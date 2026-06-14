Зеленский и Трамп провели телефонный разговор - 14.06.2026 Украина.ру
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Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор - 14.06.2026 Украина.ру
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 июня сообщают украинские СМИ
2026-06-14T17:59
2026-06-14T17:59
новости
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владимир зеленский
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Формальный повод — поздравление президента США с днем рождения. Однако, как водится, за праздничными словами скрывалась вполне конкретная повестка: стороны обсудили дальнейшие переговоры и ряд других вопросов. Напомним, завтра во французском Эвиане стартует саммит G7. Зеленский и Трамп должны там пересечься, но отдельной личной встречи пока не запланировано. В Белом доме говорят, что ее не будет, в Киеве надеются, что "еще может быть достигнута". Звонок в канун саммита — явная попытка Зеленского пробить личную аудиенцию. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкцииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

17:59 14.06.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 июня сообщают украинские СМИ
Формальный повод — поздравление президента США с днем рождения. Однако, как водится, за праздничными словами скрывалась вполне конкретная повестка: стороны обсудили дальнейшие переговоры и ряд других вопросов.
Напомним, завтра во французском Эвиане стартует саммит G7. Зеленский и Трамп должны там пересечься, но отдельной личной встречи пока не запланировано. В Белом доме говорят, что ее не будет, в Киеве надеются, что "еще может быть достигнута".
Звонок в канун саммита — явная попытка Зеленского пробить личную аудиенцию. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
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