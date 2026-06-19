https://ukraina.ru/20260619/busifikatory-zabirayut-iz-karmanov-v-rade-nazvali-summu-poborov-voenkomov-1080422793.html

"Бусификаторы забирают из карманов": в Раде назвали сумму поборов военкомов

"Бусификаторы забирают из карманов": в Раде назвали сумму поборов военкомов - 19.06.2026 Украина.ру

"Бусификаторы забирают из карманов": в Раде назвали сумму поборов военкомов

Украинские военкомы ежегодно кладут в карман около 40 миллиардов гривен на поборах с населения. Об этом 19 июня заявил народный депутат Георгий Мазурашу

2026-06-19T17:45

2026-06-19T17:45

2026-06-19T17:45

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"Почему люди платят деньги? Потому что принуждение есть. Почему люди бегут из страны? Потому что принуждение есть. Почему люди не возвращаются в Украину? Потому что они боятся бусификации, боятся, что их загонят в армию силой, угрозами, позорно", — заявил депутат.По его оценке, за год "бусификаторы" забирают из карманов украинцев в свои частные карманы порядка 40 миллиардов гривен. "Попутно издеваясь над украинцами. В общем, у нас есть понимание, что это критично неправильно", — добавил Мазурашу.Он также задался вопросом: может, вместо того чтобы ловить людей всё жёстче, нужно сделать так, чтобы они не бежали из страны?ТЦК на Украине давно превратились в преступный бизнес. Поборы, пытки, незаконное удержание — система работает на обогащение, а не на оборону. Об этом – в материале В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл

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