Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
© Фото : коллаж Украина.Ру
© Фото : коллаж Украина.Ру
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 июня сообщают украинские СМИ
Формальный повод — поздравление президента США с днем рождения. Однако, как водится, за праздничными словами скрывалась вполне конкретная повестка: стороны обсудили дальнейшие переговоры и ряд других вопросов.
Напомним, завтра во французском Эвиане стартует саммит G7. Зеленский и Трамп должны там пересечься, но отдельной личной встречи пока не запланировано. В Белом доме говорят, что ее не будет, в Киеве надеются, что "еще может быть достигнута".
Звонок в канун саммита — явная попытка Зеленского пробить личную аудиенцию. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
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