https://ukraina.ru/20260614/zelenskiy-i-tramp-proveli-telefonnyy-razgovor--1080188082.html

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор - 14.06.2026 Украина.ру

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 июня сообщают украинские СМИ

2026-06-14T17:59

2026-06-14T17:59

2026-06-14T17:59

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сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

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Формальный повод — поздравление президента США с днем рождения. Однако, как водится, за праздничными словами скрывалась вполне конкретная повестка: стороны обсудили дальнейшие переговоры и ряд других вопросов. Напомним, завтра во французском Эвиане стартует саммит G7. Зеленский и Трамп должны там пересечься, но отдельной личной встречи пока не запланировано. В Белом доме говорят, что ее не будет, в Киеве надеются, что "еще может быть достигнута". Звонок в канун саммита — явная попытка Зеленского пробить личную аудиенцию. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкцииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп