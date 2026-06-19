https://ukraina.ru/20260619/19-iyunya-2026-goda-vecherniy-efir-1080428224.html
19 июня 2026 года, вечерний эфир
19 июня 2026 года, вечерний эфир - 19.06.2026 Украина.ру
19 июня 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.06.2026
2026-06-19T20:32
2026-06-19T20:32
2026-06-19T20:32
россия
донецкая народная республика
херсонская область
украина.ру
русское географическое общество
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* Местный колорит. Донбасс многонациональный. Гость: Ирина Белякова - руководитель филиала Дома народов России в ДНР* Тема дня Новороссии. Проекты Русского географического общества на Херсонщине. Гость: Наталья Мелешко - председатель Херсонского отделения РГО* Мы живем в России. День рождения херсонской телерадиокомпании. Гость: Сергей Кочнев - заместитель директора единственной телерадиокомпании Херсонской области "Таврия"
россия
донецкая народная республика
херсонская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/13/1080428106_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_206f9ae42d4459097fc85c1947bb4a12.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, донецкая народная республика, херсонская область, украина.ру, русское географическое общество, новороссия сегодня, видео
Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область, Украина.ру, Русское географическое общество, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* Местный колорит. Донбасс многонациональный. Гость: Ирина Белякова - руководитель филиала Дома народов России в ДНР
* Тема дня Новороссии. Проекты Русского географического общества на Херсонщине. Гость: Наталья Мелешко - председатель Херсонского отделения РГО
* Мы живем в России. День рождения херсонской телерадиокомпании. Гость: Сергей Кочнев - заместитель директора единственной телерадиокомпании Херсонской области "Таврия"