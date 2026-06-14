https://ukraina.ru/20260614/zelenskiy-edet-na-g7-s-tremya-trebovaniyami-k-trampu-rakety-dengi-sanktsii-1080187758.html

Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции

Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции - 14.06.2026 Украина.ру

Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции

Саммит "Большой семерки" стартует завтра во французском Эвиане, и у Владимира Зеленского есть четкий план: выжать из президента США Дональда Трампа максимум. Об 14 июня пишет издание Politico

2026-06-14T17:19

2026-06-14T17:19

2026-06-14T17:19

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По словам авторов издания, Киев и европейские лидеры попытаются убедить президента США в трех вещах. Первое — ракеты. Зеленский будет добиваться ускорения поставок ракет к системам Patriot и, возможно, дальнобойного оружия. По данным издания, украинский лидер хочет получить от США разрешение на производство перехватчиков Patriot внутри страны, а Германию просит предоставить десятки ракет из своих запасов в обмен на те, что Киев произведет позже. Politico отмечает: нынешние удары ВСУ по российской логистике и успехи в "войне дронов" дают союзникам редкую возможность убедить Трампа восполнить пробелы в ПВО и дальнобойном вооружении. Второе — деньги. Европейцы хотят, чтобы Трамп возобновил поддержку Украины, а страны G7 аккумулировали дополнительные средства. "Сегодня европейцы берут на себя почти 100 процентов помощи Украине, но для наших партнеров по G7, в частности США, по-прежнему важно продолжать вносить свой вклад", — заявил дипломат из одной из крупных стран ЕС. ЕС уже покрыл финансовые потребности Киева на ближайшие месяцы за счет кредита в 90 миллиардов евро, но Киеву нужно еще минимум 20 миллиардов, чтобы "удвоить успехи на поле боя". Третье — санкции. Украина давит на США и союзников для усиления экономического давления на Москву. ЕС принял 20-й пакет санкций, но воздержался от запрета на морские перевозки российских нефтяных танкеров, надеясь, что США поддержат этот шаг на саммите. При этом Politico отмечает: мировые лидеры, включая Трампа, встретятся с Зеленским на общей двухчасовой встрече, но личная беседа пока не запланирована. В Белом доме говорят, что встречи не будет, в Киеве надеются, что "еще может быть достигнута". Ранее европейцы заявляли, что попытаются убедить Трампа поддержать их план из пяти пунктов — завершение войны по линии фронта и ввод европейских войск в Украину. Это означает окончательный отказ от договоренностей в Анкоридже, по которым ВСУ должны покинуть Донбасс. Чем это может обернуться — вопрос открытый. Но ясно одно: Зеленский едет в Эвиан не за миром, а за новой порцией оружия, денег и санкций. И если Трамп снова скажет "нет", миссия Киева провалится с треском.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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