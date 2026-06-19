На Украине запретили любое публичное использование русского языка - 19.06.2026 Украина.ру
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На Украине запретили любое публичное использование русского языка
На Украине запретили любое публичное использование русского языка - 19.06.2026 Украина.ру
На Украине запретили любое публичное использование русского языка
Дискриминация граждан Украины по языковому признаку оформляется решениями местных органов власти и госуправления. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T18:46
2026-06-19T18:46
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Горсовет Кропивницкого (переименованного Кировограда) 18 июня проголосовал за запрет использования "русскоязычного культурного продукта" в городе, сообщает языковой омбудсмен. Запрету подлежит любое публичное использование русского языка — от песен до вывесок."То есть запрещен и контент украинских авторов на русском языке", - отметили авторы тг-канала.Они также обратили внимание на то, что ранее подобное решение было принято в Полтаве усмотрели тенденцию таких "культурных инициатив". "Иначе популяризировать "державную" не выходит", - констатировали авторы публикации.В июне На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартииНовости на эту тему: "Старшее поколение не изменишь": мэр Ивано-Франковска расписался в провале украинизацииРанее Константинов объяснил, почему украинский язык останется в КрымуАктуальное интервью: Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине
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новости, украина, кропивницкий, кировоград, владимир константинов, украина.ру, горсовет, русофобия, русский язык, русскоязычные, русский мир, дискриминация, права человека, европа, международные отношения
Новости, Украина, Кропивницкий, Кировоград, Владимир Константинов, Украина.ру, горсовет, Русофобия, Русский язык, русскоязычные, Русский мир, дискриминация, права человека, Европа, международные отношения

На Украине запретили любое публичное использование русского языка

18:46 19.06.2026
 
© cometa-kr.news
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Дискриминация граждан Украины по языковому признаку оформляется решениями местных органов власти и госуправления. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
Горсовет Кропивницкого (переименованного Кировограда) 18 июня проголосовал за запрет использования "русскоязычного культурного продукта" в городе, сообщает языковой омбудсмен. Запрету подлежит любое публичное использование русского языка — от песен до вывесок.
"То есть запрещен и контент украинских авторов на русском языке", - отметили авторы тг-канала.
Они также обратили внимание на то, что ранее подобное решение было принято в Полтаве усмотрели тенденцию таких "культурных инициатив".
"Иначе популяризировать "державную" не выходит", - констатировали авторы публикации.
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