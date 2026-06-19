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Украина до окончания СВО не вступит в Евросоюз - правительства ЕС

Украина до окончания СВО не вступит в Евросоюз - правительства ЕС - 19.06.2026 Украина.ру

Украина до окончания СВО не вступит в Евросоюз - правительства ЕС

Украине в обозримой перспективе не стоит надеяться на членство в Евросоюзе, считают руководители государств-членов этого объединения. Об этом 19 июня сообщает Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T20:23

2026-06-19T20:23

2026-06-19T20:27

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"Украина, находясь в состоянии конфликта, не может вступить в Евросоюз", — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.По словам канцлера ФРГ, она может стать ассоциированным членом ЕС, а потом (когда — непонятно) уже полноправным.Премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания брюссельского саммита Европейского союза прокомментировал перспективы украинского членства в ЕС. Он отметил, что в теории это возможно при соответствии кандидата "конкретным критериям", "но на условиях, которые обязательны для всех"."Я хотел бы, чтобы они как можно скорее выполнили стандарты, но если не будут выполнять, то не будут членами", - сказал глава правительства Польши, отметив, что его мнение разделяют все участники саммита ЕС.Польский лидер открытым текстом назвал вступление Украины в ЕС прямой угрозой для сельского хозяйства своей страны. Он припомнил ущерб, нанесённый экономике Польши сельхозэкспортом с Украины, которая не придерживалась строгих норм Евросоюза.Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр по итогам обсуждения украинского вопроса "с облегчением поехал в Будапешт", отметил Туск. Сам же Мадьяр сообщил прессе, что добился на саммите изменения проекта итогового документа саммита - из него была удалена формулировка о "скорейшем вступлении", её заменили на "вступление, основанное на заслугах"."Конкретная дата вступления Украины в ЕС не была названа, а решение совета ЕС было принято с некоторыми изменениями", - сказал Мадьяр в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.До этого Еврокомиссия обсуждала идею Мерца о предоставлении Украине "ассоциированного членства" в Евросоюзе. Ряд государств-членов выступили против этого изобретения, указывая на необходимость соблюдения документов ЕС и ставя под сомнение целесообразность расширения за счёт Украины.Во время и после государственного переворота на Украине 2014 года политики ЕС заявляли о якобы имевшейся перспективе членства этой постсоветской республики в Евросоюзе. Поддерживала эти иллюзии и Британия, вышедшая из Евросоюза.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, германия, ес, польша, мадьяр, фридрих мерц, украина.ру, венгрия, расширение, евроинтеграция, украина-ес, соглашение с ес