https://ukraina.ru/20260619/kiev-nichego-ne-poluchil-golubovskiy-o-pobede-rossii-nad-ukrainoy-v-gaagskom-arbitrazhe-1080425018.html

"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже

"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже - 19.06.2026 Украина.ру

"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже

Решение арбитража в Гааге в пользу России — положительный итог в том смысле, что Украина ничего не получила. Однако окончательный суверенитет над акваториями будет закреплён только после завершения конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-06-19T18:49

2026-06-19T18:49

2026-06-19T18:49

новости

украина

россия

европа

дмитрий голубовский

украина.ру

вооруженные силы украины

черное море

суд

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102142/49/1021424979_0:125:2466:1512_1920x0_80_0_0_c5c91471fbb1fc061b8bd2db238a69f2.jpg

На днях Постоянная палата третейского суда в Гааге отказала Украине в иске к России по морским акваториям. Арбитраж отклонил претензии Киева на прибрежные зоны Черного моря у Крыма, Керченский пролив и акваторию Азовского моря.Эксперт пояснил, что это был морской арбитраж, который заявил, что вопросы суверенитета Крыма вне его компетенции, то есть суд занял чисто бюрократическую позицию. По словам Голубовского, всё, что пыталась выяснять Украина, касалось вопроса внутренней акватории, не имеющего отношения к международному судоходству. Как отметил аналитик, единственный положительный итог арбитража для России — в том, что Киеву было отказано в его притязаниях. При этом сам вердикт не устанавливает суверенитет ни над одной из акваторий."Вопрос суверенитета этих территорий будет решаться по факту заключения договоров, которые когда-нибудь будут подписаны после завершения этого конфликта. Границы так или иначе будут фиксироваться. Конечный суверенитет всегда устанавливается двусторонними соглашениями", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.

украина

россия

европа

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, дмитрий голубовский, украина.ру, вооруженные силы украины, черное море, суд, главные новости, главное, граница, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины, украина ру новости сегодня