Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине - 19.06.2026 Украина.ру
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Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине
Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине - 19.06.2026 Украина.ру
Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 19.06.2026
2026-06-19T19:41
2026-06-19T19:42
видео
россия
украина
запад
армен гаспарян
дональд трамп
общественная палата
вооруженные силы украины
белоруссия
терроризм
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:25 – Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми: сможет ли Запад втянуть Белоруссию в большую войну;19:23 - Возвращение Трампа в конфликт на Украине: как Россия может привести в чувство президента США;26:15 – Саммит Россия-АСЕАН: итоги и значение;00:33 – Нужно ли России переименовывать всё, что связано с Украиной.*В материале упоминается "Полк Калиновского" - террористическая организация, запрещённая в РоссииАрмен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, россия, украина, запад, армен гаспарян, дональд трамп, общественная палата, вооруженные силы украины, белоруссия, терроризм, трамп и украина, переговоры по украине 2026, дети, союзное государство, всу, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Армен Гаспарян, Дональд Трамп, общественная палата, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, терроризм, Трамп и Украина, Переговоры по Украине 2026, дети, Союзное государство, ВСУ

Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине

19:41 19.06.2026 (обновлено: 19:42 19.06.2026)
 
https://rutube.ru/video/31f0dddcb219cb5a3b1b26cb1e70f1ba/?r=wd
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:25 – Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми: сможет ли Запад втянуть Белоруссию в большую войну;
19:23 - Возвращение Трампа в конфликт на Украине: как Россия может привести в чувство президента США;
26:15 – Саммит Россия-АСЕАН: итоги и значение;
00:33 – Нужно ли России переименовывать всё, что связано с Украиной.
*В материале упоминается "Полк Калиновского" - террористическая организация, запрещённая в России
Армен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
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