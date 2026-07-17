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Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта
Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта - 17.07.2026 Украина.ру
Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта
Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция направили письмо еврокомиссару по спорту с призывом прекратить финансирование организаций, допустивших россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом 17 июля сообщает издание Reuters
2026-07-17T11:55
2026-07-17T11:55
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Под ударом — МОК, Всемирная федерация плавания и Международная федерация фехтования. В МОК ответили, что снятие санкций носит временный характер и не означает изменения общей позиции, однако решение об использовании флага и гимна на будущих Играх пока не принято."МОК вынужден ориентироваться в сложных реалиях и последствиях текущей геополитической ситуации", — заявил представитель МОК.Пока одни страны пытаются вернуть спорт к норме, другие продолжают истерику, требуя наказывать всех, кто не следует русофобской линии. Об этом – в материале Василия Стоякина Победителей не судят, но победа над Россией обернётся против победителейБольше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, эстония, дания, финляндия, мок, ес, reuters, мир без границ
Новости, Эстония, Дания, Финляндия, МОК, ЕС, Reuters, Мир без границ
Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта
11:55 17.07.2026 (обновлено: 12:17 17.07.2026)
Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция направили письмо еврокомиссару по спорту с призывом прекратить финансирование организаций, допустивших россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом 17 июля сообщает издание Reuters