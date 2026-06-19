"Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности Израиля - 19.06.2026 Украина.ру
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"Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности Израиля
"Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности Израиля - 19.06.2026 Украина.ру
"Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности Израиля
Ради защиты Израиля и его граждан следует уничтожить Ливан, заявил израильский министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал RT
2026-06-19T17:59
2026-06-19T18:01
новости
ливан
израиль
ближний восток
война
биньямин нетаньяху
rt
хезболла
чем закончились переговоры
сша
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"Весь Ливан должен сгореть дотла" для защиты граждан Израиля и солдат ЦАХАЛ, утверждает Итамар Бен-Гвир в соцсети."Я говорил премьер-министру, в том числе на наших встречах: за каждую слезу израильской матери должны плакать тысяча ливанских матерей", - сообщил израильский министр.Он заявил, что конфликты на Ближнем Востоке нельзя разрешить сдержанными ответами."Нужно действовать безумно жёстко", - цитирует RT откровения Бен-Гвира.Издание отметило, что ранее Итамар Бен-Гвир и израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорили, что Израиль не остановит военную операцию в Ливане.Актуальное интервью: Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала географияБольше новостей дня представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ливан, израиль, ближний восток, война, биньямин нетаньяху, rt, хезболла, чем закончились переговоры, сша, мир без границ
Новости, Ливан, Израиль, Ближний Восток, война, Биньямин Нетаньяху, RT, Хезболла, чем закончились переговоры, США, Мир без границ

"Весь Ливан должен сгореть дотла" - глава нацбезопасности Израиля

17:59 19.06.2026 (обновлено: 18:01 19.06.2026)
 
© REUTERS / Amir CohenИзраильский удар по Ливану
Израильский удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Amir Cohen
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Ради защиты Израиля и его граждан следует уничтожить Ливан, заявил израильский министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал RT
"Весь Ливан должен сгореть дотла" для защиты граждан Израиля и солдат ЦАХАЛ, утверждает Итамар Бен-Гвир в соцсети.
"Я говорил премьер-министру, в том числе на наших встречах: за каждую слезу израильской матери должны плакать тысяча ливанских матерей", - сообщил израильский министр.

Он заявил, что конфликты на Ближнем Востоке нельзя разрешить сдержанными ответами.
"Нужно действовать безумно жёстко", - цитирует RT откровения Бен-Гвира.

Издание отметило, что ранее Итамар Бен-Гвир и израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорили, что Израиль не остановит военную операцию в Ливане.
Актуальное интервью: Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география
Больше новостей дня представлено в обзоре Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня
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НовостиЛиванИзраильБлижний ВостоквойнаБиньямин НетаньяхуRTХезболлачем закончились переговорыСШАМир без границ
 
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