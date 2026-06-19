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ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО

ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО - 19.06.2026 Украина.ру

ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО

БПЛА ВС РФ атакую военные цели на подконтрольной ВСУ территории. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T20:57

2026-06-19T20:57

2026-06-19T20:57

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ПВО РФ в период с 14.00 мск до 20.00 мск перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.Другие новости к этому часу: 🟥 В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки БПЛА, работают сирены;🟥 В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения, сообщает Росавиация;🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, сообщает глава города;🟥 11-летний ребенок ранен в результате атаки дрона ВСУ на город Трубчевск Брянской области, сообщил врио губернатора;🟥 ВС РФ продвигаются к Орехову на Запорожском направлении, пишет тг-канал "Фронтовая Птичка". Сейчас идут бои за село Любицкое, где действует российская войсковая группировка "Восток";🟥 Продолжается налёт БПЛА по объектам в Запорожье, пишут местные каналы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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