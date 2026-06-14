Иран может разорвать сделку с США - 14.06.2026 Украина.ру
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Иран может разорвать сделку с США
Иран может разорвать сделку с США - 14.06.2026 Украина.ру
Иран может разорвать сделку с США
Тегеран предупредил Вашингтон: соглашение может быть сорвано. Глава делегации Ирана на переговорах, спикер парламента Мохаммад Галибаф, дал понять, что подписание меморандума с США находится под угрозой. Причина — сегодняшний удар Израиля по Бейруту, который в Тегеране восприняли как прямой вызов
2026-06-14T17:45
2026-06-14T17:45
новости
тегеран
израиль
хезболла
иран
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"США либо не имеют политической воли для выполнения своих обязательств, либо не способны их выполнить. Демонстрируя режиму "зеленый свет", вы не сможете добиться никаких уступок. Игра в "плохого и хорошего полицейского" давно устарела. Если у вас нет ни воли, ни способности выполнять взятые на себя обязательства, то говорить о продолжении этого пути уже невозможно", — написал Галибаф. Тегеран фактически обвинил Белый дом в двуличии: на словах договариваются о мире, а на деле дают Израилю карт-бланш на удары по Ливану. Об этом – в материале Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде БейрутаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, тегеран , израиль, хезболла, иран
Новости, Тегеран , Израиль, Хезболла, Иран

Иран может разорвать сделку с США

17:45 14.06.2026
 
© REUTERS / Dado Ruvic
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
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Тегеран предупредил Вашингтон: соглашение может быть сорвано. Глава делегации Ирана на переговорах, спикер парламента Мохаммад Галибаф, дал понять, что подписание меморандума с США находится под угрозой. Причина — сегодняшний удар Израиля по Бейруту, который в Тегеране восприняли как прямой вызов
"США либо не имеют политической воли для выполнения своих обязательств, либо не способны их выполнить. Демонстрируя режиму "зеленый свет", вы не сможете добиться никаких уступок. Игра в "плохого и хорошего полицейского" давно устарела. Если у вас нет ни воли, ни способности выполнять взятые на себя обязательства, то говорить о продолжении этого пути уже невозможно", — написал Галибаф.
Тегеран фактически обвинил Белый дом в двуличии: на словах договариваются о мире, а на деле дают Израилю карт-бланш на удары по Ливану. Об этом – в материале Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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