необходимые технические задания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.
Продолжая разговор о возможностях создания российского аналога Palantir, эксперт заявил, что ничего сложного в нем нет. "Ее можно построить даже на базе того искусственного интеллекта, который есть у "Сбера" и "Яндекса". Это агентные ИИ-модели. Как с ними работать – всем понятно", — пояснил Орлов.
По словам эксперта, главная проблема не в технологиях, а в организации информационного обмена. "У нас разные контуры боевого, информационного и государственного управления. Не все системы открыты. Не каждое ведомство готово делиться с другим ведомством по прямым запросам", — заявил собеседник издания.
Он отметил, что Алекс Карп подробно рассказывает о работе Palantir, но по сути ничего нового не придумал — подобные технологии давно использовались в индустрии медиа и различных корпоративных секторах, а Карп просто адаптировал их для боевых действий.
Орлов добавил, что есть много нюансов, которые мешают внедрить аналог Palantir, но технически это вполне реально. "Было бы желание и необходимые технические задания", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЯндексУкраина.руГлавные новостиглавноеИИ (искусственный интеллект)технологииВС РФкомпьютерные технологиицифровизацияСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОвоенный экспертУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния