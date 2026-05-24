"России придется толкаться локтями": Станкевич — о жесткой конкуренции с США в энергетике

Независимо от того, кто находится в Белом доме — Джо Байден или Дональд Трамп, консенсус внешней политики США в отношении России неизменен. Это долгосрочное сдерживание в военной, технологической и энергетической сферах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-05-24T04:30

На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что администрация Дональда Трампа продолжает курс Джо Байдена в отношении России. Единственное отличие — сейчас между Москвой и Вашингтоном налажен диалог. Лавров подчеркнул, что Белый дом пытается экономически "наказывать" Россию уже самостоятельно, а не в рамках наследия своего предшественника.Отвечая на вопрос о заявлении Сергея Лаврова, эксперт отметил, что только наивный человек может всерьез рассуждать о глобальном стратегическом партнерстве между США и Россией."Я считаю, что заявление Сергея Лаврова — это не эмоциональная реакция, а фиксация сложившегося статуса-кво. Независимо от персоналии в Белом доме — будь то Байден, Трамп или кто-то иной — базовый консенсус американской внешней политики в отношении России неизменен. Это долгосрочное сдерживание в военной, технологической и энергетической сферах", — подчеркнул Станкевич.По словам политика, различия могут быть в тактике, стиле переговоров или степени публичной конфронтации, но глобально ситуация не изменится. Россия должна приложить максимум усилий, чтобы оставаться самостоятельным центром силы в треугольнике "Россия — США — Китай"."Поэтому нам придется "толкаться локтями". Мотивы американцев понятны, но мы должны действовать жестко и прагматично, опираясь на национальные интересы", — заявил собеседник издания.Юрий Станкевич резюмировал, что независимо от тактических изменений, долгосрочная стратегия США в отношении России остается неизменной.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем" на сайте Украина.ру.Про последствия укрепления рубля для российской и мировой экономики на фоне энергетического кризиса в мире и длительного конфликта на Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.

