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Иран может разорвать сделку с США

Иран может разорвать сделку с США - 14.06.2026 Украина.ру

Иран может разорвать сделку с США

Тегеран предупредил Вашингтон: соглашение может быть сорвано. Глава делегации Ирана на переговорах, спикер парламента Мохаммад Галибаф, дал понять, что подписание меморандума с США находится под угрозой. Причина — сегодняшний удар Израиля по Бейруту, который в Тегеране восприняли как прямой вызов

2026-06-14T17:45

2026-06-14T17:45

2026-06-14T17:45

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тегеран

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хезболла

иран

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"США либо не имеют политической воли для выполнения своих обязательств, либо не способны их выполнить. Демонстрируя режиму "зеленый свет", вы не сможете добиться никаких уступок. Игра в "плохого и хорошего полицейского" давно устарела. Если у вас нет ни воли, ни способности выполнять взятые на себя обязательства, то говорить о продолжении этого пути уже невозможно", — написал Галибаф. Тегеран фактически обвинил Белый дом в двуличии: на словах договариваются о мире, а на деле дают Израилю карт-бланш на удары по Ливану. Об этом – в материале Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде БейрутаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, тегеран , израиль, хезболла, иран