https://ukraina.ru/20260619/19-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080428224.html

19 июня 2026 года, вечерний эфир

19 июня 2026 года, вечерний эфир - 19.06.2026 Украина.ру

19 июня 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.06.2026

2026-06-19T20:32

2026-06-19T20:32

2026-06-19T20:32

россия

донецкая народная республика

херсонская область

украина.ру

русское географическое общество

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Донбасс многонациональный. Гость: Ирина Белякова - руководитель филиала Дома народов России в ДНР* Тема дня Новороссии. Проекты Русского географического общества на Херсонщине. Гость: Наталья Мелешко - председатель Херсонского отделения РГО* Мы живем в России. День рождения херсонской телерадиокомпании. Гость: Сергей Кочнев - заместитель директора единственной телерадиокомпании Херсонской области "Таврия"

россия

донецкая народная республика

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, донецкая народная республика, херсонская область, украина.ру, русское географическое общество, новороссия сегодня, видео