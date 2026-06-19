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В ДНР восстановили знаменитый дворец спорта "Спарта"

В ДНР восстановили знаменитый дворец спорта "Спарта" - 19.06.2026 Украина.ру

В ДНР восстановили знаменитый дворец спорта "Спарта"

В Донецке торжественно открыли обновлённый спортивный комплекс "Спарта". Об этом изданию "Украина.ру" сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

2026-06-19T18:01

2026-06-19T18:01

2026-06-19T18:01

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Дворец спорта "Спарта" открыл свои двери для молодых спортсменов ещё в прошлом веке: в 1973 году это был крупный многофункциональный спортивный объект Донецка для игровых видов спорта, гимнастики и акробатики, единоборств и плавания. За годы эксплуатации спортивный комплекс утратил былое величие, и проводить тренировки там было трудно.На открытии также присутствовали Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец и участник предварительного голосования, кандидат в депутаты Государственной Думы Сергей Добровольский."Сегодня мы открываем игровой зал в Дворце спорта "Спарта". Было принято очень правильное своевременное инфраструктурное решение, в ремонт вложен региональный бюджет. Это только первый этап, комплекс требует ещё очень много вложений. Очень рад, что в Республике спортивная инфраструктура постепенно приводится в порядок, и благодарные спортсмены будут проводить здесь время и готовиться к соревнованиям. В рамках национальных проектов мы строим и возводим физкультурно-оздоровительные комплексы, модульные бассейны, и в ближайшее время будет открыто множество новых объектов", — отметил Кирилл Макаров.У гостей была возможность увидеть результаты реконструкции кровли, посетить большой спортивный зал после замены покрытия и необходимого оборудования для занятий по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Новый паркет, потолок, окна, освещение, вентиляция, теплоснабжение, облицовка стен и трибуны — около 3 300 квадратных метров помещения было приведено в нормативное состояние. Также на открытии были представлены фотографии объекта во время проведения ремонтных работ для наглядности результатов."Я помню этот зал ещё с того времени, когда сам только пришёл заниматься, и этот зал до сегодняшнего дня не выглядел так здорово. За последние полгода он невероятно преобразился, и я очень рад за ребят, которые будут проводить здесь свои тренировки и соревнования, приезжать сюда из других районов нашего города и других городов нашей Республики", — подчеркнул Сергей Добровольский.Спортсмены сборной команды ДНР по баскетболу (юниоры до 18 лет), призёры Всероссийских соревнований провели показательный матч. Также на мероприятии прошёл конкурс трёхочковых среди лучших снайперов и выступления спортсменов Федерации чир спорта ДНР — команды "Феникс" и "Скай вей". Работа на этом этапе не останавливается: в Донецкой Народной Республике будут открыты новые объекты при поддержке Правительства и Министерства спорта и туризма ДНР."Сейчас у нас здесь проходят показательные матчи, конкурсы, но я знаю, что скоро этот зал примет большее количество спортсменов, с которыми мы сможем побороться в игре и обменяться опытом. Тренироваться и проводить время в таком спортивном комплексе нам только в радость", — поделился участник мероприятия.

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новости, донецкая народная республика, донецк, спарта