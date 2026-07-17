https://ukraina.ru/20260717/pvo-za-noch-sbila-pochti-250-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1081565652.html
ПВО за ночь сбила почти 250 украинских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила почти 250 украинских дронов над Россией - 17.07.2026 Украина.ру
ПВО за ночь сбила почти 250 украинских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T09:26
2026-07-17T09:26
2026-07-17T09:26
сво
спецоперация
россия
краснодарский край
ставропольский край
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_fab98ba016d0336fd6037c471e530699.jpg
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Два БПЛА сбили над Тульской областью, уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений инфраструктуры не зафиксировано.Восемь дронов уничтожили над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, указал губернатор региона Владислав Шапша.А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" отметил, что дроны удалось сбить в пяти районах области: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком, Сальском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.О других событиях - в материале "Сдаем Красный Лиман, уходим за Донец": военный эксперт раскрыл изначальный план ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
ставропольский край
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079029635_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_a4ef726d9f8fb1878f2463f6e3aee4f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, краснодарский край, ставропольский край, украина.ру, вооруженные силы украины
ПВО за ночь сбила почти 250 украинских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 243 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Два БПЛА сбили над Тульской областью, уточнил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Восемь дронов уничтожили над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, указал губернатор региона Владислав Шапша.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс" отметил, что дроны удалось сбить в пяти районах области: Аксайском, Неклиновском, Каменском, Усть-Донецком, Сальском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.