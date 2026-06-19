Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00 - 19.06.2026 Украина.ру
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Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00
Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00 - 19.06.2026 Украина.ру
Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00
Варшава готовится провести конференцию по Украине без участия главы киевского режима. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T21:01
2026-06-19T21:01
новости
украина
россия
варшава
владимир зеленский
стефан дюжаррик
дональд трамп
оон
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Польский премьер Дональд Туск весьма туманно высказался о визите Владимира Зеленского на грядущую конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, философски отметив, что вопрос ещё не решён."Но подождем. Разные бесы могут здесь появиться", - добавил польский премьер, не уточняя, что он имел в виду.К другим новостям:🟦 В ООН выступают за языковую свободу и поддерживают разнообразие языков, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о законе Украины, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите;🟦 МИД России: в рамках СНГ запущена работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из организации;🟦 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией;🟦 Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, варшава, владимир зеленский, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон, снг, ес, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, переговоры
Новости, Украина, Россия, Варшава, Владимир Зеленский, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, ООН, СНГ, ЕС, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, переговоры

Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00

21:01 19.06.2026
 
© Фото : телеграм-канал Украина.руТуск и Зеленский
Туск и Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : телеграм-канал Украина.ру
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Варшава готовится провести конференцию по Украине без участия главы киевского режима. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Польский премьер Дональд Туск весьма туманно высказался о визите Владимира Зеленского на грядущую конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, философски отметив, что вопрос ещё не решён.

"Но подождем. Разные бесы могут здесь появиться", - добавил польский премьер, не уточняя, что он имел в виду.

К другим новостям:

🟦 В ООН выступают за языковую свободу и поддерживают разнообразие языков, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о законе Украины, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите;

🟦 МИД России: в рамках СНГ запущена работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из организации;

🟦 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией;

🟦 Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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