Окружение, которого "не заметили": как российские войска взяли Константиновку - 14.06.2026 Украина.ру
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Окружение, которого "не заметили": как российские войска взяли Константиновку
Окружение, которого "не заметили": как российские войска взяли Константиновку - 14.06.2026 Украина.ру
Окружение, которого "не заметили": как российские войска взяли Константиновку
Украинское командование не поверило в то, что российские штурмовики зашли в Константиновку и взяли местную группировку ВСУ в окружение. Об этом рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Яриус"
2026-06-14T12:18
2026-06-14T12:18
сво
спецоперация
константиновка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мид
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Российские штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск зашли в Константиновку и взяли украинских военных на данном участке в окружение. Однако, как рассказал РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 с позывным "Яриус", украинское командование отказывалось в это верить."Их командование не верило и думало, что какие-то, может быть, группки были наши, которые чудом зашли. А их намного больше было. Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль", — рассказал он.По словам командира роты, российские штурмовики применяли тактику малых диверсионных групп. Это позволяло накапливаться в городе, производить зачистку и продвигаться дальше."Тактика современной войны уже заточена под работу малых групп. Маленькие диверсионные группки заливаются в большой город. Где-то нужно было обходить, где-то выйти в тыл, во фланг противнику. И уже когда поднакопились, начали проводить зачистку", — пояснил "Яриус".Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся ключевым логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.Ранее 14 июня телеграм-канал "Фронтовая птичка" сообщил, что в Константиновке (ДНР) российские подразделения продолжают наступление при поддержке бронетехники и авиации. Подробнее в материале ВС РФ успешно продвигаются в КонстантиновкеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, константиновка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мид, украина.ру
СВО, Спецоперация, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МИД, Украина.ру

Окружение, которого "не заметили": как российские войска взяли Константиновку

12:18 14.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинское командование не поверило в то, что российские штурмовики зашли в Константиновку и взяли местную группировку ВСУ в окружение. Об этом рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Яриус"
Российские штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск зашли в Константиновку и взяли украинских военных на данном участке в окружение. Однако, как рассказал РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 с позывным "Яриус", украинское командование отказывалось в это верить.
"Их командование не верило и думало, что какие-то, может быть, группки были наши, которые чудом зашли. А их намного больше было. Город был уже практически взят в окружение и под наш контроль", — рассказал он.
По словам командира роты, российские штурмовики применяли тактику малых диверсионных групп. Это позволяло накапливаться в городе, производить зачистку и продвигаться дальше.
"Тактика современной войны уже заточена под работу малых групп. Маленькие диверсионные группки заливаются в большой город. Где-то нужно было обходить, где-то выйти в тыл, во фланг противнику. И уже когда поднакопились, начали проводить зачистку", — пояснил "Яриус".
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся ключевым логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации.
Ранее 14 июня телеграм-канал "Фронтовая птичка" сообщил, что в Константиновке (ДНР) российские подразделения продолжают наступление при поддержке бронетехники и авиации. Подробнее в материале ВС РФ успешно продвигаются в Константиновке
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