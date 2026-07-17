Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада
11:03 17.07.2026 (обновлено: 11:58 17.07.2026)
Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о недопустимости безопасного политического туризма лидеров ЕС в Киев, а также оценил сроки жизни киевского режима:
00:27 - Очередной саммит "Юго-Восточная Европа — Украина";
04:47 - Лицензии Запада на производство ракет на Украине;
11:34 - Новое правительство Украины;
14:36 - Польско-украинская взаимная ненависть;
17:56 - Потепление отношения МОК к российскому спорту.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также "Украинская повстанческая армия" (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории России
ТГ-канал Спиридона Килинкарова: t.me/...ovSpiridon
00:27 - Очередной саммит "Юго-Восточная Европа — Украина";
04:47 - Лицензии Запада на производство ракет на Украине;
11:34 - Новое правительство Украины;
14:36 - Польско-украинская взаимная ненависть;
17:56 - Потепление отношения МОК к российскому спорту.
*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также "Украинская повстанческая армия" (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории России
ТГ-канал Спиридона Килинкарова: t.me/...ovSpiridon
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