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КСИР разъясняет условия разблокировки Ормузского пролива

КСИР разъясняет условия разблокировки Ормузского пролива - 19.06.2026 Украина.ру

КСИР разъясняет условия разблокировки Ормузского пролива

Иранские военнослужащие атакуют всех в Ормузском проливе до соблюдения условий достигнутого с США соглашения. Об этом 19 июня завили в Корпусе стражей Исламской революции

2026-06-19T18:31

2026-06-19T18:31

2026-06-19T18:31

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Иран "дистанционно" подписал с США "Исламабадский меморандум" об урегулировании конфликта в ночь на 18 июня. Документ из 14 пунктов предусматривал, помимо прочего, что военные действия немедленно прекратятся "на всех фронтах, включая Ливан".Израиль отказался выполнять условия этого документа и продолжил бои в соседнем Ливане. В ночь на 19 июня израильская армия нанесла серию ударов по ливанской территории. Погибли и получили ранения десятки мирных жителей Ливана."Поскольку вывод сил Израиля из Ливана, полная отмена морской блокады и вывод американских террористических сил из Персидского залива и региона являются основными условиями соглашения между Ираном и США, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока эти условия не будут выполнены. В целях обеспечения безопасности всем судам рекомендуется не приближаться к Ормузскому проливу. Любое судно или военный корабль, нарушающий это указание, будет подвергнуто атаке", - заявили в КСИР.До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял об отказе прекратить оккупацию южной части Ливана. После заключения "сделки" с Ираном президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил об открытии Ормузского пролива, через который до развязанной Израилем и США войны проходили суда с нефтью и газом.Новости на эту тему: "Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности ИзраиляАктуальное интервью: Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география

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новости, сша, израиль, ливан, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война, ближний восток, нефть