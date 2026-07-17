https://ukraina.ru/20260717/nastoyaschee-dostizhenie-diplomatii-kak-rossiya-ispolzovala-sammit-s-ssha-v-svoikh-interesakh-1081570472.html
"Настоящее достижение дипломатии": как Россия использовала саммит с США в своих интересах
"Настоящее достижение дипломатии": как Россия использовала саммит с США в своих интересах - 17.07.2026 Украина.ру
"Настоящее достижение дипломатии": как Россия использовала саммит с США в своих интересах
Почти год спустя после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске эксперты подвели итоги того, что дал Москве "дух Анкориджа". Об этом 17 июля написали российские СМИ
2026-07-17T11:00
2026-07-17T11:00
2026-07-17T11:30
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По оценкам аналитиков, главный результат — США перестали напрямую поставлять вооружения Украине и финансировать её бюджет. "Это кардинально снизило поставки снарядов и средств ПВО. Основную тяжесть снабжения теперь тянет Европа", — отмечает политолог Алексей Нечаев. По его словам, Москве удалось избежать сценария, при котором США и Европа выступали бы против России единым фронтом. "Почти год без этого — тысячи спасённых жизней и миллиарды сэкономленных рублей".Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко добавил, что после Анкориджа "говорить об изоляции России стало стыдно", а европейские страны вынуждены переходить к прямым закупкам, что создаёт им бюджетные сложности. "Воспользоваться тем, что республиканцы у власти, а Трамп способен к прямому диалогу, — это настоящее достижение отечественной дипломатии", — резюмировал эксперт."Дух Анкориджа" стал символом перезагрузки российско-американского диалога. Москва не питала иллюзий насчёт полной реализации договорённостей, но стратегическую задачу выполнила: снизила вовлечённость США в конфликт и выиграла время и ресурсы. Об этом – в материале Договор, которого не было, и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева
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Новости, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мир без границ
"Настоящее достижение дипломатии": как Россия использовала саммит с США в своих интересах
11:00 17.07.2026 (обновлено: 11:30 17.07.2026)
Почти год спустя после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске эксперты подвели итоги того, что дал Москве "дух Анкориджа". Об этом 17 июля написали российские СМИ
По оценкам аналитиков, главный результат — США перестали напрямую поставлять вооружения Украине и финансировать её бюджет.
"Это кардинально снизило поставки снарядов и средств ПВО. Основную тяжесть снабжения теперь тянет Европа", — отмечает политолог Алексей Нечаев.
По его словам, Москве удалось избежать сценария, при котором США и Европа выступали бы против России единым фронтом. "Почти год без этого — тысячи спасённых жизней и миллиарды сэкономленных рублей".
Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко добавил, что после Анкориджа "говорить об изоляции России стало стыдно", а европейские страны вынуждены переходить к прямым закупкам, что создаёт им бюджетные сложности.
"Воспользоваться тем, что республиканцы у власти, а Трамп способен к прямому диалогу, — это настоящее достижение отечественной дипломатии", — резюмировал эксперт.
"Дух Анкориджа" стал символом перезагрузки российско-американского диалога.
Москва не питала иллюзий насчёт полной реализации договорённостей, но стратегическую задачу выполнила: снизила вовлечённость США в конфликт и выиграла время и ресурсы. Об этом – в материале Договор, которого не было, и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева