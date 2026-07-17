Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада - 17.07.2026 Украина.ру
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Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада
Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада - 17.07.2026 Украина.ру
Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада
Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о недопустимости безопасного политического туризма лидеров ЕС в Киев, а... Украина.ру, 17.07.2026
2026-07-17T11:03
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Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о недопустимости безопасного политического туризма лидеров ЕС в Киев, а также оценил сроки жизни киевского режима:00:27 - Очередной саммит "Юго-Восточная Европа — Украина";04:47 - Лицензии Запада на производство ракет на Украине;11:34 - Новое правительство Украины;14:36 - Польско-украинская взаимная ненависть;17:56 - Потепление отношения МОК к российскому спорту.*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также "Украинская повстанческая армия" (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории РоссииТГ-канал Спиридона Килинкарова: t.me/...ovSpiridon
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видео, украина, россия, запад, спиридон килинкаров, вооруженные силы украины, украина.ру, ес, видео
Видео, Украина, Россия, Запад, Спиридон Килинкаров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ЕС

Доживёт ли Украина до 2027 года? Килинкаров о критических ударах России по ВСУ и ответе с Запада

11:03 17.07.2026 (обновлено: 11:58 17.07.2026)
 
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Народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру рассказал о недопустимости безопасного политического туризма лидеров ЕС в Киев, а также оценил сроки жизни киевского режима:

00:27 - Очередной саммит "Юго-Восточная Европа — Украина";
04:47 - Лицензии Запада на производство ракет на Украине;
11:34 - Новое правительство Украины;
14:36 - Польско-украинская взаимная ненависть;
17:56 - Потепление отношения МОК к российскому спорту.

*В материале упоминается Кирилл Буданов, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также "Украинская повстанческая армия" (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), признанные экстремистскими и запрещённые на территории России

ТГ-канал Спиридона Килинкарова: t.me/...ovSpiridon
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