Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00
© Фото : телеграм-канал Украина.руТуск и Зеленский
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
Варшава готовится провести конференцию по Украине без участия главы киевского режима. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Польский премьер Дональд Туск весьма туманно высказался о визите Владимира Зеленского на грядущую конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, философски отметив, что вопрос ещё не решён.
"Но подождем. Разные бесы могут здесь появиться", - добавил польский премьер, не уточняя, что он имел в виду.
К другим новостям:
🟦 В ООН выступают за языковую свободу и поддерживают разнообразие языков, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о законе Украины, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите;
🟦 МИД России: в рамках СНГ запущена работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из организации;
🟦 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией;
🟦 Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.
"Но подождем. Разные бесы могут здесь появиться", - добавил польский премьер, не уточняя, что он имел в виду.
К другим новостям:
🟦 В ООН выступают за языковую свободу и поддерживают разнообразие языков, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о законе Украины, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите;
🟦 МИД России: в рамках СНГ запущена работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из организации;
🟦 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией;
🟦 Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
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