https://ukraina.ru/20260619/chetyre-udara-oreshnikom-kak-rossiya-mozhet-privesti-trampa-v-chuvstvo-gasparyan-o-voyne-na-ukraine-1080427189.html

Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине

Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине - 19.06.2026 Украина.ру

Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 19.06.2026

2026-06-19T19:41

2026-06-19T19:41

2026-06-19T19:42

видео

россия

украина

запад

армен гаспарян

дональд трамп

общественная палата

вооруженные силы украины

белоруссия

терроризм

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:25 – Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми: сможет ли Запад втянуть Белоруссию в большую войну;19:23 - Возвращение Трампа в конфликт на Украине: как Россия может привести в чувство президента США;26:15 – Саммит Россия-АСЕАН: итоги и значение;00:33 – Нужно ли России переименовывать всё, что связано с Украиной.*В материале упоминается "Полк Калиновского" - террористическая организация, запрещённая в РоссииАрмен Гаспарян в МАХ: https://max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru

россия

украина

запад

белоруссия

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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