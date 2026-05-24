"Войска НАТО на Украине после перемирия": решится ли Запад на конфронтацию — мнение эксперта

Запад пока не собирается переходить к прямой военной конфронтации с Россией. Однако европейцы планируют разместить свои войска на Украине после перемирия, что сделает невозможным мирное соглашение, выгодное России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-05-24T05:45

Отвечая на вопрос о том, при каких условиях Запад может перейти от политического давления к прямой военной конфронтации, эксперт заявил, что пока ни при каких. Запад настаивает, что не участвует в конфликте."Здесь нет вероятности того, что Запад перейдет к военным действиям", — пояснил Брутер.По словам эксперта, ситуация в Венесуэле и Иране показывает, что Россия себя ведет очень осторожно. Но это не означает, что Запад не готовится и не будет искать ситуацию, при которой он станет перекладывать на Россию риск возникновения конфликтов."То, что западные европейцы собираются разместить на Украине свои войска, как только будет достигнуто решение о перемирии или прекращении СВО, является непосредственным индикатором такой политики", — заявил собеседник издания.Владимир Брутер заключил, что это делает возможным перемирие в различных вариантах, но невозможным мирное соглашение, которое устроило бы Россию.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.На тему ситуации в Приднестровье — в материале "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.

