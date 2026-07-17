"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова - 17.07.2026 Украина.ру
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"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова
"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова - 17.07.2026 Украина.ру
"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова
Швейцарская газета Tages-Anzeiger связывает отставку министра обороны Украины Михаила Фёдорова с попыткой Владимира Зеленского сохранить власть
2026-07-17T10:27
2026-07-17T10:27
новости
украина
львов
киев
владимир зеленский
александр сырский
сбу
минобороны
михаил федоров
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По оценкам издания, Зеленский "снова и снова принимает решения, которые нельзя не назвать трусливыми". Они "пронизаны недоверием к прогрессу и заботой о сохранении власти". Фёдоров, по мнению газеты, стал слишком влиятельным и вступил в конфликт с генералитетом, включая главкома Сырского. "Зеленский любит окружать себя партнёрами, которые не противоречат ему и никогда не захотят занять кресло президента", — отмечается в статье.После отставки Фёдорова в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Харькове и других городах прошли митинги протеста. В столице и во Львове на улицы вышли более тысячи человек. Позже Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.Подробнее – в интервью Дениса Рудометова Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качествеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, львов, киев, владимир зеленский, александр сырский, сбу, минобороны, михаил федоров
Новости, Украина, Львов, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, СБУ, Минобороны, Михаил Федоров

"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова

10:27 17.07.2026
 
© REUTERS / Anna Voitenko
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
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Швейцарская газета Tages-Anzeiger связывает отставку министра обороны Украины Михаила Фёдорова с попыткой Владимира Зеленского сохранить власть
По оценкам издания, Зеленский "снова и снова принимает решения, которые нельзя не назвать трусливыми".
Они "пронизаны недоверием к прогрессу и заботой о сохранении власти". Фёдоров, по мнению газеты, стал слишком влиятельным и вступил в конфликт с генералитетом, включая главкома Сырского.
"Зеленский любит окружать себя партнёрами, которые не противоречат ему и никогда не захотят занять кресло президента", — отмечается в статье.
После отставки Фёдорова в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Харькове и других городах прошли митинги протеста. В столице и во Львове на улицы вышли более тысячи человек.
Позже Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
Подробнее – в интервью Дениса Рудометова Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качестве
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