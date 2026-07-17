https://ukraina.ru/20260717/truslivye-resheniya-shveytsarskaya-gazeta-obyasnila-istinnuyu-prichinu-otstavki-fdorova-1081570120.html
"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова
"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова - 17.07.2026 Украина.ру
"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова
Швейцарская газета Tages-Anzeiger связывает отставку министра обороны Украины Михаила Фёдорова с попыткой Владимира Зеленского сохранить власть
2026-07-17T10:27
2026-07-17T10:27
2026-07-17T10:27
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По оценкам издания, Зеленский "снова и снова принимает решения, которые нельзя не назвать трусливыми". Они "пронизаны недоверием к прогрессу и заботой о сохранении власти". Фёдоров, по мнению газеты, стал слишком влиятельным и вступил в конфликт с генералитетом, включая главкома Сырского. "Зеленский любит окружать себя партнёрами, которые не противоречат ему и никогда не захотят занять кресло президента", — отмечается в статье.После отставки Фёдорова в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Харькове и других городах прошли митинги протеста. В столице и во Львове на улицы вышли более тысячи человек. Позже Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.Подробнее – в интервью Дениса Рудометова Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качествеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, львов, киев, владимир зеленский, александр сырский, сбу, минобороны, михаил федоров
Новости, Украина, Львов, Киев, Владимир Зеленский, Александр Сырский, СБУ, Минобороны, Михаил Федоров
"Трусливые решения": швейцарская газета объяснила истинную причину отставки Фёдорова
Швейцарская газета Tages-Anzeiger связывает отставку министра обороны Украины Михаила Фёдорова с попыткой Владимира Зеленского сохранить власть
По оценкам издания, Зеленский "снова и снова принимает решения, которые нельзя не назвать трусливыми".
Они "пронизаны недоверием к прогрессу и заботой о сохранении власти". Фёдоров, по мнению газеты, стал слишком влиятельным и вступил в конфликт с генералитетом, включая главкома Сырского.
"Зеленский любит окружать себя партнёрами, которые не противоречат ему и никогда не захотят занять кресло президента", — отмечается в статье.
После отставки Фёдорова в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе, Харькове и других городах прошли митинги протеста. В столице и во Львове на улицы вышли более тысячи человек.
Позже Зеленский поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
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