Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба

Искусственный интеллект с точки зрения стратегического превосходства — это примерно как атомная бомба когда-то. Это как если бы в 50-е годы кто-то пришел к СССР и попросил помочь с созданием атомного оружия. Помогут ли нам китайцы с ИИ? Если они в нас видят страну, которая может играть роль геополитического противовеса, могут и помочь.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский.Российский рубль стал лидером по темпам укрепления к доллару среди мировых валют, сообщает Bloomberg. По данным агентства, с начала апреля рубль вырос примерно на 12 процентов и достиг уровня около 72,6 рубля за доллар. Это максимальное значение с 2023 года.- Дмитрий Олегович, каковы последствия укрепления рубля для российской и мировой экономики на фоне энергетического кризиса в мире и длительного конфликта на Украине?- Если вы соберете статистику подобных высказываний Bloomberg, то увидите, что они служат индикатором разворота тренда. Когда экономический мейнстрим замечает, что рубль становится самой лучшей валютой, это значит, что скоро этому тренду конец. Когда некое движение становится заметным, большинство людей уже не могут на нем зарабатывать, это закон рынка. Зарабатывают те, кто сформировал в нем свои позиции раньше.Вопрос в том, что будет дальше. Инфляция ведь никуда не девается. Произойдет или медленное ослабление рубля, или мы выскочим обратно вверх. Туда, откуда начался тренд на укрепление. Если опираться на прогнозы среднего курса рубля на этот год от Центробанка, скорее, второе. ЦБ понизил курс с 92 до 81,20 с учетом сырьевой конъюнктуры на глобальном рынке. Прогнозировать эти люди умеют. Чтобы среднее значение рубля вышло на отметку 81,20, с текущих уровней он должен подняться выше этих значений, чтобы усредниться. То есть 85 мы увидим в течение года. Думаю, это произойдет к концу года после подъема тарифов, который нагонит инфляционную войну. Так что это временное явление. На горизонте в квартал курс вернется обратно к 75-80.Но давайте поговорим о более приятных вещах. Высокие цены на нефть — это всерьез и надолго. 100 долларов за баррель — это навсегда. Нефть и так была слишком дешевой, она достигла бы цены в 100 долларов и так, только медленнее. Но ситуация на Ближнем Востоке послужила триггером. Когда США фактически захватили Венесуэлу, американские нефтяники отказались инвестировать добычу трудноизвлекаемых запасов нефти в этой стране из-за текущих цен. Чтобы туда вкладываться, нужны были цены от 100 и выше. Возможен рост и от нынешних уровней цен. Это покажет военно-политическая ситуация в Заливе.То есть страхи о том, что у нас будут большие бюджетные проблемы, которые будоражили умы еще в начале года, уходят. Нам не нужно серьезно пересматривать бюджет. Можем продолжать жить, не закручивая гайки.- А воевать?- И воевать в том же духе. Но плохая новость в том, что воевать в том же духе значит воевать неэффективно. Освобождение новых населенных пунктов условно, потому что на самом деле расширяется серая зона. То есть из-за развития ударных средств поражения тот или иной населенный пункт может считаться формально освобожденным, а фактически там нельзя находиться. Так называемая килл-зона растет.Противник здесь по некоторым вопросам демонстрирует технологическое превосходство, обусловленное продвинутыми средствами связи. Нам надо наращивать усилия, чтобы переломить ход войны в свою пользу. У нас не конец войны, это условный 1943 год. Война будет принимать более тяжелый характер. Вражеские дроны уже долетают до Москвы.Чтобы побеждать, нам нужно больше денег. И есть надежда, что нефтяной рынок нам их даст. Думаю, что Трамп зарубился с Ираном всерьез, и с этой темы уже не слезет. И Америку это слабит. Никаких иллюзий по поводу "духа Анкориджа, быть не должно. Это как была враждебная страна для нас, такой и остается. США не настолько враждебны, как Европа, но не дружественная точно. Штаты, предоставляя Украине разведданные, ведут себя как сторона конфликта, а пытаются выступать посредником.Чтобы изменение конъюнктуры сконвертировать в рубли, курс рубля должен быть постоянным. Соответственно цена на нефть в рублях будет выше. Негативным эффектом будет то, что у нас останется повышенный инфляционный фон. Но это уже вопросы к внутреннему регулированию.Так что рост цен на нефть — это прекрасно. Хорошо, если Иран станет для Америки вторым Вьетнамом. Иран, конечно, жаль, но не настолько, чтобы не радоваться выгоде, которую нашей стране дает эта ситуация. Поэтому Иран надо поддерживать, чтобы создавать американцам все больше проблем. Чтобы воспользоваться этой конъюнктурой, курс доллара должен быть 80 и оставаться стабильным. А расходы бюджета на оборону и безопасность должны расти. Денег должно хватить на победу в войне.- Тем более у России есть почти безграничный рынок энергоресурсов в виде Юго-восточной Азии. Какие выводы можно сделать по поводу открытой части переговоров Путина и Си Цзиньпина?- Открытая часть переговоров ритуальная. Мы не знаем, о чем они на самом деле договорились. Там явно принимались далеко идущие решения. Вообще, чаепитие для китайцев — это сакральное мероприятие. Посмотрим, как это будет отражаться на взаимоотношениях двух стран. Ясно, что они становятся сильно теснее. Но это не значит, что выгоднее. Если мы принимаем на себя роль стратегического тыла Китая, то можем принять на себя обязательства продавать нефть и газ по фиксированным ценам независимо от глобальной конъюнктуры.Но то, что у нас со стороны Китая нет угрозы, а есть дружественный нейтралитет, хотя хотелось бы видеть Пекин в союзниках, чтобы он более активную позицию занимал по отношению к России. Например, перекрыл бы поставки компонентов для производства беспилотных систем Европе.Чтобы я ответил людям, которые очень сильно радуются энергетическому кризису? То, что Азия сильного роста цен на нефть не выдержит. Есть некий предел, до которого цены на нефть растут, а потом вызывают рецессию. Так что это не безграничный рынок. Если в мире начнется глобальный кризис, это станет естественным ограничителем. Пока что все для нас позитивно. Но риски есть, их надо держать в голове.- Рассуждая о взаимоотношениях с Китаем, мы чаще говорим об объемах торговли, поставках энергоносителей. В этот раз Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны развивать новые направления для роста в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта и технологий. Чем китайцы могут нам помочь в сфере ИИ?- Открыть свои модели. Это очень тонкий вопрос. Искусственный интеллект с точки зрения стратегического превосходства — это примерно как атомная бомба когда-то. Это как если бы в 50-е годы кто-то пришел к Советскому Союзу и попросил помочь с созданием атомного оружия. Индусам мы помогли. А американцы тогда помогли пакистанцам, это была игра сверхдержав.Помогут ли нам китайцы с ИИ? Если они в нас видят страну, которая может играть роль геополитического противовеса, могут и помочь. Это мы узнаем только в развитии темы. Нам нужны чипы, которые мы не делаем. И модели, которые есть у китайцев.Это стратегический вопрос. Пока в мире есть две цифровые сверхдержавы в мире. Это США и Китай. Пока к ним никто даже близко не подошел по уровню технологий. Европа отстала навсегда.- Компания "Палантир", подрядчик Пентагона, тем временем собирается заменить концепцию ядерного сдерживания искусственным интеллектом.- Илон Маск первым среди технологических лидеров поднял вопрос об ограничении искусственного интеллекта. Как есть пакт о нераспространении ядерного оружия, так должен быть пакт, который ограничивает развитие ИИ. Если эта тема выйдет из-под контроля, это будет пострашнее атомной бомбы, потому что бесконтрольная цифровизация управления может привести к непредсказуемым результатам для людей. Антиутопии вполне могут стать реальностью.

