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ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО
ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО
Российские Вооруженные Силы в ночь на пятницу продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые используются в интересах грузоперевозок для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T09:55
2026-07-17T09:55
2026-07-17T09:58
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В результате в портах Одесса и Черноморск Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.Кроме того, в порту Черноморск поражен пожарный катер.🟥 Взрывы раздаются в Изюме Харьковской области.🟥 В Киеве объявлена воздушная тревога.🟥 Россияне бьют по Николаеву, Сумам, Одессе, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской области, по временно оккупированному Запорожью.🟥 Над Одессой после ракетных ударов поднимается дым.🟥 Российские военные нанесли удар КАБами по району Терновской шахты (использовалась ВСУ как логистический узел для переброски тяжелой техники и снабжения) в Терновке Днепропетровской области. Под удар также попало расположенное рядом отделение "Новой почты". Сообщается о поражении складов, ремонтных мастерских и подъездных путей, на территории предприятия возник крупный пожар. 🟥 Войска РФ продвинулись к югу от Константиновки, в районе Иванополья.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО
09:55 17.07.2026 (обновлено: 09:58 17.07.2026)
Российские Вооруженные Силы в ночь на пятницу продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые используются в интересах грузоперевозок для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру
В результате в портах Одесса и Черноморск Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.
Кроме того, в порту Черноморск поражен пожарный катер.
🟥 Взрывы раздаются в Изюме Харьковской области.
🟥 В Киеве объявлена воздушная тревога.
🟥 Россияне бьют по Николаеву, Сумам, Одессе, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской области, по временно оккупированному Запорожью.
🟥 Над Одессой после ракетных ударов поднимается дым.
🟥 Российские военные нанесли удар КАБами по району Терновской шахты (использовалась ВСУ как логистический узел для переброски тяжелой техники и снабжения) в Терновке Днепропетровской области.
Под удар также попало расположенное рядом отделение "Новой почты".
Сообщается о поражении складов, ремонтных мастерских и подъездных путей, на территории предприятия возник крупный пожар.
🟥 Войска РФ продвинулись к югу от Константиновки, в районе Иванополья.