https://ukraina.ru/20260619/sevastopol-otrazil-nalt-vsu-zelenskiy-predyavil-ultimatum-belorussii-novosti-svo-1080426253.html
Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО
Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО - 19.06.2026 Украина.ру
Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО
ПВО России нова отразила массированный налёт БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T19:36
2026-06-19T19:36
2026-06-19T19:36
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🟥 "Герани" ударили по целям в Запорожье;🟥 ВС РФ атаковали терминалы "Новой почты" в Сумах и Запорожье. Почтовая фирма давно обеспечивает поставки защитникам режима Зеленского;🟥 Воздушная тревога звучала в Севастополе. Работали средства ПВО и мобильные огневые группы, сбиты БПЛА в районе Сахарной головки, сообщил глава города-героя;🟥 Сегодня ВСУ предприняли ещё одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет, сообщил глава города-героя;🟥 Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус "Бердянск — Берестовое — Андреевка", сообщил губернатор Запорожской области Балицкий;🟥 Владимир Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии и отвёл неделю на исполнение своих требований."Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы", — заявил Зеленский о загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Белоруссии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, владимир зеленский, евгений балицкий, александр лукашенко, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, пво, бпла сегодня, атака бпла, севастополь, москва
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Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО
ПВО России нова отразила массированный налёт БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 "Герани" ударили по целям в Запорожье;
🟥 ВС РФ атаковали терминалы "Новой почты" в Сумах и Запорожье. Почтовая фирма давно обеспечивает поставки защитникам режима Зеленского;
🟥 Воздушная тревога звучала в Севастополе. Работали средства ПВО и мобильные огневые группы, сбиты БПЛА в районе Сахарной головки, сообщил глава города-героя;
🟥 Сегодня ВСУ предприняли ещё одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет, сообщил глава города-героя;
🟥 Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус "Бердянск — Берестовое — Андреевка", сообщил губернатор Запорожской области Балицкий;
🟥 Владимир Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии и отвёл неделю на исполнение своих требований.
"Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы", — заявил Зеленский о загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Белоруссии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.