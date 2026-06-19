https://ukraina.ru/20260619/chto-ugodno-tolko-ne-normalnaya-diplomatiya-pochemu-novosti-o-peregovorakh-po-ukraine-ne-vyzyvayut-1080423187.html

Что угодно, только не нормальная дипломатия: почему новости о переговорах по Украине не вызывают радости

Что угодно, только не нормальная дипломатия: почему новости о переговорах по Украине не вызывают радости - 19.06.2026 Украина.ру

Что угодно, только не нормальная дипломатия: почему новости о переговорах по Украине не вызывают радости

Одновременно в иностранных СМИ появилось несколько сообщений о закулисных консультациях по урегулированию украинского кризиса. Что всё это значит?

2026-06-19T21:00

2026-06-19T21:00

2026-06-19T21:00

эксклюзив

россия

украина

ес

переговоры

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

the economist

сергей лавров

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Текущую неделю можно ознаменовать как неделю международных саммитов: сначала саммит G7 во французском Эвиане, затем саммит Россия-АСЕАН в Казани, наконец саммит Евросоюза в Брюсселе.Когда такое количество мировых лидеров и высокопоставленных чиновников собираются в одном месте, создаются условия для обстоятельных консультаций и принятия серьёзных решений (конструктивных ли – другой вопрос). И вот на этом фоне в СМИ появилось сразу несколько новостей про закулисный переговорный процесс по украинскому конфликту.Президент США Дональд Трамп, вздохнув с облегчением из-за подвижек с Ираном, собрался вновь активно включиться в урегулирование на Украине. Если верить источникам журнала The Economist, процесс уже идёт."Неформальные переговоры с Россией возобновились, между Украиной и командой Трампа ежедневно поддерживаются контакты. Одна из идей, которая обсуждается, — это прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение", - говорится в статье.Некий высокопоставленный украинский чиновник в беседе с корреспондентом выразил мнение, что Россия вряд ли предпримет указанные шаги минимум до октября, пока Трамп занят промежуточными выборами в Конгресс. Москва действительно вряд ли согласится на эту инициативу, но не из-за выборов американских конгрессменов и губернаторов – это сугубо внутриполитическое дело Соединённых Штатов, дело, скорее в том, что остановиться по нынешней линии соприкосновения означало бы оставить хоть и малую, но часть новых российских регионов под контролем ВСУ, что для РФ категорически неприемлемо.А если команда президента Трампа, который на днях всё же пошёл на поводу у европейцев и подписался в общем итоговом заявлении саммита G7 под обязательствами оказывать давление на Москву и вооружать Киев, хотя прежде транслировал совершенно иную позицию, действительно помогает Банковой продвигать проект заморозки конфликта по линии разграничения, то это дискредитирует США как посредника в глазах Москвы. Впрочем, наученные опытом, российские власти никогда и не обольщались по поводу Трампа, который "придёт и за сутки порядок на Украине наведёт".У России есть ощущение, что США могут изменить свой подход к урегулированию на Украине, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, что США не могут быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину. Они действительно поддерживают Украину и не только путём продления байденовских санкций, но и путём принятия собственных санкций, принятия специальных программ Пентагона по содействию военно-промышленному сектору киевского режима. При всём при этом мы ценим, что администрация Трампа никогда не отрицала необходимость диалога", - добавил он.Тем временем пришла неожиданная новость – глава киевского режима Владимир Зеленский ищет способ наладить прямой диалог с Москвой. И с просьбой оказать содействие в этом деле обратился к политику, который несколько лет назад в интервью сказал про него: "Люди лишь разжигают ненависть к Путину, но это не решит проблему! Нам необходимо достичь соглашения, а люди всё больше разжигают конфликт. Сначала вы поощряете этого парня (Зеленского — ред.), и он воображает, что он вишенка на вашем торте. Нам необходимо вести серьёзный разговор: "Хорошо, Вы отличный комедийный актёр, но давайте не будем развязывать конфликт для того, чтобы Вы могли чаще мелькать в телевизоре".Речь о президенте Бразилии Луисе Инасиу Лула да Силве, который неизменно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта и выдвигал собственные инициативы на этот счёт. Украинская делегация на полях саммита G7 во Франции запросила бразильских коллег о встрече на высшем уровне, она состоялась 17 июня и длилась 40 минут."Зеленский хочет, чтобы Лула убедил Путина лично принять участие в переговорном процессе и в конечном итоге согласиться на встречу с украинским лидером и посредниками", - сообщает портал ICL Notícias.На следующий день на пресс-конференции бразильский президент выразил готовность вновь подключиться к поиску выхода из украинского кризиса и объявил о намерении в скором времени связаться со всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (РФ, США, Великобритания, Франция, Китай), поскольку, по его мнению, завершение конфликта зависит именно от них. По словам Лулы, во время встречи он "впервые почувствовал, что Зеленский действительно настроен на поиск решения", как и у представителей правительств западных стран, уже уставших от затянувшегося конфликта. Президенту Бразилии, лично общавшемуся и с тем, и с другими, конечно, виднее, но с такими выводами относительно Зеленского и европейцев нужно быть осторожнее.Среди членов правительства Бразилии бытует мнение, что Киев пошёл на этот шаг ещё и потому, что испытывает трудности с поиском каналов диалога с Москвой, тогда как у Бразилии сохраняются хорошие отношения с Россией.Впрочем, если Зеленский реально так искренне настроен взять и решить все проблемы напрямую, то он может просто приехать в Москву, где его примут, о чём на днях напомнил президент РФ Владимир Путин. Однако действия украинского лидера говорят об обратном – он только и выпрашивает у западных спонсоров о новых поставках вооружений, что явно не стыкуется с мирным настроем.Ещё совсем недавно в прессе активно обсуждали намерение Евросоюза восстановить контакты с Россией и гадали, кто же может стать переговорщиком от лица всего сообщества.По итогам саммита ЕС в Брюсселе участники объявили, что так и не определились с кандидатурой своего представителя, а лишь заявили в итоговом документе о поддержке дипломатических усилий, нацеленных на завершение войны на Украине, и традиционно призвали Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное перемирие.Изначально и так было понятно, что выбрать человека, который мог бы говорить от лица всего Евросоюза, включающего как дружественных Москве, так и откровенно русофобских членов, будет сложно, если вообще возможно. Логично, чтобы за весь Союз отвечали его руководители, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас даже предлагала себя на эту роль – по статусу как раз ей и полагается, - но какой конструктивный диалог возможен с человеком, который открыто стоит на стороне Киева и играет против Москвы?И всё же восстановление контактов с российской стороной взял на себя, как выяснилось, один из руководителей ЕС. 17 июня ведущие западные СМИ сообщили о нескольких телефонных звонках представителей председателя Евросовета Антониу Кошты в Москву, сразу же делая оговорку, что в них не обсуждалось ничего серьёзного. Однако даже не важно, о чём говорили, сам факт созвона имел эффект разорвавшейся бомбы. Несколько стран узнали об этом постфактум из прессы – сообщалось, что предварительно уведомили лишь Еврокомиссию, Великобританию, Францию и Германию, хотя насчёт последней не точно – особенно в ярости из-за попытки наладить контакты с Россией были Латвия, Литва и Эстония. Их позицию разделяют ФРГ, Франция, Нидерланды, Дания. Но поддержавших инициативу о диалоге с Россией всё же было подавляющее большинство.Кошта, как рассказали источники агентства Bloomberg, был вынужден оправдываться перед европейскими лидерами, объясняя, что его команда лишь вела подготовительную работу на случай, если наступит момент мирных переговоров с Россией. На его защиту встал лидер Европейской народной партии (ведущей наднациональной партии Евросоюза), заместитель председателя ХСС Манфред Вебер, назвавший реакцию глав государств и правительств на действия Кошты несколько преувеличенной. Немецкий политик убеждён, что Европа в целом должна вести переговоры, а сигнал Брюсселя Москве должен заключаться в том, что Европа хочет вести переговоры.С юмором на эту ситуацию отреагировал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Во время общения с журналистами он обратился к вышедшему в тот момент из зала заседания председателю Евросовета со словами: "Я сказал, что ты единственный, кто может нас представлять [на переговорах с Россией]. Мы должны отправить тебя в Москву немедленно!""Вы просто не хотите видеть меня в Брюсселе", - пошутил в ответ Кошта.Де Вевер, ещё раз поддержав его кандидатуру в качестве переговорщика от ЕС, отметил, что переговоры должен вести европейский чиновник, поскольку именно институты ЕС вводили санкции против России и блокировали её активы".Это хорошо, что в Евросоюзе ещё остаются политики, осознающие необходимость диалога с Москвой, однако в общем остатке разногласия по этому вопросу среди членов сообщества оказались настолько острыми, тема возможных контактов с Россией практически исчезла из итогового заявления саммита ЕС."Претендуют на роль посредника вдруг, но сами при этом предъявляют ультиматумы. Не знаю, как они пытаются представлять себя в роли переговорщиков, - сказал Лавров, отметив, что европейцы продолжают утверждать, что говорить с РФ можно только с позиции силы, и продлили антироссийские санкции, но не на полгода, как раньше, а сразу на год. - Очень странная тактика, можно назвать чем угодно, только не нормальной политикой и не нормальной дипломатией".Таким образом, новостей об активизации закулисного переговорного процесса по Украине, причём сразу же на нескольких направлениях, много, и сдвиг ситуации с мёртвой точки можно воспринимать положительно, но по факту результата ноль: США продолжают играть свою игру, пытаясь максимально заработать на этом конфликте, вместо того, чтобы быть непредвзятым посредником; европейцы по-прежнему грызутся друг с другом насчёт того, "удостоится" ли Россия общения с ними, не доходя до сути потенциального диалога; а Зеленский создаёт видимость миротворческих намерений, хотя, если действительно так хочет пообщаться лично с Путиным, давно бы уже прилетел в Москву и поставил точку в войне.Россия же готова к переговорам по Украине, не она была инициатором сведения контактов с ЕС к нулю, а Киев находится в очень трудном положении, но продолжает свою линию, не нацеленную на переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также: Провокация войны. Зеленский боится и по-хамски, на грани фола пугает Путина и Россию

https://ukraina.ru/20260605/amerikanskaya-paradigma-tak-s-kem-zhe-druzhat-i-protiv-kogo-voyuyut-ssha--rossiya-ili-ukraina-1079827660.html

https://ukraina.ru/20250330/1062153474.html

https://ukraina.ru/20260524/v-evrope-ischut-peregovorschika-dlya-kontaktov-s-rossiey--vsplylo-imya-stubba-1079355657.html

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эксклюзив, россия, украина, ес, переговоры, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, the economist, сергей лавров, марко рубио