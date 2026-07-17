ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260717/vs-rf-snova-udarili-po-portam-ukrainy-novosti-svo-1081565703.html
ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО
ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО
Российские Вооруженные Силы в ночь на пятницу продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые используются в интересах грузоперевозок для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T09:55
2026-07-17T09:58
сво
спецоперация
россия
одесса
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_8997c53e5c6c9cc8d4b8204b0ce6ea37.jpg
В результате в портах Одесса и Черноморск Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.Кроме того, в порту Черноморск поражен пожарный катер.🟥 Взрывы раздаются в Изюме Харьковской области.🟥 В Киеве объявлена воздушная тревога.🟥 Россияне бьют по Николаеву, Сумам, Одессе, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской области, по временно оккупированному Запорожью.🟥 Над Одессой после ракетных ударов поднимается дым.🟥 Российские военные нанесли удар КАБами по району Терновской шахты (использовалась ВСУ как логистический узел для переброски тяжелой техники и снабжения) в Терновке Днепропетровской области. Под удар также попало расположенное рядом отделение "Новой почты". Сообщается о поражении складов, ремонтных мастерских и подъездных путей, на территории предприятия возник крупный пожар. 🟥 Войска РФ продвинулись к югу от Константиновки, в районе Иванополья.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
одесса
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068395236_138:0:775:478_1920x0_80_0_0_22d1852ce9da37d1427690ad8eeccfd6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО

09:55 17.07.2026 (обновлено: 09:58 17.07.2026)
 
© Фото : osnmedia.ru
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : osnmedia.ru
Читать в
ДзенTelegram
Российские Вооруженные Силы в ночь на пятницу продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые используются в интересах грузоперевозок для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
В результате в портах Одесса и Черноморск Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.
Кроме того, в порту Черноморск поражен пожарный катер.
🟥 Взрывы раздаются в Изюме Харьковской области.
🟥 В Киеве объявлена воздушная тревога.
🟥 Россияне бьют по Николаеву, Сумам, Одессе, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской области, по временно оккупированному Запорожью.
🟥 Над Одессой после ракетных ударов поднимается дым.
🟥 Российские военные нанесли удар КАБами по району Терновской шахты (использовалась ВСУ как логистический узел для переброски тяжелой техники и снабжения) в Терновке Днепропетровской области.
Под удар также попало расположенное рядом отделение "Новой почты".
Сообщается о поражении складов, ремонтных мастерских и подъездных путей, на территории предприятия возник крупный пожар.
🟥 Войска РФ продвинулись к югу от Константиновки, в районе Иванополья.
О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:05Удар ракеткой: Киев мстит своим спортсменам за решение МОК вернуть Россию в большую игру
09:56Кабмин Украины уволил руководителя Аппарата премьера и утвердил новых министров
09:55ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО
09:26В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота
09:26ПВО за ночь сбила почти 250 украинских дронов над Россией
09:16Павлив о том, как отставка Фёдорова и всего украинского правительства убила переговорный трек
08:55Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США
08:27Главное за ночь 17 июля
08:00Реквием рейсу Майк Отель – 17*. Заокеанский след злодеяния над Грабово
07:55Наемники ВСУ пытаются создать "второй фронт" в Африке - замглавы МИД РФ
07:41В какую мышеловку вскочил Трамп в Анкаре и какую роль в этом сыграла Украина — Евстафьев
07:30Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу над Ираном. Новости Ближнего Востока
06:30Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве
06:20Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ
06:10"Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ
06:00Американская парадигма: в век высоких технологий система ЖКХ в США работает на уровне прошлого века
05:45Исход битвы за Донбасс 3.0: военный эксперт об изменении логики кампании 2026 года
05:30"Русофобия перестает приносить доходы": Маркосян о смерти Грэма* и смене трендов в США
05:15"Константиновская болезнь": Рамм объяснил, почему ВСУ перестали контратаковать
05:00Данилов: Запад нацелен на стратегический ущерб России — переговоры сейчас невозможны
Лента новостейМолния