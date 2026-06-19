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"Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности Израиля

"Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности Израиля - 19.06.2026 Украина.ру

"Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности Израиля

Ради защиты Израиля и его граждан следует уничтожить Ливан, заявил израильский министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал RT

2026-06-19T17:59

2026-06-19T17:59

2026-06-19T18:01

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"Весь Ливан должен сгореть дотла" для защиты граждан Израиля и солдат ЦАХАЛ, утверждает Итамар Бен-Гвир в соцсети."Я говорил премьер-министру, в том числе на наших встречах: за каждую слезу израильской матери должны плакать тысяча ливанских матерей", - сообщил израильский министр.Он заявил, что конфликты на Ближнем Востоке нельзя разрешить сдержанными ответами."Нужно действовать безумно жёстко", - цитирует RT откровения Бен-Гвира.Издание отметило, что ранее Итамар Бен-Гвир и израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорили, что Израиль не остановит военную операцию в Ливане.Актуальное интервью: Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала географияБольше новостей дня представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, ливан, израиль, ближний восток, война, биньямин нетаньяху, rt, хезболла, чем закончились переговоры, сша, мир без границ