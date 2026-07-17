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ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО

ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру

ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВО

Российские Вооруженные Силы в ночь на пятницу продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые используются в интересах грузоперевозок для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T09:55

2026-07-17T09:55

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В результате в портах Одесса и Черноморск Одесской области были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке БПЛА.Кроме того, в порту Черноморск поражен пожарный катер.🟥 Взрывы раздаются в Изюме Харьковской области.🟥 В Киеве объявлена воздушная тревога.🟥 Россияне бьют по Николаеву, Сумам, Одессе, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской области, по временно оккупированному Запорожью.🟥 Над Одессой после ракетных ударов поднимается дым.🟥 Российские военные нанесли удар КАБами по району Терновской шахты (использовалась ВСУ как логистический узел для переброски тяжелой техники и снабжения) в Терновке Днепропетровской области. Под удар также попало расположенное рядом отделение "Новой почты". Сообщается о поражении складов, ремонтных мастерских и подъездных путей, на территории предприятия возник крупный пожар. 🟥 Войска РФ продвинулись к югу от Константиновки, в районе Иванополья.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, одесса, украина, вооруженные силы украины, украина.ру