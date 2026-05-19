Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить

В начале СВО приднестровцы ждали российскую армию и не думали, что эта ситуация так затянется надолго. Сами понимаете, что обыватели, которые не вникали в военно-политические нюансы, думали, что Россия где-то там увязла. Но указ Путина об обращенном гражданстве четко показал, что Москва никого не бросит

2026-05-19T06:20

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Михаил Амерберг - эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель, бывший офицер молдавской армии, который был вынужден уехать из Кишинева в Тирасполь из-за уголовного преследованияРанее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), смогут подать заявление на российское гражданство в упрощенном порядке. В частности, им не требуется проживать в РФ, доказывать владение русским языком, историей России и основами российского законодательства.- Михаил, давайте сначала разберемся с технической стороной вопроса. Как именно это упростит жизнь для людей из Приднестровья, учитывая, что подавляющее большинство людей и так имеют российские паспорта?- Сразу скажу, что Россия таким образом посылает мощный политический сигнал Кишиневу: "Своих мы не бросим. Мы будем реагировать на экономическое давление, которые вы оказываете на Приднестровье". А если говорить о технических моментах, то тут нужно понимать следующее.Конечно, около 49% жителей Приднестровья имеют российские паспорта. Но нужно понимать, что есть еще несколько категорий людей. Во-первых, несовершеннолетие, которым только-только исполнится 18. Во-вторых, есть неграждане, которые не получили российские документы по тем или иным причинам. Грубо говоря, кто-то уезжал в Молдавию или в Евросоюз, а сейчас захочет вернуться, чтобы вступить в российское гражданство.В этом смысле указ Владимира Путина очень сильно облегчит им жизнь.- А будут ли иметь право на получение российского гражданства лично вы и другие граждане Молдавии, которые не являются коренными приднестровцами, но уже довольно долго живут в ПМР?- Пока о гражданах Республики Молдова (РМ) речь не идет. Более того, в указе Путина есть одна расплывчатая формулировка, которую нам хотелось бы прояснить: "Постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье". "Постоянно" — это сколько? Год? Два? Три? Пять лет? Всю жизнь? Пока непонятно.Давайте также не забывать, что в Приднестровье проживают граждане Молдавии и Украины, которые вынуждены были уехать из своих стран по политическим причинам. У них нет другого выхода, кроме как постоянно находиться в ПМР. Более того, спецслужбы враждебных нам режимов даже отсюда в любой момент могут их выкрасть.Из Гагаузии после этого указа тоже поступает много вопросов: "А как же мы? Почему нас обошли?". Тут все понятно. Россия в данном случае действует поэтапно. Конечно, режим Санду сделает все, чтобы ликвидировать Гагаузскую Автономию и не дать людям провести там выборы. Но, все-таки, пока Кишинев не оказывает на Гагаузию такое же давление, как на Приднестровье.Тем не менее, если все эти юридические моменты прояснят или дополнят, в ПМР направится большой поток граждан РМ, которые захотят получить российский паспорт.- А если говорить о политическом контексте, почему указ Путина вышел именно сейчас? Произошло что-то конкретное, на что Москве потребовалось серьезно реагировать? Или просто "накипело"?- По очень многим моментам читалось, что режим Санду под руководством западных кураторов оказывают системное давление на Приднестровье.Это и принятие различных санкционных мер, связанных с двойным налогообложением. Это и объявление определенных представителей высшего командного состава российской армии в Приднестровье "нежелательными элементами, которые подрывают мирного урегулирование конфликта". Экономическая ситуация у нас серьезно осложнилась. В общем, есть множество факторов, которые не только ухудшают положение Приднестровья, но и напрямую угрожают безопасности ее жителям.Здесь находится много российских граждан. Здесь находится Оперативная группа российских войск в Приднестровье. И Москва с помощью указа Путина дает понять, что она готова при необходимости применить и военную силу для защиты людей в ПМР.- Есть ли опасность, что этот указ Путина может спровоцировать Киев и Кишинев на военную агрессию в отношении Приднестровья? А то опять пошли заявления о том, что Россия якобы готовит наступление на Одессу со стороны ПМР.- Эта эскалация в какой-то форме будет неизбежна в любом случае. Другое дело, что указ Путина сильно воодушевил приднестровцев.Я ведь тут живу довольно долго и вижу, что за годы этой неопределенности часть из них где-то поникли. Точнее, в начале СВО они ждали российскую армию и не думали, что эта ситуация так затянется надолго. Сами понимаете, что обыватели, которые не вникали в военно-политические нюансы, думали, что Россия где-то там увязла. Но теперь Москва дала четкий сигнал, что никого она не бросит. И я бы даже не исключал, что за несколько месяцев приднестровская армия превратится в российскую.В Молдавии это понимают. Поэтому мне смешно читать заявления Санду, что указ Путина якобы нужен для мобилизации жителей Приднестровья. Я вообще не понимаю, на каком свете живут эти персонажи. Во-первых, в России провели мобилизацию только один раз в 2022 году, когда с людьми на фронте у нее действительно были сложности. Во-вторых, вступление в гражданство – дело добровольное. Автоматически российские паспорта никому давать точно не будут.Санду на эту тему вообще лучше молчать. Не так давно был трагический случай, когда гражданина РМ, который приехал к своим родственникам в приграничное украинское село, схватили ТЦК и забрали на фронт. На каком основании? Он в 2019 году подавал на украинское гражданство, но ему отказали, потому что он родился на территории Молдавской СССР. Но когда началась СВО, киевский режим принял его в свое гражданство без его ведома. Никакого украинского паспорта никто ему не вручал.И таких примеров очень много.- Что вы имели в виду, когда сказали, что приднестровская армия станет российской?- Я имею в виду, что подавляющее большинство приднестровских военнослужащих, у которых еще нет российского гражданства, захочет его получить. И если будет какая-то эскалация со стороны Молдавии, Россия и дальше будет принимать какие-то меры.Правда, нужно отметить, что в эту ситуацию сейчас активно вмешивается Украина. Зеленский прямо поручил своим спецслужбам сотрудничать с Кишиневом, чтобы как-то воспрепятствовать этому. Почему Санду не возражает против того, что чужое государство вмешивается в ее внутренние дела? И какое дело Зеленскому до ситуации в Приднестровье, которая даже на обстановку в Одесской области не влияет?Я просто напомню, что после 24 февраля Украина сама отгородилась от Приднестровья. Они сами вырыли ров и перекрыли все контрольно-пропускные пункты. Приднестровье никогда от Украины не огораживалась.Эта ситуация очень тревожная.- Мы об этом говорим каждый раз, но спрошу еще раз. Какой сценарий эскалации сейчас вероятнее всего? Совместная операция Киева и Кишинева против Приднестровья? Или какая-то самодеятельность Украины, на которую Санду закроет глаза?- Сейчас из всех утюгов Санду продвигает объединение Молдавии с Румынии. Видимо, ей дали понять, что никакой евроинтеграции в чистом виде не будет. У Евросоюза на это нет ни финансовых ресурсов, ни политическое воли.Кстати, Санду сейчас не находится в республике. Она поехала в тур по наиболее отсталым странам Евросоюза, которые могут только лаять в сторону России. Ей нужно продемонстрировать хоть какую-то картинку, что европейское сообщество поддерживает Кишинев. Но те, кто реально принимает решения, не видят там Молдавию. Они прекрасно понимают, какие риски с этим связаны. Поэтому Санду делает ставку на объединение с Румынией.Конечно, для этого тоже нужны серьезные основания. Во-первых, конституционное парламентское большинство в 68 мандатов (у Санду их нет). Во-вторых, проведение референдума. В общем, тут множество юридических нюансов. Невозможно просто так взять и слить государства. Да и с признанием тоже могут быть большие проблемы. Не думаю, что даже все страны Евросоюза пойдут на это. Поэтому тут нужна крупная военная провокация.Санду Приднестровье как таковое не нужно. Во всяком случае, население ее точно не интересует. Поэтому у кураторов Санду возник примерно следующий план.Создается военная провокация, Санду запрашивает помощь у Румынии, румынские войска заходят в Молдавию, а Украина решает вопрос с Приднестровьем военным путем. Молдавская армия при этом может попытаться захватить Бендеры, которые находятся на правом берегу Днестра. На большее она неспособна. У нее нет ни опыта, ни желания воевать.Не знаю, осознают ли они риски, которые возникнут при таком сценарии.Конечно, Россия не сможет помочь Приднестровью в плане сражений на земле. Она просто не успеет туда дойти. Но понятно, что будут массированные ракетные удары. И это будет серьезная эскалация, которая приведет к непредсказуемым последствиям.- Кстати, ведется ли среди румынской и молдавской армии работа по противодействию "Гераням" и вообще различным ударным дронам?- Они вроде бы пытались создать мобильные огневые группы с пулеметами на пикапах по образцу Украины, но до сих пор этого не произошло. И в целом какой-то серьезной системы ПВО в Молдавии нет. Они же недавно вызывали в МИД российского посла из-за того, что к ним "Герань" залетела. Такое ощущение, что посол лично этот дрон запускал и должен был сбить. В общем, если бы могли сбивать, то спокойно бы сбивали.- То есть пока военная мощь России и указ Путина ограждает Приднестровье от того, что Санду и Зеленский пойдут на какие-то необдуманные шаги?- Пока да. Но я не знаю, насколько это может поменять их планы. Это же не они планируют все эти военные провокации. Это делают совсем другие люди. Не в Кишиневе, не в Киеве и даже не в Бухаресте. Скорее, в Париже и в Лондоне обсуждают все эти моменты и взвешивают все риски ("за" и "против"). Очевидно, что этим европейским персонажем нужно затягивать украинский конфликт и разжигать его дальше. Они же боятся потерять власть в своих странах.Посмотрите, что происходит в той же Румынии. Там начался новый виток политического кризиса. Правительство Балажана отправили в отставку. И нас тут очень напрягает, что пишет местная пресса по этому поводу. Оказывается, они больше всего беспокоятся, что будут нарушены оборонные контракты с Румынией. Их не волнует медицина и образование. Их беспокоит только военная составляющая. Это лишний раз говорит о том, что Европа милитаризируется. Причем прежде всего милитаризуются страны, которые находятся на периферии Евросоюза.Их не жалко. Они в любой момент могут стать пушечным мясом на новом витке конфликта, который может выйти за пределы Украины.- Еще будет пару вопросов по внутренней ситуации в Приднестровье. Недавно много писали об истории с загрязнением Днестра. Есть ли опасность, что в республике питьевой воды может не остаться?- Такая проблема есть. Уровень воды в Днестре за последние десятилетия действительно максимально низкий. Удивительно, что Санду не поднимает этот вопрос со своими украинскими друзьями и коллегами, потому что все эти проблемы возникли именно из-за киевского режима. Кратко расскажу, в чем там дело.Из-за того, что в Одесской области дефицит электроэнергии, на Днестре был построен каскад из шести плотин, которые сдерживают поток воды, используемый украинской стороной. То есть Киев сейчас руководит Днестром. Но причины самого загрязнения так и не были выяснены.Смешно слушать и аргументы Украины по поводу загрязнения Днестра якобы российском ракетным топливом. Да, Россия обстреливала один из логистических объектов Украины, но в таких случаях топливо сгорает. Скорее, речь идет о попадании в Днестр мазута или отработанного масла.Думаю, это была спланированная провокация, чтобы обвинить Россию в экоциде. Потому что бутылочки с этой загрязнённой водой потом были с пафосом переданы российскому послу. Но что сейчас с этим пятном – непонятно. Никто ни за что не отвечает. Это очень опасно. Низкий уровень Днестра действительно может стать большой проблемой.- На экономико-энергетическом контуре, надо полагать, все стабильно тяжело?- Естественно.Поставки газа могут оборваться в любой момент. Это очень тонкая нить. Все это началось с того, что Украина отказалась пропускать газ через свою территорию. Более того, я считаю провокацией чистейшей воды историю, когда было попадание якобы российского дрона в линию "Вулканешты-Исакча". Если дрон был российским, то почему не показали его обломки. Показали только обвалившуюся ферму высотной линии, никаких других доказательств не было. Может быть, никакой аварии вообще не было.Тем не менее, в Молдавии было объявлено чрезвычайное положение, которое продержалось два месяца. Ща это время правящая хунта принимала выгодные ей решения экономического характера. И это будет продолжаться.Санду недавно в своем выступлении говорила об "энергетической независимости" Республики Молдова, за которую граждане республики платят втройне. Но возвращаться к закупкам электроэнергии с Кучурганской ГРЭС власти не хотят принципиально, потому что такова политическая ситуация. Им дают такие разнарядки.К сожалению, эта ситуация все равно приведет к определённым последствиям для Приднестровья. Это не может продолжаться бесконечно. Ситуация будет идти к эскалации в той или иной степени.

Кирилл Курбатов

