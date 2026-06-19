https://ukraina.ru/20260619/sevastopol-otrazil-nalt-vsu-zelenskiy-predyavil-ultimatum-belorussii-novosti-svo-1080426253.html

Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО

Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО - 19.06.2026 Украина.ру

Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО

ПВО России нова отразила массированный налёт БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 19 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T19:36

2026-06-19T19:36

2026-06-19T19:36

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🟥 "Герани" ударили по целям в Запорожье;🟥 ВС РФ атаковали терминалы "Новой почты" в Сумах и Запорожье. Почтовая фирма давно обеспечивает поставки защитникам режима Зеленского;🟥 Воздушная тревога звучала в Севастополе. Работали средства ПВО и мобильные огневые группы, сбиты БПЛА в районе Сахарной головки, сообщил глава города-героя;🟥 Сегодня ВСУ предприняли ещё одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет, сообщил глава города-героя;🟥 Украинский БПЛА атаковал пассажирский автобус "Бердянск — Берестовое — Андреевка", сообщил губернатор Запорожской области Балицкий;🟥 Владимир Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии и отвёл неделю на исполнение своих требований."Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы", — заявил Зеленский о загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Белоруссии. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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