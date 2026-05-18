ВСУ отступают и "зарываются в оборону" — военный эксперт о ситуации в Купянске
На Купянском направлении в зоне ответственности группировки войск "Запад" противник полностью утратил инициативу. Украинское командование даже не пытается опровергнуть оперативно-тактический успех российской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
05:45 18.05.2026 (обновлено: 12:21 18.05.2026)
 
На Купянском направлении в зоне ответственности группировки войск "Запад" противник полностью утратил инициативу. Украинское командование даже не пытается опровергнуть оперативно-тактический успех российской армии. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Описывая ситуацию на Купянском направлении, эксперт подчеркнул, что противник окончательно потерял контроль. "Противник окончательно утратил возможность контратаковать, отступая и зарываясь в глухую оборону. При этом резервы, которые подтягивает ВСУ, решить проблему не могут. Они просто пополняют список потерь" , — заявил собеседник издания.
По словам Алехина, на Двуречанском участке подразделения ВС РФ продвигаются вперед. "Особо стоит отметить снижение интенсивности применения противником разведывательных БПЛА, ударных FPV-дронов и тяжёлых октокоптеров типа "Баба-Яга", — добавил он.
Эксперт также рассказал о ситуации в самом Купянске. "ВСУ прекратили попытки отправить своих штурмовиков на "смерть" в сам город, сосредоточившись на удержании позиций западнее. Они поняли, что лезть в Купянск — самоубийство", — сообщил Алехин.
Говоря о попытках переправы ВСУ через Оскол, эксперт отметил их безуспешность. "Несмотря на снижение уровня воды в реке, подойти к переправам и перейти реку у противника нет возможности. Беспилотники и артиллерия уничтожают живую силу и бронетехнику еще на подходе к берегу. Логистика врага под Красным Лиманом практически парализована", — резюмировал Геннадий Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен" на сайте Украина.ру.
Про технические аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
