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Фицо сделал загадочное заявление после встречи с Зеленским

Фицо сделал загадочное заявление после встречи с Зеленским - 19.06.2026 Украина.ру

Фицо сделал загадочное заявление после встречи с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провёл переговоры с Владимиром Зеленским в Брюсселе и охарактеризовал беседу как открытую дискуссию. Об этом 19 июня он написал в соцсети X

2026-06-19T14:05

2026-06-19T14:05

2026-06-19T16:42

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"Мы с президентом Владимиром Зеленским провели открытую дискуссию по вопросам, по которым у нас общие взгляды, а также по тем, по которым наши взгляды расходятся", — заявил Фицо.По его словам, диалог с Зеленским приобретает "интересный и хороший характер". При этом словацкий премьер подчеркнул: Братислава продолжит защищать свои национальные интересы."Было бы обидно, если бы такой сторонник диалога, как я, не провёл диалог с президентом Украины", — добавил Фицо.Стороны обсудили расширение ЕС и готовят совместное заседание правительств. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Словакию за поддержку евроинтеграции и отметил обсуждение энергетического сотрудничества.Фицо остаётся одним из немногих европейских лидеров, кто открыто говорит о разногласиях с Киевом и не готов слепо следовать антироссийской повестке. Об этом – в материале ЕС раскололся из-за поездки Фицо в Москву на сайте Украина.ру

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новости, словакия, брюссель, киев, владимир зеленский, роберт фицо, ес, мир без границ