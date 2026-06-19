https://ukraina.ru/20260619/u-trampa-shatkoe-polozhenie-ekspert-pro-dogovornnosti-v-ankoridzhe-i-rychagi-davleniya-na-kiev-1080428969.html

"У Трампа шаткое положение": эксперт про договорённости в Анкоридже и рычаги давления на Киев

"У Трампа шаткое положение": эксперт про договорённости в Анкоридже и рычаги давления на Киев - 19.06.2026 Украина.ру

"У Трампа шаткое положение": эксперт про договорённости в Анкоридже и рычаги давления на Киев

Договорённости на Аляске могли быть устными — меморандумов по итогам встречи не было. Предварительным условием России был вывод ВСУ из Донбасса, но Киев отказывается это делать, а рычагов давления у США нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2026-06-19T22:16

2026-06-19T22:16

2026-06-19T22:14

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона по-прежнему рассчитывает на выполнение договоренностей на Аляске в прошлом году.Голубовский отметил, что реальное содержание договорённостей, достигнутых на Аляске, остаётся неизвестным, потому что меморандумов по итогам встречи не публиковали. "Может быть, были подписаны секретные протоколы. Судя по тому, что говорит Лавров, договорённости были. Но они могли быть устными", — пояснил аналитик.По словам эксперта, предварительным условием России, которое позволило бы выйти на переговоры, был вывод ВСУ из Донбасса, и украинская сторона это признает, поскольку Киев постоянно заявляет, что не будет выполнять эти требования."Возникает резонный вопрос: как Америка может исполнить эти договоренности, если Киев отказывается их соблюдать? Раньше рычагом давления были деньги. Но США уже не платят Украине. Второй рычаг — это развединформация", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.Для группировок ВСУ в Константиновке и Красном Лимане начался обратный отчет. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяц" на сайте Украина.ру.

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