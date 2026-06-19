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Фицо сделал загадочное заявление после встречи с Зеленским
Фицо сделал загадочное заявление после встречи с Зеленским - 19.06.2026 Украина.ру
Фицо сделал загадочное заявление после встречи с Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провёл переговоры с Владимиром Зеленским в Брюсселе и охарактеризовал беседу как открытую дискуссию. Об этом 19 июня он написал в соцсети X
2026-06-19T14:05
2026-06-19T14:05
2026-06-19T16:42
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"Мы с президентом Владимиром Зеленским провели открытую дискуссию по вопросам, по которым у нас общие взгляды, а также по тем, по которым наши взгляды расходятся", — заявил Фицо.По его словам, диалог с Зеленским приобретает "интересный и хороший характер". При этом словацкий премьер подчеркнул: Братислава продолжит защищать свои национальные интересы."Было бы обидно, если бы такой сторонник диалога, как я, не провёл диалог с президентом Украины", — добавил Фицо.Стороны обсудили расширение ЕС и готовят совместное заседание правительств. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Словакию за поддержку евроинтеграции и отметил обсуждение энергетического сотрудничества.Фицо остаётся одним из немногих европейских лидеров, кто открыто говорит о разногласиях с Киевом и не готов слепо следовать антироссийской повестке. Об этом – в материале ЕС раскололся из-за поездки Фицо в Москву на сайте Украина.ру
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новости, словакия, брюссель, киев, владимир зеленский, роберт фицо, ес, мир без границ
Новости, Словакия, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, ЕС, Мир без границ
Фицо сделал загадочное заявление после встречи с Зеленским
14:05 19.06.2026 (обновлено: 16:42 19.06.2026)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провёл переговоры с Владимиром Зеленским в Брюсселе и охарактеризовал беседу как открытую дискуссию. Об этом 19 июня он написал в соцсети X
"Мы с президентом Владимиром Зеленским провели открытую дискуссию по вопросам, по которым у нас общие взгляды, а также по тем, по которым наши взгляды расходятся", — заявил Фицо.
По его словам, диалог с Зеленским приобретает "интересный и хороший характер". При этом словацкий премьер подчеркнул: Братислава продолжит защищать свои национальные интересы.
"Было бы обидно, если бы такой сторонник диалога, как я, не провёл диалог с президентом Украины", — добавил Фицо.
Стороны обсудили расширение ЕС и готовят совместное заседание правительств. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Словакию за поддержку евроинтеграции и отметил обсуждение энергетического сотрудничества.
Фицо остаётся одним из немногих европейских лидеров, кто открыто говорит о разногласиях с Киевом и не готов слепо следовать антироссийской повестке. Об этом – в материале ЕС раскололся из-за поездки Фицо в Москву на сайте Украина.ру