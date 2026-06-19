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Украина отстала от Молдавии и годна лишь как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией - СВР
Украина отстала от Молдавии и годна лишь как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией - СВР - 19.06.2026 Украина.ру
Украина отстала от Молдавии и годна лишь как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией - СВР
Евробюрократия много лет рисует перед жителями Украины обманные завлекательные картины их будущего приобщения к так называемому "золотому миллиарду". Об этом сообщает 19 июня пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
2026-06-19T17:48
2026-06-19T17:48
2026-06-19T17:53
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Европейские чиновники и политики обещают украинцам богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, до членства в котором Киеву якобы осталось сделать буквально пару шагов, отметили в СВР РФ. Реальность же совершенно иная.По сведениям СВР, "перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС, в том числе из-за неурегулированности приднестровского конфликта". "Еврочиновники и политики европейских стран в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено. Украина явно не созрела для полноценного вхождения в "единую Европу", - сказано в публикации спецслужбы.В ней названы такие причины вступления Украины в ЕС, как развал экономики, невиданные масштабы коррупции и продолжающийся вооруженный конфликт с Россией. "Кроме того, во многих европейских столицах опасаются, что евроинтеграция страны, строящей свою политику на основе пещерного национализма, даст толчок укреплению позиций праворадикальных сил по всей Европе", - отметили в спецслужбе."Прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС, евробюрократы тем не менее намерены продолжать обманывать украинцев. Вновь и вновь звучит мантра, что "светлое будущее" Украины в Евросоюзе вот-вот наступит. Когда же украинский народ наконец осознает, что его "водят за нос"? Единственное предназначение, которое ему отводят в некогда благополучной Европе, - это служить пушечным мясом в борьбе с Россией", - сказано в публикации пресс-бюро СВР России.Новости на эту тему: Данию беспокоит любовь украинских беженцев к тату и одежде со свастикойАктуальное интервью: Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, молдавия, служба внешней разведки , ес, украина.ру, бывший ссср, прогнозы сво, свр, спецслужба, разведка, мир без границ
Новости, Украина, Россия, Молдавия, Служба внешней разведки , ЕС, Украина.ру, бывший СССР, прогнозы СВО, СВР, спецслужба, разведка, Мир без границ
Украина отстала от Молдавии и годна лишь как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией - СВР
17:48 19.06.2026 (обновлено: 17:53 19.06.2026)
Евробюрократия много лет рисует перед жителями Украины обманные завлекательные картины их будущего приобщения к так называемому "золотому миллиарду". Об этом сообщает 19 июня пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации
Европейские чиновники и политики обещают украинцам богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, до членства в котором Киеву якобы осталось сделать буквально пару шагов, отметили в СВР РФ. Реальность же совершенно иная.
По сведениям СВР, "перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС, в том числе из-за неурегулированности приднестровского конфликта".
"Еврочиновники и политики европейских стран в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено. Украина явно не созрела для полноценного вхождения в "единую Европу", - сказано в публикации спецслужбы.
В ней названы такие причины вступления Украины в ЕС, как развал экономики, невиданные масштабы коррупции и продолжающийся вооруженный конфликт с Россией.
"Кроме того, во многих европейских столицах опасаются, что евроинтеграция страны, строящей свою политику на основе пещерного национализма, даст толчок укреплению позиций праворадикальных сил по всей Европе", - отметили в спецслужбе.
"Прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС, евробюрократы тем не менее намерены продолжать обманывать украинцев. Вновь и вновь звучит мантра, что "светлое будущее" Украины в Евросоюзе вот-вот наступит. Когда же украинский народ наконец осознает, что его "водят за нос"? Единственное предназначение, которое ему отводят в некогда благополучной Европе, - это служить пушечным мясом в борьбе с Россией", - сказано в публикации пресс-бюро СВР России.
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