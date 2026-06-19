ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО - 19.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО
ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО - 19.06.2026 Украина.ру
ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО
БПЛА ВС РФ атакую военные цели на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T20:57
2026-06-19T20:57
спецоперация
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ПВО РФ в период с 14.00 мск до 20.00 мск перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.Другие новости к этому часу: 🟥 В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА, работают сирены;🟥 В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения, сообщает Росавиация;🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, сообщает глава города;🟥 11-летний ребенок ранен в результате атаки дрона ВСУ на город Трубчевск Брянской области, сообщил врио губернатора;🟥 ВС РФ продвигаются к Орехову на Запорожском направлении, пишет тг-канал "Фронтовая Птичка". Сейчас идут бои за село Любицкое, где действует российская войсковая группировка "Восток";🟥 Продолжается налёт БПЛА по объектам в Запорожье, пишут местные каналы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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спецоперация, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, пво, бпла сегодня, атака бпла, россия, сочи, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ПВО, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Россия, Сочи, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация

ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО

20:57 19.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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БПЛА ВС РФ атакую военные цели на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
ПВО РФ в период с 14.00 мск до 20.00 мск перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Другие новости к этому часу:
🟥 В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА, работают сирены;
🟥 В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения, сообщает Росавиация;
🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, сообщает глава города;
🟥 11-летний ребенок ранен в результате атаки дрона ВСУ на город Трубчевск Брянской области, сообщил врио губернатора;
🟥 ВС РФ продвигаются к Орехову на Запорожском направлении, пишет тг-канал "Фронтовая Птичка". Сейчас идут бои за село Любицкое, где действует российская войсковая группировка "Восток";
🟥 Продолжается налёт БПЛА по объектам в Запорожье, пишут местные каналы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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