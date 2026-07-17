Кабмин Украины уволил руководителя Аппарата премьера и утвердил новых министров
© Фото : Андрей Лубенский
Правительство Украины провело серию кадровых назначений после утверждения нового состава Кабинета министров Верховной Радой. Об этом 17 июля сообщает "РБК-Украина"
С должности руководителя Аппарата премьер-министра уволена Анна Иванченко.
Также отправлены в отставку и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков и замминистра обороны Оксана Ферчук — последняя назначена министром цифровой трансформации. Новым министром юстиции стал Денис Маслов, министром образования и науки — Андрей Бутенко, главой МВД — Иван Выговский, министром аграрной политики — Тарас Высоцкий.
Напомним, 16 июля Верховная Рада по представлению нового премьера Сергея Корецкого утвердила обновлённый состав Кабинета министров.
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