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Главное за ночь 17 июля

Главное за ночь 17 июля - 17.07.2026 Украина.ру

Главное за ночь 17 июля

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал за 2025 год зарплаты в четырех разных местах, 1,46 миллиона долларов наличными и 28 предметов роскоши. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T08:27

2026-07-17T08:27

2026-07-17T08:45

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В четверг Рада назначила бывшего главу "Нафтогаза" Корецкого главой кабмина Украины. Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Корецкий является ставленником соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.🟦 Сотрудники ФСБ задержали в ДНР администратора телеграм-канала, регулярно публиковавшего кадры прилетов. По данным ведомства, ВСУ использовали эти видео для подтверждения результатов ударов и ведения информационно-подрывной деятельности.🟦 В 2025 году по льготной квоте в колледжи поступили 46 тысяч участников СВО и их детей. Самыми популярными направлениями стали лечебное дело, IT и техническое обслуживание автомобилей.🟦 Остановка экспорта дизтоплива из России начала отражаться и на других странах. По данным Platts, дизтопливо в Северо-Западной Европе на 13 июля подорожало до 70,3 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с 23 мартаЦены в Средиземноморье обновили максимум с 22 мая. Рост цен на европейских базисах ускорился, а ключевым импортерам, таким как Турция и Бразилия, придется использовать запасы либо наращивать закупки из других стран.🟦 Президент США Дональд Трамп был крайне недоволен высказываниями израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, раскритиковавшего планы Вашингтона продать Турции истребители F-35, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.🟦 Оператор телесуфлера Трампа заработал около 100 тысяч долларов, делая ставки на то, какие слова президент использует в своих выступлениях, сообщает ABC News.🟦 SpaceX отложила 13-й испытательный запуск ракеты Starship, запланированный на 16 июля. По словам Илона Маска, испытание было прервано после того, как часть двигателей ракеты не запустилась.🟦 Американские военные высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для проведения досмотра, сообщило Центральное командование ВС США. Также утверждается, что американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду, и вывели из строя ещё одно.🟦 Иран нанес удар по лагерю Аль-Дхиль в Бахрейне, где размещены американские военные. Кроме того, КСИР атаковал центр управления спецоперациями США в Сирии, сообщает агентство Tasnim.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.

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сша, украина, донецкая народная республика, сергей корецкий, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, рада, новости