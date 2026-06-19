https://ukraina.ru/20260619/na-ukraine-zapretili-lyuboe-publichnoe-ispolzovanie-russkogo-yazyka--1080425618.html

На Украине запретили любое публичное использование русского языка

На Украине запретили любое публичное использование русского языка - 19.06.2026 Украина.ру

На Украине запретили любое публичное использование русского языка

Дискриминация граждан Украины по языковому признаку оформляется решениями местных органов власти и госуправления. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T18:46

2026-06-19T18:46

2026-06-19T18:46

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Горсовет Кропивницкого (переименованного Кировограда) 18 июня проголосовал за запрет использования "русскоязычного культурного продукта" в городе, сообщает языковой омбудсмен. Запрету подлежит любое публичное использование русского языка — от песен до вывесок."То есть запрещен и контент украинских авторов на русском языке", - отметили авторы тг-канала.Они также обратили внимание на то, что ранее подобное решение было принято в Полтаве усмотрели тенденцию таких "культурных инициатив". "Иначе популяризировать "державную" не выходит", - констатировали авторы публикации.В июне На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартииНовости на эту тему: "Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизацииРанее Константинов объяснил, почему украинский язык останется в КрымуАктуальное интервью: Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине

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новости, украина, кропивницкий, кировоград, владимир константинов, украина.ру, горсовет, русофобия, русский язык, русскоязычные, русский мир, дискриминация, права человека, европа, международные отношения