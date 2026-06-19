https://ukraina.ru/20260619/ek-dumaet-o-peregovorakh-s-rossiey-iran-kommentiruet-zakrytie-ormuzskogo-proliva-glavnoe-k-etomu-1080426290.html

ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу

ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру

ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу

МИД Ирана опровергает закрытие Ормузского пролива для судоходства. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T20:08

2026-06-19T20:08

2026-06-19T20:08

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Другие новости к этому часу:🟦 "Европе" нужно подготовиться к началу переговоров между Украиной и Россией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;🟦 Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС;🟦 КСИР официально заявил, что закрывает Ормузский пролив до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Ливана."Поскольку вывод сил Израиля из Ливана, полная отмена морской блокады и вывод американских террористических сил из Персидского залива и региона являются основными условиями соглашения между Ираном и США, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока эти условия не будут выполнены. В целях обеспечения безопасности всем судам рекомендуется не приближаться к Ормузскому проливу. Любое судно или военный корабль, нарушающий это указание, будут подвергнуты атаке", — заявили в КСИР.🟦 МИД Ирана опроверг сообщения в СМИ о закрытии Ормузского пролива, судоходство по этому маршруту продолжается. Об этом сообщило иранское агентство IRIB."Вооружённые силы Исламской Республики Иран в соответствии с меморандумом о прекращении войны от 18 июня 2026 года приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, и судоходство в этом районе продолжается", — заявил Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи.🟦 Минюст РФ расширил список иноагентов, в него попали: проект "Сфера", журналист Пётр Рузавин, художница Екатерина Кузнецовая, экс-депутат томской облдумы Ксения Фадеева, ранее включенная в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму;🟦 По данным Reuters, киевские предприниматели активно пытаются выйти на японский рынок, рассчитывая освоить оборонные бюджеты Токио на фоне нарастающей "китайской угрозы".🟦 Воссоздания СССР желают 46% россиян, 32% не хотели бы этого и 73% считают, что сегодня такое воссоздание невозможно - опрос Фонда "Общественное мнение".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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