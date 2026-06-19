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"Украина для них — полигон": аналитик о том, как Palantir тестирует свои ИИ-технологии

"Украина для них — полигон": аналитик о том, как Palantir тестирует свои ИИ-технологии - 19.06.2026 Украина.ру

"Украина для них — полигон": аналитик о том, как Palantir тестирует свои ИИ-технологии

Компания Palantir использует Украину как полигон для тестирования технологий в области ИИ и роевого управления дронами. Если Трамп введёт санкции, компания сможет работать через фирмы-прокладки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-06-19T17:42

2026-06-19T17:42

2026-06-19T18:17

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Рассуждая о западных технологиях, применяемых в конфликте, эксперт обратил внимание на роль компании Palantir.По мнению Голубовского, американский лидер Дональд Трамп не может воздействовать на партнеров Киева. Единственное, что он может, — это воздействовать на свои корпорации. В частности на Илона Маска, который предоставляет связь для украинских военных, и на Palantir, которая работает в сфере ИИ и роевого управления дронами, добавил аналитик.Он отметил, что компания Palantir активно участвует в войне на Украине. "Можно представить себе ситуацию, что Трамп вводит санкции против Киева и запрещает обмениваться с ним информацией. Но всегда можно создать какую-то "прокладку", через которую Palantir и дальше будет тестировать свои системы", — пояснил эксперт.По его словам, интерес компании чисто коммерческий. "Ее интерес чисто коммерческий, компания отрабатывает свои технологии на Украине. Украина для них — это полигон. И Россия тоже", — добавил Голубовский."Так что возможности Трампа крайне ограничены, как и вся его политика", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.

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