https://ukraina.ru/20260717/popytka-perevorota-na-ukraine-osvobozhdenie-donbassa-do-kontsa-2026-khronika-sobytiy-na-utro-17-iyulya--1081570879.html

Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля

Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля - 17.07.2026 Украина.ру

Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля

В Раде требуют арестовать Михаила Федорова за госизмену и попытку переворота. Тем временем российские войска делают ставку на успехи фронта: известный телеведущий Владимир Соловьёв допустил освобождение Донбасса до конца 2026 года

2026-07-17T11:25

2026-07-17T11:25

2026-07-17T11:25

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"Картонный майдан" не утихаетОтставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины обернулась новым витком политического кризиса. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Федоров должен быть привлечен к ответственности за публичную критику руководства страны, а также обвинил его в попытке государственного переворота и государственной измене."В принципе Зеленский в данной ситуации должен арестовать Федорова по обвинению в государственной измене и попытке переворота", — заявил Кучеренко в беседе с журналисткой Ланой Шевчук. Свои заявления депутат связал с тем, что Федоров, находясь в статусе исполняющего обязанности министра обороны, публично выступил с критикой руководства страны, включая главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Кучеренко подчеркнул, что рассматривать ситуацию стоит не как обычный политический спор, а как вопрос взаимоотношений между верховным главнокомандующим и руководителем оборонного ведомства, что требует оценки в соответствии с украинским законодательством.Впрочем, обвинения в госизмене — это, скорее, политический жест, чем реальная юридическая перспектива. Власть в Киеве, которая постоянно балансирует между митингами и внутриэлитными склоками, предпочитает не создавать себе лишних проблем в виде нового громкого судебного процесса. Тем временем западные СМИ уже оценили кадровую чехарду в Киеве как "неудачный манёвр". Французская Le Monde назвала перестановку в украинском кабмине спровоцировавшим политический кризис решением, а швейцарская Tages-Anzeiger пишет, что увольнение Федорова связано со страхом Зеленского перед политическими конкурентами и заботой о сохранении власти.Напомним, сразу после отставки Федорова на Украине начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В Киеве и Львове, а также в Харькове, Одессе, Тернополе, Кривом Роге и Днепропетровске десятки людей вышли с плакатами, требуя вернуть экс-министра. Поддержку Федорову выразил и заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, который подал рапорт об отставке, заявив, что увольнение министра — это "большое зло для обороноспособности страны". В ответ на это сам Федоров заявил, что Сырский не был готов открыто обсуждать существующие проблемы в армии и вместо этого "плел интриги", а также придумал, как расколоть страну.Пока политические элиты пытаются переложить ответственность друг на друга, на фронте у ВСУ — очередные проблемы, а в тылу — новый протестный всплеск. Владимир Зеленский же между тем продолжает кадровые перестановки — уже уволены главы Киева, Киевской и Николаевской областей. Временно исполняющими обязанности назначены Руслан Олейник (Киевская ОВА) и Георгий Решетилов (Николаевская ОВА).Донбасс будет освобожден до конца года?Известный телеведущий Владимир Соловьёв в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года. По его словам, также возможен переход под контроль Значительной части Запорожской и Херсонской областей.Телеведущий также отметил, что продолжающиеся обстрелы российской территории могут привести к необходимости создания дополнительных мер безопасности. "Мы видим, как киевский режим продолжает террористические атаки на мирные города. Это требует от нас адекватных ответных шагов", — подчеркнул он.Соловьёв также отверг утверждения западных СМИ о значительных потерях армии России в зоне конфликта. Он назвал такие оценки пропагандой и заявил, что потери РФ остаются небольшими. "Соотношение потерь можно оценить по данным об обменах телами погибших и другим объективным показателям. Западные цифры — это просто попытка создать ложную картину", — отметил телеведущий.В Москве отмечают, что освобождение Донбасса и новых регионов является одной из ключевых целей, и российские войска продолжат выполнение поставленных задач, несмотря на попытки Запада затянуть конфликт и сохранить киевский режим. Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь с 16 на 17 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 16 июля до 08.00 17 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 13 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым.Военкоры Телеграм-канала "Два майора" опубликовали фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Сумском направлении стрелковые бои идут в Шосткинском районе — в населенных пунктах Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе бои развернулись в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, а также в селе Новая Сечь и поселке Хотень. Командование ВСУ, осознавая угрозу прорыва, перебрасывает в Сумскую область дополнительные подразделения, пытаясь стабилизировать оборону.С Купянского направления поступают сообщения о большом количестве дронов в городской застройке. Одновременно с этим фиксируется развитие наступательных действий российских войск на восточном берегу реки Оскол, что создает угрозу для логистических цепочек противника.В Красном Лимане российские подразделения продолжают удерживать и защищать городскую застройку. Севернее, у населенного пункта Редкодуб, противник предпринимает встречные действия, пытаясь перехватить инициативу, однако успеха не имеет.На Добропольском направлении российские войска ведут тяжелые бои в Белицком, продолжая продвижение к стратегически важным рубежам.С Запорожского фронта сообщают о позиционных боях у Степногорска. Российские подразделения продолжают предпринимать усилия для продвижения севернее на правом фланге, расширяя зоны контроля и создавая условия для дальнейшего наступления.

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