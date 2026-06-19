ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру
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ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу
ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру
ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу
МИД Ирана опровергает закрытие Ормузского пролива для судоходства. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T20:08
2026-06-19T20:08
новости
россия
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урсула фон дер ляйен
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Другие новости к этому часу:🟦 "Европе" нужно подготовиться к началу переговоров между Украиной и Россией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;🟦 Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС;🟦 КСИР официально заявил, что закрывает Ормузский пролив до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Ливана."Поскольку вывод сил Израиля из Ливана, полная отмена морской блокады и вывод американских террористических сил из Персидского залива и региона являются основными условиями соглашения между Ираном и США, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока эти условия не будут выполнены. В целях обеспечения безопасности всем судам рекомендуется не приближаться к Ормузскому проливу. Любое судно или военный корабль, нарушающий это указание, будут подвергнуты атаке", — заявили в КСИР.🟦 МИД Ирана опроверг сообщения в СМИ о закрытии Ормузского пролива, судоходство по этому маршруту продолжается. Об этом сообщило иранское агентство IRIB."Вооружённые силы Исламской Республики Иран в соответствии с меморандумом о прекращении войны от 18 июня 2026 года приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, и судоходство в этом районе продолжается", — заявил Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи.🟦 Минюст РФ расширил список иноагентов, в него попали: проект "Сфера", журналист Пётр Рузавин, художница Екатерина Кузнецовая, экс-депутат томской облдумы Ксения Фадеева, ранее включенная в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму;🟦 По данным Reuters, киевские предприниматели активно пытаются выйти на японский рынок, рассчитывая освоить оборонные бюджеты Токио на фоне нарастающей "китайской угрозы".🟦 Воссоздания СССР желают 46% россиян, 32% не хотели бы этого и 73% считают, что сегодня такое воссоздание невозможно - опрос Фонда "Общественное мнение".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, израиль, ливан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, иран, украина, мид, ссср, бывший ссср, опрос, япония, антироссийские санкции, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Израиль, Ливан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, Иран, Украина, МИД, СССР, бывший СССР, опрос, Япония, антироссийские санкции, Переговоры по Украине 2026

ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу

20:08 19.06.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
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МИД Ирана опровергает закрытие Ормузского пролива для судоходства. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 19 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
Другие новости к этому часу:

🟦 "Европе" нужно подготовиться к началу переговоров между Украиной и Россией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

🟦 Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС;

🟦 КСИР официально заявил, что закрывает Ормузский пролив до тех пор, пока Израиль не выведет войска из Ливана.
"Поскольку вывод сил Израиля из Ливана, полная отмена морской блокады и вывод американских террористических сил из Персидского залива и региона являются основными условиями соглашения между Ираном и США, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока эти условия не будут выполнены. В целях обеспечения безопасности всем судам рекомендуется не приближаться к Ормузскому проливу. Любое судно или военный корабль, нарушающий это указание, будут подвергнуты атаке", — заявили в КСИР.
🟦 МИД Ирана опроверг сообщения в СМИ о закрытии Ормузского пролива, судоходство по этому маршруту продолжается. Об этом сообщило иранское агентство IRIB.
"Вооружённые силы Исламской Республики Иран в соответствии с меморандумом о прекращении войны от 18 июня 2026 года приняли необходимые меры для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив, и судоходство в этом районе продолжается", — заявил Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи.
🟦 Минюст РФ расширил список иноагентов, в него попали: проект "Сфера", журналист Пётр Рузавин, художница Екатерина Кузнецовая, экс-депутат томской облдумы Ксения Фадеева, ранее включенная в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму;
🟦 По данным Reuters, киевские предприниматели активно пытаются выйти на японский рынок, рассчитывая освоить оборонные бюджеты Токио на фоне нарастающей "китайской угрозы".
🟦 Воссоздания СССР желают 46% россиян, 32% не хотели бы этого и 73% считают, что сегодня такое воссоздание невозможно - опрос Фонда "Общественное мнение".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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