https://ukraina.ru/20260619/itogi-mediynye-i-ne-ochen-osobennosti-massirovannogo-nalta-na-moskvu-18-iyunya--1080416937.html

Итоги медийные и не очень: особенности массированного налёта на Москву 18 июня

Итоги медийные и не очень: особенности массированного налёта на Москву 18 июня - 19.06.2026 Украина.ру

Итоги медийные и не очень: особенности массированного налёта на Москву 18 июня

О массированном налёте на Москву уже говорено и переговорено. Очевидно, что речь идёт о сугубо медийной акции, привязанной к завершению саммита G7, в котором принял участие Зеленский. Однако, тема, понятно, не исчерпана – итоги подводятся и будут подводиться ещё долго

2026-06-19T16:12

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Начнём с моментов чисто технических.Нанося этот удар ВСУ и другие силовые структуры, имеющие доступ к использованию беспилотников, выгребли свои запасы если не подчистую, то очень существенно. Причём для удара по Москве использовалось вообще всё, включая довольно редкие боеприпасы типа "Барс" и "Морок".Таким образом удалось достичь беспрецедентной массовости – всего было использовано почти 1000 различных аппаратов, в том числе около 180 были направлены на Москву. Для ВСУ это безусловный рекорд за всё время СВО.Тут следует отметить два момента.С одной стороны, ВСУ продемонстрировали, что они могут использовать разово тысячу боеприпасов и ещё останется (МО России отчиталось о том, что в ночь на 19 июня были сбиты ещё 133 БПЛА). Это, понятно, показательное выступление, но по мере роста милитаризации промышленности в Европе (мы же отдаём себе отчёт, что СВО давно закончилась и идёт война с Европой?) такие выступления станут нормой, причём помимо скромных по боевым возможностям БПЛА будут всё более массово применяться крылатые ракеты, не отличимые по своим характеристикам от актуальных вооружений НАТО.(Тут надо отметить, что на экспорт обычно предлагаются системы оружия с ограниченным функционалом – главным образом во имя сохранения в тайне реальных возможностей оружия, находящегося на вооружении национальных Вооружённых Сил. Исключения касаются особо острых моментов геополитического противостояния. Так, например, Вьетнам получал от СССР самые современные системы ПВО, причём вместе с расчётами.)С другой стороны, ВСУ не продемонстрировали, могут ли они чисто технически направить тысячу аппаратов на один регион. Логика тут простая – если при атаке менее чем двумястами аппаратами удалось нанести довольно болезненный удар, что что будет при масштабировании атаки?Насколько мы понимаем, там не всё однозначно именно с технической точки зрения – если воздуха для пролёта такого количества БПЛА хватит, то каналы управления не безразмерные. Однако многое может изменить использование автономных систем на основе ИИ.Напомним также, что налёты силами порядка тысячи БПЛА, крылатых и баллистических ракет довольно давно (последний раз – 6 июня) практикуются ВС России, однако, как мы знаем, к подрыву способности Украины вести войну дальше это до сих пор не привело. Правда, Украина находится в гораздо менее уязвимой позиции, чем Россия – насколько можно понять, она на своей территории проводит только крупноузловую сборку, причём децентрализовано. Ущерб ей наносят в основном удары по транспортной и энергетической инфраструктуре.Другой важный момент – системный подход к атаке на выбранную цель. Сначала, 16 июня, по Московскому НПЗ был нанесён удар сравнительно небольшими силами и достигнуто эффектное попадание, а потом уже последовал массированный удар.Как нам показалось, Московский НПЗ заранее получил необходимые системы пассивной защиты – вокруг ректификационных колонн были видны решётчатые металлические конструкции. Насколько они были эффективны пока неясно, но очевидно, что разрушения на предприятии значительные.Отдельный вопрос касается разведки – спутники-спутниками, но значительную часть работы за них сделали москвичи, трудолюбиво сняв последствия удара и выложив их в социальные сети, чтобы украинская разведка ничего не пропустила.Кстати говоря, размещение в сетях видео прилётов запрещено в 30 регионах, включая Москву, и считается административным правонарушением, влекущим за собой штраф. Однако не заметно, чтобы такие действия сколько-нибудь массово карались – мы видели упоминание только о вызове в полицию блогера Максима Калашникова (в социальных сетях этот небесталанный патриотический журналист и писатель является притчей во языцех в основном из-за феноменальной способности попадать в "котлы" в самых неожиданных местах).Мы не склонны требовать крови, как некоторые коллеги, которые предлагают привлекать к уголовной ответственности по 275 статье УК РФ (измена Родине) и отдаём себе отчёт в том, что при имеющемся некомплекте в МВД бороться с такими явлениями очень сложно, но всё равно не понимаем, почему на пятом году войны надо напоминать, что она идёт? Как минимум, данное правонарушение должно рассматриваться не на региональном, а на федеральном уровне – мало ли что и куда у нас ещё прилетит…Кстати, украинская сторона эту тему отрабатывает – считавшееся адекватным и даже "пророссийским" украинское издание "Страна" предлагает конспирологическую (скорее – идиотическую) версию о том, что наказание распространяющих такой контент блогеров блокируют некие влиятельные группы в российском руководстве, желающие таким образом "подвинуть" министра Белоусова. Смешно? Не особенно, если иметь в виду стоящие перед страной вызовы.Соответственно – большой привет РКН и инстанциям, волю которых он выполнял. С одной стороны, вроде бы, прямое подтверждение осмысленности борьбы с "вражеским" телеграмом. С другой стороны, а стоило ли затеивать эту борьбу, подрывая доверие населения к власти и нанося огромный экономический ущерб развёрнутой на базе телеграма цифровой инфраструктуре, чтобы получить такой результат?Для справки – в национальном мессенджере та же самая атмосфера, только работает он не в пример хуже. Так что украинская разведка соответствующие ролики могла и оттуда получить (выходы у неё есть – в украинских социальных сетях продают профили в Максе). В конечном итоге размещение или неразмещение такого рода материалов зависит не от платформы, а от ответственности конкретного блогера.Отметим, что отключения мобильного интернета на результативности украинских ударов если и отражаются, то так, что заметить это невозможно. Кстати говоря, на Украине тоже ведут борьбу с наведением российских ракет при помощи сим-карт, но там операторы отключают не интернет, а аномально ведущие себя сим-карты (ну, например, если она пересекает реку со скоростью 150 км/ч и без моста). Внезапно – да, так можно было. Нельзя так делать по тем же причинам, которым в своё время заблокировали звонки через мессенджеры.Выбор цели был, безусловно, медийным – по Кремлю было бы тоже неплохо, но: а) объект не военный (Украина всё ещё стесняется целенаправленных ударов по гражданским – достаточно вспомнить шумиху вокруг белорусского автобуса, который то ли сам себя обстрелял, то ли это сделали русские при помощи украинского дрона и украинского оператора); б) представляет культурно-историческую (тоже не слишком весомый аргумент после севастопольской панорамы); в) не будет красивой картинки "Москва в огне" (выбор между красивым пожаром и узнаваемой Москвой был сделан в пользу первого). Кстати, по Кремлю уже стреляли американской гиперзвуковой ракетой – в романе американского фантаста Нормана Спинрада "Русская весна" 1991 года.Не знаем, насколько связан был рост цен на бензин в Москве с ударом по НПЗ, но такой эффект, возможно, тоже предполагался. Хотя скорее это элемент системного давления на российский нефтегазовый сектор (тут политическая стратегия совпала с медийной тактикой).Ну а кадры горящего Московского НПЗ оказались хорошей иллюстрацией и к саммиту G7 (дополнили ароматом горелой нефти "дух Анкориджа"), и к выставке "украинской" компании Fire Point (производитель ракет "Фламинго"), и к заявлению Зеленского о том, как он желает мира. Надо сказать, что Украина умеет вкладываться в пиар – в СМИ всё это выглядит более убедительно, чем удары "Орешника".В заключение – о заявлении Зеленского. Зеленский обращается к российским гражданам, с простым посылом – мы, дескать, хотим мира, но российская власть не даёт. Само по себе это несколько странно – ведь он же считает Россию тоталитарной диктатурой… Но, с другой стороны, мы ведь тоже считаем Украину тоталитарной диктатурой и тоже обращаемся к гражданам Украины. В обоих случаях граждане в большей степени верят своей власти, чем чужой, что, в общем-то, и правильно.Украинские военные продолжают атаковать регионы России, особое внимание уделяя Запорожской АЭС. Подробнее - в материале Лондонский ультиматум России, атаки на ЗАЭС, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 19 июня

https://ukraina.ru/20260618/rekordnyy-nalt-na-moskvu-i-oblast-ukrainskie-provokatsii-i-vysokokachestvennaya-rabota-pvo-rf-1080363199.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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