Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
15:22 20.05.2026 (обновлено: 15:48 20.05.2026)
© Фото : Личный архивЗаместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
© Фото : Личный архив
Сможет ли Трамп забрать контроль над российским газом? Почему России жизненно важно строить свои СПГ-заводы и ледокольный флот? От чего зависит будущее "Дружбы" и ЗАЭС? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич.
Российская сторона требует от МАГАТЭ оценок преступных действий Украины в части атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), входящей в структуру "Росатома", заявил 19 мая постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что станция несколько дней подряд подвергалась атакам со стороны ВСУ.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что администрация Дональда Трампа в отношении России продолжает политику Байдена, с той лишь разницей, что сейчас у США с Москвой есть диалог. По его словам, администрация Трампа пытается уже сама, а не в рамках наследия Байдена экономически "наказывать" Россию.
— Юрий Аркадьевич, с чем, на ваш взгляд, связано такое заявление нашего главы МИД? Это игра на упреждение в нестабильной ситуации или нам действительно стоит опасаться, что американцы продолжат выдавливать нас с рынка нефти и газа, предлагая свои углеводороды?
— Анна, слушаю вас и вспоминаю слова Крылова: "У сильного всегда бессильный виноват". Только наивный человек, не следящий за политикой, может всерьез рассуждать о глобальном стратегическом партнерстве между США и Россией.
Я считаю, что заявление Сергея Лаврова — это не эмоциональная реакция, а фиксация сложившегося статуса-кво. Независимо от персоналии в Белом доме — будь то Байден, Трамп или кто-то иной — базовый консенсус американской внешней политики в отношении России неизменен. Это долгосрочное сдерживание в военной, технологической и энергетической сферах. Различия могут быть в тактике, стиле переговоров или степени публичной конфронтации, но глобально ситуация не изменится.
Россия должна приложить максимум усилий, что оставаться самостоятельным центром силы в треугольнике "Россия — США — Китай". Америка, безусловно, будет стремиться выдавить нас с прежних рынков, что мы и наблюдаем после начала Специальной военной операции (СВО) вокруг ситуации, которая складывается в Европейском Союзе.
Поэтому нам придется "толкаться локтями". Мотивы американцев понятны, но мы должны действовать жестко и прагматично, опираясь на национальные интересы.
13 апреля, 19:14От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине Зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич проанализировал, как Россия использует атомную энергетику для решения геополитических вызовов, в том числе связанных с Ираном и Украиной. А также объяснил, почему Египту и Венгрии российские АЭС нужнее, чем самой России.
— Глава МИД также упомянул, что американцы претендуют на контроль над транзитом газа через Украину и могут выкупить доли европейцев в "Северных потоках", чтобы их восстановить. Как вообще "Северные потоки" фигурируют в этой теме? Они же повреждены, а европейцы с 2027 года вводят запрет на импорт российского газа.
— Этот вопрос нужно разделить на три части. Первая — техническая: восстановить или комплексно модернизировать "Северные потоки" возможно, несмотря на повреждения. Вторая — экономическая: во сколько это обойдется поставщикам. Третья — политическая. "Северные потоки" — это две стороны: Россия и ЕС. Если будет политическая воля и управленческие решения с нашей стороны, любые действия возможны.
Пока же, кроме вербальных интервенций политиков, я не вижу предпосылок. Сами европейцы планируют отказываться от нашего газа. Здесь нужно играть в упомянутом мною треугольнике сил. Наш президент делал соответствующие заявления, теперь посмотрим на решения бывших партнеров, а ныне — откровенных недругов из ЕС.
— А технически американцы могут как-то "забрать" контроль над этими потоками у нас?
— Забрать — нет. Если они предложат условия, которые нас устроят, можно говорить о компромиссе, но сама труба не представляет ценности без ресурсной базы. Газ в "Северных потоках" — российский. Будет решение России о поставках — будет смысл говорить о возобновлении работы инфраструктуры. Сами "Северные потоки" — меньшая сложность, нежели отсутствие политических договоренностей с РФ, которых пока что нет.
— Сейчас наш трубопроводный газ всё еще получают Греция, Венгрия, Словакия и балканские страны. Какова вероятность полной остановки этих поставок?
— Теоретически ничего нельзя исключать. Мы живем в эпоху глобальной турбулентности, когда политика довлеет над экономическим расчетом. При усилении санкций или инфраструктурных ограничениях поставки могут прекратиться.
Однако, пока есть политическая воля и коммерческий интерес, эти связи будут сохраняться. Энергетика для Центральной Европы — вопрос экономической стабильности. Россия десятилетиями подтверждала статус надежного партнера. Думаю, Венгрия и Словакия будут держаться за это сотрудничество обеими руками до последнего.
— Кстати, о Венгрии и нефтепроводе "Дружба". Было много спекуляций со стороны Зеленского на этот счет. Каким вы видите будущее этого маршрута?
— Большее видится на расстоянии. Многое, если не все, в данном случае будет зависеть от результатов СВО. Украина сегодня действует не самостоятельно, а выступает как прокси-сила Запада. Я убежден: нам нужно добиться безоговорочной капитуляции Киева. А дальше вопросы восстановления энергетической инфраструктуры и использования логистических возможностей Украины для поставок на Запад можно будет обсуждать отдельно.
Прагматичный подход должен взять верх. Эта инфраструктура исправно работала 50 лет, и её объективные преимущества нужно использовать. Те объективные возможности, которые сегодня предоставляет логистическое, географическое и иное положение с участием России, нужно максимально использовать. Надеюсь, что политики в Европейском Союзе, несмотря на их антироссийские заявления, все-таки в целом выгоду взаимодействия с нами понимают.
14 мая, 12:00Игорь Юшков: России нужны свои арктические газовозы, чтобы США не смогли выдавить ее с рынка энергетикиЕвропейцы приняли целенаправленную программу по полному отказу от российского нефти и газа. Они уже покупают энергоресурсы у других источников. Это вредно для их экономики. Денег у них становится меньше. Но это не значит, что без российского газа они заморозятся. Просто платить будут больше за оставшиеся поставки
— Специалисты рекомендуют России самой учиться строить крупнотоннажные СПГ-заводы и арктические газовозы (суда высокого арктического класса), чтобы иметь возможность вывозить его до рынков потребителей. Что нам для этого нужно: деньги, кадры, материалы? И могут ли предприятия Донбасса и Новороссии участвовать в этом?
— Структура газового рынка сильно изменилась в последние годы: раньше была жесткая привязка к трубе, сегодня, как вы верно заметили, сжиженный природный газ (СПГ) "развязывает руки" государствам, которые обладают этим сырьем. Для России усиление позиций в СПГ — приоритет. Наши уникальные преимущества — Арктика, Севморпуть и Дальний Восток. Это задача на десятилетия: разработка собственных технологий сжижения, локализация оборудования, строительство судов ледового класса.
Что касается Новороссии и Донбасса, то предприятия этих регионов, учитывая их металлургический и машиностроительный потенциал, накопленный с советских времен, могли бы производить отдельные компоненты. Но важно помнить: крупнотоннажные СПГ-проекты все-таки должны быть привязаны не только к сырьевой базе, но и к портовой инфраструктуре.
Поэтому предприятия Новороссии и Донбасса в совокупности с арктическими и дальневосточными локациями могли бы, конечно, решить одну из ключевых задач, связанную с увеличением объемов производства сжиженного и природного газа и его поставок на зарубежные рынки.
Что касается газовозов: либо мы приложим максимум финансовых, организационных, управленческих, административно-технологических усилий и сохраним долю на рынке, либо потеряем нишу, и догонять будет очень тяжело. Я вижу, что на уровне стратегического планирования решения принимаются. Есть воля — будет результат.
Это стратегическая задача на долгий период. Нужны инвестиции в десятки миллиардов долларов. Но такие суммы нам по плечу. Проекты, связанные с освоением месторождений нефти и газа, постройкой логистической инфраструктуры — это всегда "длинные" и большие деньги. Здесь нет ничего сверхъестественного, по такому принципу отрасль развивалась десятилетиями.
— Помимо Индии и Китая, есть ли у нас альтернативные рынки? Некоторые страны боятся покупать наши ресурсы из-за санкций. Есть ли бизнес-инструменты, чтобы нивелировать этот страх?
— Задача сложная. Санкции направлены именно на то, чтобы запереть нас на рынках Китая и Индии и снизить глобальное присутствие России на нефтяных и газовых рынках. Конечно, инструментарий в части расширения рынков существует, но это требует комплексной государственной политики.
Во-первых, нужен переход на расчеты в национальных валютах и создание альтернативной финансовой инфраструктуры (клиринг, страхование). Во-вторых, необходимо развитие собственного флота (теневой флот помог тактически ответить на санкции, но стратегически нужны системные решения). В-третьих, важно создать гибкую ценовую политику и инвестировать в переработку на территории стран-партнеров. Мы должны не просто экспортировать сырье, а участвовать в создании добавленной стоимости.
Поэтому, думаю, механизмы, которые сегодня используются через межправительственные соглашения, госгарантии, многосторонние форматы типа БРИКС, ШОС, а также создание альтернативных механизмов страхования и арбитража — все это позволяет решить нам задачи, о которых вы спросили.
Вчера, 06:00Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭСЕсли в ближайшее время Ормузский пролив не откроют для нефтяного трафика, ситуация грозит перерасти в катастрофу, поскольку доступных для биржевой торговли нефтяных запасов осталось лишь на несколько недель.
— Вернемся к заявлениям Сергея Лаврова о Венесуэле. Он отметил, что США пытаются установить контроль над сотрудничеством, которое Венесуэла вела с "Роснефтью". Есть риски, что новые власти Венесуэлы аннулируют российские доли, чтобы показать лояльность Трампу. Насколько это реально и как повлияет на нашу экономику?
— Венесуэла — мировой лидер по запасам нефти, поэтому на нее такое внимание сейчас обращено. США через шантаж пытаются нарастить там свою ресурсную базу и выдавить нас из Южной Америки. Наша задача — искать асимметричные ответы.
Что касается экономики: проекты "Роснефти" и "Лукойла" там имели скорее локальное значение, о чем я не раз упоминал в наших интервью. Говорить о существенных потерях для российского бюджета в случае их остановки было бы неправильно. Геополитика — это игра в долгую. Уверен, Россия еще обязательно скажет свое слово в Западном полушарии.
— А что касается Ближнего Востока и Ирана — какие там у нас перспективы?
— Нужно отдать должное Ирану: он единственный самостоятельный игрок в регионе, не являющийся сателлитом США в отличие от Катара, ОЭА, Саудовской Аравии, Кувейта, Израиля.
Для нас критически важны следующие направления в сотрудничестве с Ираном. Во-первых, развитие международного транспортного коридора "Север — Юг". Во-вторых, координация с Ираном как одним из крупнейших производителей нефти в рамках ОПЕК-плюс и их соглашений, а также взаимные инвестиции в нефтехимию, переработку, создание и развитие совместных финансовых механизмов. В третьих, и для Москвы, и для Тегерана важно сотрудничество в сфере Военно-промышленного комплекса (ВПК).
Я искренне надеюсь, что Ирану, в том числе при нашей поддержке, удастся выстоять в жестком противостоянии с противниками. Уверен, стратегическая ось "Россия — Иран" будет только набирать силу, потому что это и стабильность Каспийского региона, и наши дополнительные возможности на Ближнем Востоке — логистика, финансы, продовольственные узлы.
— Объединенные Арабские Эмираты официально вышли из ОПЕК и более широкого альянса ОПЕК+. Что дальше будет с организацией и как это повлияет на нас?
— Спрос на углеводороды будет расти. Противостояние между ОПЕК и странами-потребителями (прежде всего США) длится десятилетиями. Я думаю, из этого энергетического шторма мы выйдем с преференциями. Мы отстаиваем свои интересы и усиливаемся там, где это возможно.
— Чуть больше об украинском направлении. Как сейчас обстоят дела на Запорожской АЭС? Что-то изменилось в вопросе контроля и безопасности?
— Станция под нашим полным контролем и находится в режиме холодного останова. Это крупнейшая АЭС в Европе и колоссальный потенциал в виде чистой электроэнергии для нескольких регионов РФ на десятилетия вперед. По мере завершения СВО мы будем выводить эту АЭС на проектную мощность. Модернизация ЗАЭС — приоритет для "Росатома".
— В последние дни участились взаимные энергетические удары Украины и России. Как вы считаете, изменилась ли наша стратегия в этом вопросе и каков эффект?
— Как человек, отдавший энергетике более 20 лет, скажу: в мирное время это "кровеносная система" экономики, а в условиях войны она выходит на первый план. Если акт о капитуляции Украины не подписан, значит, нужно наращивать силу наших ударов, в том числе по энергетике противника, независимо от его поддержки Запада. Нам нужно гнуть свою линию до победного конца.
Тем временем Россия вступает в технологическую гонку, от которой будет зависеть в том числе наша победа. Более подробно об этом — в интервью Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений.
Подписывайся на