Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод"

2026-05-15T07:00

2026-05-15T10:55

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий и поддерживает связь с военнослужащими на передовой- Андрей, в последний раз мы с вами разговаривали в конце марта. Вы тогда прогнозировали летнее наступление ВСУ в Запорожской области и выражали сомнения в том, что нам до конца года удастся приблизиться к освобождению Славянско-Краматорской агломерации. Как оцениваете обстановку теперь?- Последняя неделя была небогатой на события из-за этого трехдневного перемирия. Из недавних успехов я бы отметил взятие Николаевки в районе Часов Яра. Там сейчас идут достаточно жесткие бои на западных окраинах города. ВСУ пошли в накат и активно применяют дроны. Видимо, противник хочет отбить Часов Яр, чтобы создать угрозу Артемовску и подразделениям из состава группировки войск "Юг", которые наступают на Константиновку. Эту проблему необходимо будет решить.Группировка войск "Центр" продолжает активную работу в районе Доброполья. Мы двигаемся в сторону города с севера (со стороны освобожденного Гришино) и с востока (со стороны Родинского). Если мы обойдем Доброполье с этих двух направлений, в котел попадет достаточно крупная группировка ВСУ. Ее разгром позволит высвободить силы, чтобы атаковать главную линию обороны врага в Донбассе: Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.В районе самой Константиновки также продолжаются бои. На днях мы освободили Новодмитровку (к востоку от города) и Ильиновку (к западу от города). В самом городе мы заводим силы на южные окраины, чтобы продвигаться дальше. Тем не менее, пока противник не сдается и не собирается уходить на север в сторону Дружковки.Что касается Запорожской области, то это направление в последнее время статично. Оттуда не приходит ни хороших, ни плохих новостей. Орехов остается основной целью группировок войск "Восток" и "Днепр", которые пытаются окружить город с востока и с запада. Пойдут ли ВСУ там в большое контрнаступление? Пока я предпосылок для этого не вижу. Может быть, они пока не сформировали ударные группировки. В любом случае киевский режим будет за него держаться, потому что не может допустить, чтобы нам была открыта дорога на само Запорожье.- Переходим к тому, как ускорить темп нашего продвижения. В последнее время на первый план с обеих сторон выходит вопрос цифровой системы управления боем. Украина и Запад пиарят "Палантир", а мы активно внедряем "Свод". Это разные вещи? Или это все об одном и том же?- Форма у них разная, а цель одна."Палантир" - это коммерческая структура, которая зависит в том числе от гражданских спутников. Они собирают данные из всех возможных источников информации и интегрируют их в базу данных с искусственным интеллектом. Как это примерно работает? Спутник или дрон увидел цель, искусственный интеллект тут же обращается к базе данных из всех возможных источников, сразу же определяется характер цели и сразу же выдается огневое решение. Сразу же выходит на огневые позиции, сразу определяет, чем ее можно поразить (дроном или гаубицей), автоматически выдается команда: "Ударьте по этому объекту".У этой системы есть недостатки. Мы же видели, когда во время американских бомбардировок Ирана прилетело по школе. Искусственный интеллект ошибается. И эти ошибки стоят человеческих жизней.Что касается "Свода", то мы уже давно нечто подобное разрабатывали. Изначально у нас был ЕСУ ТЗ (Единая система управления тактического звена), а "Свод" — это его дальнейшее развитие. Это уже в чистом виде государственная военная система. Ее главная задача – обеспечить закрытую связь в вооруженных силах для быстрого обмена информацией на всех уровнях. Грубо говоря, чтобы у командира взвода в окопе была на планшете карта смежных подразделений, чтобы он мог в любой момент посмотреть картинку с дрона, и чтобы картинка с дрона по этой системе моментально передавалась артиллеристам или операторам БПЛА.То есть тут речь идет об ускорении обмена информацией между разнородными подразделениями.Мне кажется, на данном этапе нам достаточно "Свода". Но для того, чтобы он раскрылся в полную силу, нам нужен свой военный интернет. Программу "Рассвета" сейчас реализуют стахановскими методами. Часть спутников запустили. Ждем, верим, надеемся.Со связью у нас не все радужно. Когда отвалился "Старлинк", это доставило массу проблем операторам БПЛА и наземных роботизированных платформ. Без связи воевать в 21 веке невозможно. Поэтому надо действительно заниматься "Сводом": доводить до ума и применять в боевых условиях.- Насчет взаимодействия разных родов войск. Новым главнокомандующим ВКС России назначен Александр Чайко. Какие задачи ему предстоит решить на новой должности?- Как раз генерал-полковник Чайко всю свою карьеру служил в сухопутных войсках. Командовал группировкой в Сирии, а в начале СВО командовал группировкой, которая наступала на Киев. Но мне кажется, тут речь идет не об авиации. Как вы знаете, в состав ВКС у нас входят войска ПВО (от С-400 до "Панцирей"). Поэтому основная его задача в том, чтобы залатать дыры в нашей ПВО, которые выявились в течение последних месяцев.Как ему в этом поможет опыт сухопутного офицера? В сухопутных войсках тоже есть своя ПВО. Они так и называются - Войска ПВО Сухопутных войск. Просто ПВО ВКС – это более масштабная версия ПВО сухопутных войск. Поэтому Чайко будет внедрять какие-то решения из общевойсковой ПВО в ПВО воздушно-космические.Что касается самой авиации, то у нас нет неразрешимых проблем, связанных с количеством бортов и боеприпасов. Проблема в том, что за четыре года мы так и не завоевали превосходство в воздухе. На Украине еще выбиты не все ЗРК. Тем более, на противника работает воздушная разведка НАТО. Их летающие радары постоянно курсируют вдоль наших границ и все перемещения нашей авиации сразу же сообщаются врагу. Поэтому у Украины есть время выдвинуть на позиции свои ЗРК или вывести из-под удара важные объекты.Как он с этим будет справляться – сказать не берусь.- По поводу комплексной работы в части ПВО. Украинские дроны класса "Хорнет" сейчас стали охотиться за нашим военным транспортом на ключевых трассах, расположенных на расстоянии в 100 и более километров от линии соприкосновения. Что с этим делать?- "Хорнет" - это действительно опасная штука. Малый размер, малая радиолокационная заметность. Главное, что он бесшумный и летит тихо. Хотя обычно дроны на слух обнаруживаются. К тому же, у него автономная инерциально-оптическая навигация, которая не подвержена РЭБ. Этим дроном не всегда должен управлять человек. У него есть ИИ-элементы, которые позволяют распознавать цели и расставлять приоритеты в поражении целей. Тем не менее, с "Хорнетами" неплохо справляются дроны-перехватчики "Елка". Поэтому нужно больше мобильных огневых групп, которые будут засекать их визуально и успевать принять меры.- Что делать с объективными недостатками "Елки"? В частности, она в силу конструктивных особенностей плохо наводится в плохую погоду и не может отражать атаки роев дронов. Они будут исправляться? Или тут нужно создавать другие модели?- Нет такого оружия, которое бы одинаково эффективно работало во всех условиях. У каждого есть свои слабые стороны. Нужны разные системы, предназначенные под разные задачи.В частности, помимо "Елки", у нас есть дрон-перехватчик "Лис-2". Это дрон самолетного типа. У него крыло по аэродинамической схеме. У него уже есть боевая часть массой в 800 граммов. Скорость у него до 230 километров в час. Запускается с катапульты. У него какая особенность? Когда в условиях низкой облачности вражеский дрон летит над облаками, "Елка" его не увидит. А "Лис-2" сможет подняться над облаками и подорвать вражеский дрон либо тараном, либо близким разрывом.У него также есть элементы ИИ. Может сам захватывать и сопровождать цель. Высота полета – около 4 километров. Это перекрывает эшелон, по которому летят те же украинские дроны "Лютый" или "Лелека". И, кстати, дальности действия от 10 до 15 километров тоже хватает, чтобы на дальних подступах эти "Хорнеты" выщелкивать.Но, повторюсь, универсальных дронов-перехватчиков, которые могли бы сбивать все вражеские БПЛА, не существует. Нужно больше систем под разные задачи.- Вы упомянули наземные роботизированные платформы. В последнее время с украинской стороны они стали заметнее на фронте. Вопрос в том, насколько они дешевле и проще в производстве по сравнению с нашими системами? Не дороговаты ли они для простых расходников?- Для Украины вопрос финансов вообще не стоит, потому что деньги им дают непрерывно. Киевский режим может позволить себе любые капризы и массово применять даже самые дорогие виды вооружений.Конечно, у противника сейчас вся логистика последнего километра завязана на НРТК. Они и грузы перевозят, и раненых эвакуируют. И у них преимущество в том, что их системы работают на "Старлинке". Это надежная связь, которая позволяет оператору находиться на далеком расстоянии от самой платформы. А наши "Курьеры" и "Депеши", как мы уже говорили, без "Старлинка" вынуждены работать на радиоканалах, которые могут подавляться средствами РЭБ.В этом плане нам сложнее.- Насколько я знаю, наши системы "Штурмовик" и "Сюрприз" сейчас будут переводить на оптоволокно, несмотря на высокую стоимость самих кабелей и несмотря на то, что вес катушки будет сказываться на общей грузоподъемности.- Про "Штурмовика" я читал, но пока не представляю, как это планируется реализовать.Едет робот. За ним разматывается тонкий оптоволоконный провод. Если провод зацепиться за кустик или кусок железа, провод порвется. А ведь даже у воздушных оптоволоконников регулярно возникает проблема обрыва. Как с этим можно справиться? Только если ставить катушку с более прочным кабелем. Но, опять же, это можно сделать за счет снижения грузоподъемности. Чем больше кабель, тем он больше весит и тем меньше грузов он может увезти с собой.Тем не менее, НРТК надо активно заниматься. Это очень удобная штука. Сейчас есть участки, куда даже на квадроцикле не заскочить, потому что тебя 100% убьют на подходе. А тележка – это железо. Ее не жалко. Такой подход сбережет жизни военных.- Я все-таки уточню свой вопрос. Судя по тому, с какими затратами мы сейчас производим эти тележки, полностью оправдывается тезис о том, что "дешевые дроны сделали войну слишком дорогой". Можем ли мы себе это позволить? Может, есть смысл в производство бронетехники вкладываться?- Нет. Экономика войны все равно показывает, что любой навороченный БТР или танк выносится копеечным дроном. Это действительно для многих стало откровением. Сколько бы ни было брони, машина сгорит, если не будет прикрытия от угроз с малого воздуха. В беспилотные и роботизированные системы в любом случае надо вкладываться. За ними будущее.- И в любом случае на СВО надо делать ставку на дроновые перестрелки, а не на то, что когда-нибудь у нас получится механизированный прорыв?- Да. Я не вижу перспектив для механизированного прорыва уровня танкового батальона, пока небо контролируют дроны.- Дроны действительно важны. Но, все-таки, насколько оправдано, что мы создаем вольготные условия для новобранцев в войска беспилотных систем (контакт на год и запрет на другой вид деятельности на фронте)?- Это абсолютно оправдано. Не секрет, что в зоне СВО есть практика, когда в штурмовики переводят всех подряд. Штурмовиков не хватает, дроноводов много, поэтому всегда найдется какой-нибудь недалекий командир, который скажет: "Эй вы, хватит в игрушки играть. Идите и возьмите мне вон ту лесополосу". Такие люди не понимают всей ценности операторов БПЛА. Поэтому новый приказ Белоусова о запрете на перевод пилотов в другие войска я полностью поддерживаю.К тому же, мы в войска беспилотных систем активно набираем студентов. Им важно знать, что ты на фронте будешь заниматься тем, чему тебя учили на гражданке, а не бегать с автоматом, чтобы взять очередное село.- Толкового пилота надо готовить минимум полгода, а контракт у него на год. Не получится ли так, что он год фактически будет воевать лишь полгода, а потом сразу уйдет, поэтому нужно будет срочно искать нового?- Он продлит контракт, если будет уверен, что государство выполнило все условия, которые были ему обещаны. Тем более, умение управлять дронами обязательно пригодится на гражданке. Штурмовиков не хватает, дроноводов много, поэтому всегда найдется какой-нибудь недалекий командир, который скажет: "Эй вы, хватит в игрушки играть. Идите и возьмите мне вон ту лесополосу". Такие люди не понимают всей ценности операторов БПЛА. Поэтому новый приказ Белоусова о запрете на перевод пилотов в другие войска я полностью поддерживаю.К тому же, мы в войска беспилотных систем активно набираем студентов. Им важно знать, что ты на фронте будешь заниматься тем, чему тебя учили на гражданке, а не бегать с автоматом, чтобы взять очередное село.- Толкового пилота надо готовить минимум полгода, а контракт у него на год. Не получится ли так, что он год фактически будет воевать лишь полгода, а потом сразу уйдет, поэтому нужно будет срочно искать нового?- Он продлит контракт, если будет уверен, что государство выполнило все условия, которые были ему обещаны. Тем более, умение управлять дронами обязательно пригодится на гражданке.

