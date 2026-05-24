"России придется толкаться локтями": Станкевич — о жесткой конкуренции с США в энергетике
Независимо от того, кто находится в Белом доме — Джо Байден или Дональд Трамп, консенсус внешней политики США в отношении России неизменен. Это долгосрочное сдерживание в военной, технологической и энергетической сферах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
04:30 24.05.2026
 
На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что администрация Дональда Трампа продолжает курс Джо Байдена в отношении России. Единственное отличие — сейчас между Москвой и Вашингтоном налажен диалог.
Лавров подчеркнул, что Белый дом пытается экономически "наказывать" Россию уже самостоятельно, а не в рамках наследия своего предшественника.
Отвечая на вопрос о заявлении Сергея Лаврова, эксперт отметил, что только наивный человек может всерьез рассуждать о глобальном стратегическом партнерстве между США и Россией.
"Я считаю, что заявление Сергея Лаврова — это не эмоциональная реакция, а фиксация сложившегося статуса-кво. Независимо от персоналии в Белом доме — будь то Байден, Трамп или кто-то иной — базовый консенсус американской внешней политики в отношении России неизменен. Это долгосрочное сдерживание в военной, технологической и энергетической сферах", — подчеркнул Станкевич.
По словам политика, различия могут быть в тактике, стиле переговоров или степени публичной конфронтации, но глобально ситуация не изменится. Россия должна приложить максимум усилий, чтобы оставаться самостоятельным центром силы в треугольнике "Россия — США — Китай".
"Поэтому нам придется "толкаться локтями". Мотивы американцев понятны, но мы должны действовать жестко и прагматично, опираясь на национальные интересы", — заявил собеседник издания.
Юрий Станкевич резюмировал, что независимо от тактических изменений, долгосрочная стратегия США в отношении России остается неизменной.
