https://ukraina.ru/20260717/nastoyaschee-dostizhenie-diplomatii-kak-rossiya-ispolzovala-sammit-s-ssha-v-svoikh-interesakh-1081570472.html

"Настоящее достижение дипломатии": как Россия использовала саммит с США в своих интересах

"Настоящее достижение дипломатии": как Россия использовала саммит с США в своих интересах - 17.07.2026 Украина.ру

"Настоящее достижение дипломатии": как Россия использовала саммит с США в своих интересах

Почти год спустя после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске эксперты подвели итоги того, что дал Москве "дух Анкориджа". Об этом 17 июля написали российские СМИ

2026-07-17T11:00

2026-07-17T11:00

2026-07-17T11:30

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По оценкам аналитиков, главный результат — США перестали напрямую поставлять вооружения Украине и финансировать её бюджет. "Это кардинально снизило поставки снарядов и средств ПВО. Основную тяжесть снабжения теперь тянет Европа", — отмечает политолог Алексей Нечаев. По его словам, Москве удалось избежать сценария, при котором США и Европа выступали бы против России единым фронтом. "Почти год без этого — тысячи спасённых жизней и миллиарды сэкономленных рублей".Профессор СПбГУ Станислав Ткаченко добавил, что после Анкориджа "говорить об изоляции России стало стыдно", а европейские страны вынуждены переходить к прямым закупкам, что создаёт им бюджетные сложности. "Воспользоваться тем, что республиканцы у власти, а Трамп способен к прямому диалогу, — это настоящее достижение отечественной дипломатии", — резюмировал эксперт."Дух Анкориджа" стал символом перезагрузки российско-американского диалога. Москва не питала иллюзий насчёт полной реализации договорённостей, но стратегическую задачу выполнила: снизила вовлечённость США в конфликт и выиграла время и ресурсы. Об этом – в материале Договор, которого не было, и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева

сша

россия

москва

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новости, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, мир без границ