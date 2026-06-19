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Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00

Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00 - 19.06.2026 Украина.ру

Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00

Варшава готовится провести конференцию по Украине без участия главы киевского режима. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T21:01

2026-06-19T21:01

2026-06-19T21:01

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Польский премьер Дональд Туск весьма туманно высказался о визите Владимира Зеленского на грядущую конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, философски отметив, что вопрос ещё не решён."Но подождем. Разные бесы могут здесь появиться", - добавил польский премьер, не уточняя, что он имел в виду.К другим новостям:🟦 В ООН выступают за языковую свободу и поддерживают разнообразие языков, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о законе Украины, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите;🟦 МИД России: в рамках СНГ запущена работа над правовыми аспектами выхода Молдавии из организации;🟦 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией;🟦 Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время обратиться к вопросу ядерной программы КНДР, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, варшава, владимир зеленский, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон, снг, ес, польша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, переговоры