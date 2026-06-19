https://ukraina.ru/20260619/ukraina-otstala-ot-moldavii-i-godna-lish-kak-pushechnoe-myaso-v-protivostoyanii-s-rossiey---svr-1080424069.html

Украина отстала от Молдавии и годна лишь как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией - СВР

Украина отстала от Молдавии и годна лишь как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией - СВР - 19.06.2026 Украина.ру

Украина отстала от Молдавии и годна лишь как "пушечное мясо" в противостоянии с Россией - СВР

Евробюрократия много лет рисует перед жителями Украины обманные завлекательные картины их будущего приобщения к так называемому "золотому миллиарду". Об этом сообщает 19 июня пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации

2026-06-19T17:48

2026-06-19T17:48

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Европейские чиновники и политики обещают украинцам богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, до членства в котором Киеву якобы осталось сделать буквально пару шагов, отметили в СВР РФ. Реальность же совершенно иная.По сведениям СВР, "перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС, в том числе из-за неурегулированности приднестровского конфликта". "Еврочиновники и политики европейских стран в неофициальных контактах прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе полностью исключено. Украина явно не созрела для полноценного вхождения в "единую Европу", - сказано в публикации спецслужбы.В ней названы такие причины вступления Украины в ЕС, как развал экономики, невиданные масштабы коррупции и продолжающийся вооруженный конфликт с Россией. "Кроме того, во многих европейских столицах опасаются, что евроинтеграция страны, строящей свою политику на основе пещерного национализма, даст толчок укреплению позиций праворадикальных сил по всей Европе", - отметили в спецслужбе."Прекрасно сознавая отсутствие у Украины шансов присоединиться к ЕС, евробюрократы тем не менее намерены продолжать обманывать украинцев. Вновь и вновь звучит мантра, что "светлое будущее" Украины в Евросоюзе вот-вот наступит. Когда же украинский народ наконец осознает, что его "водят за нос"? Единственное предназначение, которое ему отводят в некогда благополучной Европе, - это служить пушечным мясом в борьбе с Россией", - сказано в публикации пресс-бюро СВР России.Новости на эту тему: Данию беспокоит любовь украинских беженцев к тату и одежде со свастикойАктуальное интервью: Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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