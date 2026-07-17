https://ukraina.ru/20260717/dozhivt-li-ukraina-do-2027-goda-kilinkarov-o-kriticheskikh-udarakh-rossii-po-vsu-i-otvete-s-zapada-1081570770.html

Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада

Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада - 17.07.2026 Украина.ру

Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада

Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о недопустимости безопасного политического туризма лидеров ЕС в Киев, а... Украина.ру, 17.07.2026

2026-07-17T11:03

2026-07-17T11:03

2026-07-17T11:58

видео

украина

россия

запад

спиридон килинкаров

вооруженные силы украины

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081570639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ab3851e2a3865e8383c713b2acc7c54.png

Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о недопустимости безопасного политического туризма лидеров ЕС в Киев, а также оценил сроки жизни киевского режима:00:27 - Очередной саммит "Юго-Восточная Европа — Украина";04:47 - Лицензии Запада на производство ракет на Украине;11:34 - Новое правительство Украины;14:36 - Польско-украинская взаимная ненависть;17:56 - Потепление отношения МОК к российскому спорту.*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также "Украинская повстанческая армия" (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории РоссииТГ-канал Спиридона Килинкарова: t.me/...ovSpiridon

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, запад, спиридон килинкаров, вооруженные силы украины, украина.ру, ес, видео