https://ukraina.ru/20260717/kabmin-ukrainy-uvolil-rukovoditelya-apparata-premera-i-utverdil-novykh-ministrov-1081569225.html

Кабмин Украины уволил руководителя Аппарата премьера и утвердил новых министров

Кабмин Украины уволил руководителя Аппарата премьера и утвердил новых министров - 17.07.2026 Украина.ру

Кабмин Украины уволил руководителя Аппарата премьера и утвердил новых министров

Правительство Украины провело серию кадровых назначений после утверждения нового состава Кабинета министров Верховной Радой. Об этом 17 июля сообщает "РБК-Украина"

2026-07-17T09:56

2026-07-17T09:56

2026-07-17T09:56

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кабмин

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С должности руководителя Аппарата премьер-министра уволена Анна Иванченко. Также отправлены в отставку и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков и замминистра обороны Оксана Ферчук — последняя назначена министром цифровой трансформации. Новым министром юстиции стал Денис Маслов, министром образования и науки — Андрей Бутенко, главой МВД — Иван Выговский, министром аграрной политики — Тарас Высоцкий.Напомним, 16 июля Верховная Рада по представлению нового премьера Сергея Корецкого утвердила обновлённый состав Кабинета министров.О других новостях к этому часу – в материале В Раде потребовали арестовать Фёдорова за попытку госпереворота на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сергей корецкий, александр федоров, кабинет министров, верховная рада, кабмин