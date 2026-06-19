"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже - 19.06.2026 Украина.ру
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"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже
"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже - 19.06.2026 Украина.ру
"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже
Решение арбитража в Гааге в пользу России — положительный итог в том смысле, что Украина ничего не получила. Однако окончательный суверенитет над акваториями будет закреплён только после завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2026-06-19T18:49
2026-06-19T18:49
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На днях Постоянная палата третейского суда в Гааге отказала Украине в иске к России по морским акваториям. Арбитраж отклонил претензии Киева на прибрежные зоны Черного моря у Крыма, Керченский пролив и акваторию Азовского моря.Эксперт пояснил, что это был морской арбитраж, который заявил, что вопросы суверенитета Крыма вне его компетенции, то есть суд занял чисто бюрократическую позицию. По словам Голубовского, всё, что пыталась выяснять Украина, касалось вопроса внутренней акватории, не имеющего отношения к международному судоходству. Как отметил аналитик, единственный положительный итог арбитража для России — в том, что Киеву было отказано в его притязаниях. При этом сам вердикт не устанавливает суверенитет ни над одной из акваторий."Вопрос суверенитета этих территорий будет решаться по факту заключения договоров, которые когда-нибудь будут подписаны после завершения этого конфликта. Границы так или иначе будут фиксироваться. Конечный суверенитет всегда устанавливается двусторонними соглашениями", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, дмитрий голубовский, украина.ру, вооруженные силы украины, черное море, суд, главные новости, главное, граница, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, украина ру новости сегодня
Новости, Украина, Россия, Европа, Дмитрий Голубовский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Черное море, Суд, Главные новости, главное, граница, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины, Украина ру новости сегодня

"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже

18:49 19.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых на Азовском побережье в Крыму
Отдых на Азовском побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Решение арбитража в Гааге в пользу России — положительный итог в том смысле, что Украина ничего не получила. Однако окончательный суверенитет над акваториями будет закреплён только после завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
На днях Постоянная палата третейского суда в Гааге отказала Украине в иске к России по морским акваториям. Арбитраж отклонил претензии Киева на прибрежные зоны Черного моря у Крыма, Керченский пролив и акваторию Азовского моря.
Эксперт пояснил, что это был морской арбитраж, который заявил, что вопросы суверенитета Крыма вне его компетенции, то есть суд занял чисто бюрократическую позицию.
По словам Голубовского, всё, что пыталась выяснять Украина, касалось вопроса внутренней акватории, не имеющего отношения к международному судоходству.
Как отметил аналитик, единственный положительный итог арбитража для России — в том, что Киеву было отказано в его притязаниях. При этом сам вердикт не устанавливает суверенитет ни над одной из акваторий.
"Вопрос суверенитета этих территорий будет решаться по факту заключения договоров, которые когда-нибудь будут подписаны после завершения этого конфликта. Границы так или иначе будут фиксироваться. Конечный суверенитет всегда устанавливается двусторонними соглашениями", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.
Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.
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