Главное за ночь 17 июля - 17.07.2026 Украина.ру
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Главное за ночь 17 июля
Главное за ночь 17 июля - 17.07.2026 Украина.ру
Главное за ночь 17 июля
Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал за 2025 год зарплаты в четырех разных местах, 1,46 миллиона долларов наличными и 28 предметов роскоши. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T08:27
2026-07-17T08:45
сша
украина
донецкая народная республика
сергей корецкий
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
рада
новости
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В четверг Рада назначила бывшего главу "Нафтогаза" Корецкого главой кабмина Украины. Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Корецкий является ставленником соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.🟦 Сотрудники ФСБ задержали в ДНР администратора телеграм-канала, регулярно публиковавшего кадры прилетов. По данным ведомства, ВСУ использовали эти видео для подтверждения результатов ударов и ведения информационно-подрывной деятельности.🟦 В 2025 году по льготной квоте в колледжи поступили 46 тысяч участников СВО и их детей. Самыми популярными направлениями стали лечебное дело, IT и техническое обслуживание автомобилей.🟦 Остановка экспорта дизтоплива из России начала отражаться и на других странах. По данным Platts, дизтопливо в Северо-Западной Европе на 13 июля подорожало до 70,3 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с 23 мартаЦены в Средиземноморье обновили максимум с 22 мая. Рост цен на европейских базисах ускорился, а ключевым импортерам, таким как Турция и Бразилия, придется использовать запасы либо наращивать закупки из других стран.🟦 Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен высказываниями израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, раскритиковавшего планы Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.🟦 Оператор телесуфлера Трампа заработал около 100 тысяч долларов, делая ставки на то, какие слова президент использует в своих выступлениях, сообщает ABC News.🟦 SpaceX отложила 13-й испытательный запуск ракеты Starship, запланированный на 16 июля. По словам Илона Маска, испытание было прервано после того, как часть двигателей ракеты не запустилась.🟦 Американские военные высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для проведения досмотра, сообщило Центральное командование ВС США. Также утверждается, что американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду, и вывели из строя ещё одно.🟦 Иран нанес удар по лагерю Аль-Дхиль в Бахрейне, где размещены американские военные. Кроме того, КСИР атаковал центр управления спецоперациями США в Сирии, сообщает агентство Tasnim.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.
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Новости
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сша, украина, донецкая народная республика, сергей корецкий, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, рада, новости
США, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Корецкий, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Рада, Новости

Главное за ночь 17 июля

08:27 17.07.2026 (обновлено: 08:45 17.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал за 2025 год зарплаты в четырех разных местах, 1,46 миллиона долларов наличными и 28 предметов роскоши. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
В четверг Рада назначила бывшего главу "Нафтогаза" Корецкого главой кабмина Украины. Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Корецкий является ставленником соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.
🟦 Сотрудники ФСБ задержали в ДНР администратора телеграм-канала, регулярно публиковавшего кадры прилетов. По данным ведомства, ВСУ использовали эти видео для подтверждения результатов ударов и ведения информационно-подрывной деятельности.
🟦 В 2025 году по льготной квоте в колледжи поступили 46 тысяч участников СВО и их детей. Самыми популярными направлениями стали лечебное дело, IT и техническое обслуживание автомобилей.
🟦 Остановка экспорта дизтоплива из России начала отражаться и на других странах. По данным Platts, дизтопливо в Северо-Западной Европе на 13 июля подорожало до 70,3 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с 23 марта

Цены в Средиземноморье обновили максимум с 22 мая. Рост цен на европейских базисах ускорился, а ключевым импортерам, таким как Турция и Бразилия, придется использовать запасы либо наращивать закупки из других стран.
🟦 Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен высказываниями израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, раскритиковавшего планы Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
🟦 Оператор телесуфлера Трампа заработал около 100 тысяч долларов, делая ставки на то, какие слова президент использует в своих выступлениях, сообщает ABC News.
🟦 SpaceX отложила 13-й испытательный запуск ракеты Starship, запланированный на 16 июля. По словам Илона Маска, испытание было прервано после того, как часть двигателей ракеты не запустилась.
🟦 Американские военные высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для проведения досмотра, сообщило Центральное командование ВС США. Также утверждается, что американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду, и вывели из строя ещё одно.
🟦 Иран нанес удар по лагерю Аль-Дхиль в Бахрейне, где размещены американские военные. Кроме того, КСИР атаковал центр управления спецоперациями США в Сирии, сообщает агентство Tasnim.
О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.
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СШАУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей КорецкийДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руРадаНовости
 
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